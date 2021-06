Quel âge a Dick Strawbridge de Escape To The Chateau ?

L’ancien lieutenant de l’ARMÉE devenu présentateur Dick Strawbridge est surtout connu pour avoir joué dans Escape To The Chateau.

Dick, qui est reconnu grâce à sa moustache distinctive, ainsi que sa femme Angel sont devenus des noms bien connus depuis leur apparition dans l’émission immobilière à succès Channel 4.

Quel âge a la star d’Escape To The Chateau, Dick Strawbridge ?

Dick, 61 ans, est né Richard Francis Strawbridge en Birmanie le 3 septembre 1959.

Son épouse et co-présentatrice Angel Adoree a 43 ans et 18 ans sa cadette.

Dick est un présentateur de télévision britannique et lieutenant-colonel, célèbre pour avoir animé le Scrapheap Challenge.

Né le troisième de sept enfants, Dick a commencé sa vie en Birmanie avant de faire ses études en Irlande du Nord.

Après avoir fréquenté le Welbeck College, il est ensuite allé à la Royal Military Academy de Sandhurst et a pris sa retraite en tant que lieutenant-colonel en 2001 après son passage dans le Royal Corps of Signals.

En 1993, il a reçu un MBE pour services distingués en Irlande du Nord et a également obtenu un diplôme spécialisé en génie électrique.

Quand était Dick Strawbridge sur MasterChef?

À l’été 2010, Dick est apparu sur Celebrity MasterChef.

Il a atteint la finale aux côtés de Christine Hamilton et de la gagnante Lisa Faulkner.

Dick s’est donné une intoxication alimentaire pendant l’émission, mangeant une «huître douteuse» qui l’a rendu violemment malade.

Heureusement, il ne faisait que tester son repas et personne d’autre n’est tombé malade.

À quelles autres émissions télévisées Dick Strawbridge a-t-il participé ?

D’autres émissions auxquelles Dick est apparu incluent Scrapheap Challenge, It’s Not Easy Being Green, The Biggest Railway In The World, Ready Steady Cook, Bargain Hunt, CarPool et Trainspotting Live.

Il est surtout connu pour son apparition dans Escape To The Chateau avec sa femme Angel.

Dick et Angel ont confirmé que la série reviendrait le jeudi 24 juin.

Le compte Instagram officiel de l’émission a annoncé: « Nous sommes ravis de voir Dick et Angel s’attaquer à certains des dilemmes de bricolage et des projets de rénovation du pays. »





Quelle est la valeur nette de Dick Strawbridge ?

Dick et Angel ont aménagé le château français avec un budget restreint.

Mais grâce à leur désormais luxueux manoir de 45 chambres, le couple devrait valoir des millions – certains estimant leur fortune à plus de 2 millions de livres sterling – bien que leur valeur nette exacte soit inconnue.

Le couple a payé 280 000 £ pour son château en 2015 et l’a transformé en un lieu de mariage haut de gamme d’une valeur de 2 millions de livres sterling.

Maintenant, le couple facture des frais énormes aux couples pour se marier dans la propriété entourée de douves en Pays de la Loire.

Le coût typique d’un mariage pour les 80 invités maximum autorisés est de plus de 34 000 £ – et il est réservé pour les deux prochaines années.