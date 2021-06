Quel âge a Elisabeth Moss ? La star de Handmaid’s Tale joue Offred, Zoey Bartlet dans The West Wing et Peggy Olson dans Mad Men

ELISABETH Moss est apparue dans deux séries télévisées acclamées par la critique, The Handmaid’s Tale et Top of the Lake.

Moss n’est pas étranger à la télévision à succès, avec des rôles principaux dans The West Wing et Mad Men. Voici ce que nous savons d’Elisabeth.

La star de Handmaid’s Tale, Elisabeth Moss, est superbe en tant que flic enquêtant sur une disparition dans un marigot néo-zélandais tout en luttant contre ses démons

Qui est Elisabeth Moss ? Quel est son parcours ?

L’homme de 38 ans est né à Los Angeles, en Californie, et a été élevé en tant que scientologue.

Elle est une figure si importante au sein de la foi qu’à un moment donné, elle aurait été alignée comme épouse pour le principal collègue scientologue Tom Cruise après son divorce avec Katie Holmes.

Même si Moss rêvait de devenir danseuse professionnelle, l’étudiante en ballet est surtout connue pour ses rôles d’actrice, décrochant son premier rôle à l’écran dans la mini-série NBC Lucky/Chances en 1990.

Les autres premiers travaux d’Elisabeth incluent des apparitions dans Picket Fences, Frosty Returns, Once Upon a Forest et Escape to Witch Mountain.

L’un des rôles les plus célèbres d’Elisabeth était dans le drame télévisé de la Maison Blanche, The West Wing, où elle incarnait la plus jeune fille du président Zoe Bartlet.

Elle a également joué aux côtés de Winona Ryder et Angelina Jolie dans Girl, Interrupted de James Mangold et a joué Robin Griffin dans Top of the Lake.

En 2007, Moss a été choisie pour incarner Peggy Olson dans Mad Men et elle a ensuite décroché cinq nominations aux Emmy Awards pour le rôle.

Elle joue le rôle d’Offred dans The Handmaid’s Tale.

Pour quoi d’autre Elisabeth Moss est-elle célèbre ?

En plus d’être une star de la télévision, la talentueuse actrice a fait de nombreuses apparitions au cinéma et sur scène.

Elle a été nominée pour un Tony Award pour avoir joué Heidi Holland dans la comédie musicale The Heidi Chronicles.

Moss a fait ses débuts dans le West End en 2011, où elle a endossé le rôle de Martha Dobie dans la pièce de Lillian Hellman L’heure des enfants.

En plus d’agir dans le film, Elisabeth a aidé à la production du thriller psychologique Queen of Earth d’Alex Ross Perry.

Elisabeth est également connue pour ses rôles dans Mad Men (photo) et The West Wing Crédit : Lionsgate

De quoi parlait Top of the Lake ?

Top of the Lake: China Girl est une histoire policière policière qui trouve le détective Robin Griffin récemment revenu à Sydney et essayant de reconstruire sa vie.

Lorsque le corps d’une fille asiatique s’échoue sur la plage de Bondi, il y a peu d’espoir de trouver le tueur, jusqu’à ce que Robin se rende compte que « China Girl » n’est pas morte seule.

Robin se tourne vers l’enquête pour se rétablir, mais ses problèmes sont personnels.

Hanté par une fille abandonnée à la naissance, Robin veut désespérément la retrouver, mais redoute de révéler la vérité de sa conception.

Mais sa quête pour découvrir l’identité de « China Girl » la conduira dans les recoins les plus sombres de la ville et plus près qu’elle n’aurait pu l’imaginer des secrets de son propre cœur.

Qui joue Moss dans The Handmaid’s Tale ?

Elisabeth a été choisie pour jouer le rôle principal dans The Handmaid’s Tale, qui a été diffusé pour la première fois au Royaume-Uni en 2017.

Elle incarne Offred dans l’adaptation télévisée du célèbre roman de Margaret Atwood de 1985.

Au cours des trois saisons, les téléspectateurs ont été saisis par la performance de Moss, arrachée à sa famille et devenue une servante dans un monde dystopique.

Elle est forcée d’avoir des relations sexuelles avec son maître et son devoir est de leur fournir des enfants pour continuer la lignée de l’homme.

La série 4 est actuellement diffusée sur Channel 4 le dimanche à 21h.

Le personnage d’Elisabeth Offred est victime d’une société totalitaire déformée Crédit : Fonctionnalités Rex