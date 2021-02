Quel âge a Gérard Depardieu et est-il marié? – Le soleil

La star de cinéma française ICONIQUE, Gérard Depardieu, a été accusée d’avoir violé une jeune actrice dans la vingtaine.

Depardieu est apparu dans environ 170 films et est l’un des acteurs les plus prolifiques de France. Nous regardons de plus près son travail et sa vie personnelle.

Quel âge a Gérard Depardieu?

La star française est née à Châteauroux, en France, le 27 décembre 1948, faisant de lui 72 ans.

Il est l’un des cinq frères et sœurs et a décidé de quitter l’école à l’âge de 13 ans pour prendre un emploi dans une imprimerie.

En tant que jeune homme, il s’est impliqué dans la vente de biens volés et, à un moment de sa vie, a purgé une période de probation.

Il quitte sa ville natale pour Paris à l’âge de 16 ans, où il se lance dans le théâtre et la danse.

En 1970, il épouse Élisabeth Guignot, avec qui il a deux enfants, Guillaume et Julie.

Son fils Guillaume est décédé en 2008, âgé de 37 ans.

Séparé d’Élisabeth, il a eu une fille, Roxanne, avec le mannequin Karine Silla en 1992.

En 2006, Depardieu a eu un fils, Jean, avec la franco-cambodgienne Hélène Bizot.

En janvier 2013, Depardieu est devenu citoyen russe après s’être plaint des impôts français élevés.

Quand a-t-il été accusé de viol?

Le 30 août 2018, la nouvelle est apparue que la jeune femme de 72 ans avait été accusée d’avoir violé et agressé sexuellement une actrice au début de la vingtaine.

La femme a révélé qu’elle avait été maltraitée dans le manoir parisien de Depardieu entre le 7 et le 13 août.

Au moment de l’incident, Depardieu s’est dit «abasourdi» par les allégations et nie les allégations portées contre lui.

En 2018, mais l’affaire a été abandonnée en raison d’un manque de preuves.

Mais en 2019, l’actrice a relancé la procédure, débouchant sur des poursuites pénales déposées en décembre, a indiqué mardi une source judiciaire à l’AFP.

Il a maintenant été accusé d’avoir violé l’actrice de 22 ans.

Quels sont ses films les plus célèbres?

Depardieu a joué dans environ 170 films et est l’une des stars les plus prolifiques de France.

Il est également très considéré comme l’acteur non anglophone le plus célèbre de cette génération.

L’icône française a acquis une reconnaissance internationale en 1990 après avoir joué dans la comédie de langue anglaise « Green Card ».

Il a également joué dans Cyrano de Bergerac en 1990, The Man in the Iron Mask en 1998 et Life of Pi en 2012.

Ses autres performances mémorables incluent Jean De Florette, The Last Holiday, The Count of Monte Christo, 36, Vatel, The Last Metro et La Femme d’à côté (The Woman Next Door).

Qui est sa compagne Clémentine Igou?

Depardieu vit avec sa compagne Clémentine Igou depuis 2005.

Le couple a un écart d’âge de 30 ans, Clémentine ayant environ 41 ans.

Ils se sont rencontrés en Italie en 2004 et auraient été rassemblés par leur amour mutuel du vin – elle est la directrice marketing d’un vignoble toscan, tandis que Depardieu possède un vignoble dans la même région.

Le couple garde un profil relativement bas et a été photographié publiquement ensemble pour la première fois en 2014.

Clémentine est également romancière et partage son temps entre la France et l’Italie.