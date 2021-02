Quel âge a Danny Dyer et quand a-t-il rejoint EastEnders en tant que Mick Carter? – Le soleil

DANNY Dyer s’est imposé comme une icône d’EastEnders et un favori des fans de la BBC.

La star du feuilleton est également le présentateur du jeu télévisé de la BBC The Wall, mais son travail sur Albert Square a fait de lui un nom familier.

Qui est Danny Dyer et quel âge a-t-il?

Danny Dyer est un acteur et idiot de 43 ans connu pour avoir réalisé une multitude de films de gangsters à petit budget.

Né à Canning Town, dans l’est de Londres en 1977, Danny – qui est un grand fan de West Ham United – vit maintenant dans l’Essex avec sa femme Jo Mas et ses filles Dani et Sunnie, ainsi que son fils Arty.

Certains de ses projets les plus mémorables incluent The Football Factory, The Business et Doghouse.

Débutant sa carrière à l’âge de 16 ans, il a été découvert par un agent qui l’a auditionné pour le rôle de Martin Fletcher dans la série Prime Suspect 3 de Granada Television en 1993.

Depuis lors, d’autres emplois à la télévision ont inclus des rôles dans Cadfael, A Touch of Frost, Loved Up, Thief Takers, Soldier Soldier, Casualty, Hollyoaks Later et Skins – ainsi qu’une carrière cinématographique extrêmement réussie.

De nos jours, cependant, il est surtout connu pour avoir joué le propriétaire de la reine Vic, Mick Carter dans EastEnders.

Quand Danny Dyer a-t-il rejoint EastEnders?

En octobre 2013, la BBC a annoncé que Danny rejoindrait le feuilleton populaire à partir de Noël 2013.

Il a fait ses débuts aux côtés de l’actrice Kellie Bright dans le rôle de Mick et Linda Carter.

Le père de trois enfants avait déjà discuté d’un rôle sur EastEnders en 2009, mais avait décidé de ne pas le faire.

« J’ai bien aimé l’idée mais en réalité, j’ai juste eu froid aux pieds », avait-il déclaré à l’époque.

«Rien que d’avoir une réunion, c’est partout dans les journaux et ça m’a donné les horreurs. Imaginez si j’y suis allé?»

Danny a pris une «courte pause» du savon en 2017.

Quand Danny Dyer a-t-il eu une liaison avec Sarah Harding?

Sarah a eu une liaison de six semaines avec Danny Dyer en 2012 lorsqu’ils se sont rencontrés sur le tournage de Run For Your Wife dans lequel Danny jouait un chauffeur de taxi jonglant secrètement avec deux femmes.

Le chanteur croyait que Dyer était célibataire lorsqu’il l’a séduite – mais a ensuite eu le cœur brisé lorsqu’elle a appris qu’il avait une partenaire de longue date, Joanne Mas, qui est maintenant sa femme.

Un ami a déclaré en exclusivité au Sun: «Il lui avait dit qu’il vivait avec son père à Canning Town et qu’il était célibataire.

«Mais finalement son masque a glissé. Elle se sentit blessée et incroyablement trahie par lui. Ils se sont vus plusieurs fois depuis et c’est très gênant.

Après que les révélations ont émergé, Danny a quitté la maison familiale et a vécu pendant un certain temps dans une garçonnière.

Jo, qui est avec Danny depuis plus de 20 ans et l’a épousé en 2016, a d’abord montré des signes qu’elle quittait son partenaire à la suite du scandale.

Cependant, le couple a fait front uni lors de l’anniversaire de leur fille Dani en août 2017 et Dani a par la suite déclaré que leur relation était plus forte que jamais.

Qu’est-ce que Danny Dyer a dit à propos de sa fille Dani qui se rendait à Love Island 2018?

La star du savon Danny était apparemment mécontente au début que sa fille se rende sur Love Island.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait dit qu’elle pouvait sauter sous les couvertures, elle a répondu en exclusivité au Sun: «Oui, mais je ne le ferai pas.

«Il a dit ça parce qu’il voulait me mettre à l’aise. Il est tellement décontracté dans tout ce que je fais. Il a dit: «Quoi que vous vouliez faire, allez-y. Et je me dis: ‘Ah merci, papa.’

«Je n’aurais jamais eu de relations sexuelles à la télévision. Je sais que tout le monde dit que non, mais je ne pense pas que je le ferais. Mais il a dit: «Écoutez, si c’est quelque chose que vous avez fait», et je l’ai arrêté là et j’ai dit: «Non, je ne le ferais pas.

« Il ne veut pas que je gâche mon temps là-bas en pensant: ‘Oh, mon père.' »

Les parents de Dani ont pratiquement rencontré son petit ami de Love Island, Jack, lorsqu’ils sont apparus à l’écran pour une réunion émotionnelle avec leur fille.

Via un lien vidéo, Danny et Jo ont plaisanté en disant qu’ils allaient le « tuer » quand ils l’auraient mis la main.

La première rencontre s’est bien déroulée et ils ont tous accepté de sortir boire un verre et discuter au retour de l’heureux couple de Majorque.

Dans un épisode de Celebrity Juice en septembre 2018, Danny Dyer a laissé sa fille Dani mortifiée alors qu’il était obligé de lui demander ce qu’elle appelle ses morceaux de dame en direct.

Qu’est-ce que Qui pensez-vous que vous êtes a révélé à propos de l’arbre généalogique de Danny?

Danny a figuré dans la série BBC Who Do You Think You Are? en 2016.

Étonnamment, dans l’émission, il a été révélé que le film britannique «bad-boy» avait du sang bleu.

Le programme, qui était peut-être le visionnement le plus divertissant de cette année, a révélé que Danny était lié non seulement à un roi britannique, mais à deux.

Les téléspectateurs ne pouvaient pas le croire car il a été révélé que le sang de Danny avait des liens à la fois avec Guillaume le Conquérant et Édouard III.

En plus d’un groupe de parents des quartiers populaires de Londres, les chercheurs ont également découvert un lien de sang avec Thomas Cromwell, un avocat anglais qui était ministre en chef du roi Henry VIII.

Cela a laissé Stephen Fry se moquer du prince William d’être lié à la star d’EastEnders Danny Dyer aux Baftas 2017.