Quel âge a Colin Pitchfork maintenant et sera-t-il libéré

Double meurtrier d’enfants notoire, Colin Pitchfork a été condamné à 30 ans en 1988 pour avoir violé et tué deux filles de 15 ans dans le Leicestershire.

Après qu’il s’est vu refuser la libération conditionnelle en 2018, la Commission des libérations conditionnelles a décidé qu’il pouvait être libéré, a-t-on révélé le lundi 7 juin 2021.

Le tueur d’enfants Colin Pitchfork a été emprisonné en 1988 pour le viol et le meurtre de deux adolescents Crédit : PA : Association de la presse

Qui est Colin Pitchfork et qui sont ses tragiques victimes ?

Pitchfork, aujourd’hui âgé de 61 ans, a été la première personne au monde à être arrêtée et condamnée sur la base de preuves ADN.

Il a été emprisonné à perpétuité en 1988 pour avoir violé et assassiné Lynda Mann et Dawn Ashworth, toutes deux âgées de 15 ans, dans le Leicestershire.

Lynda a été étranglée et sauvagement attaquée alors qu’elle se rendait chez un ami le 21 novembre 1983.

Trois ans plus tard, le 31 juillet 1986, Dawn a été brutalement battue, étranglée et violée alors qu’elle rentrait chez elle.

Après avoir demandé une libération conditionnelle, leur tueur a été photographié en train de se préparer à la vie à l’extérieur – et a même été aperçu en train de faire du shopping à Bristol le jour de sa sortie.

Kath Eastwood, la mère de l’une de ses victimes, Lynda Mann, a déclaré qu’il ne devrait jamais être libéré car il serait toujours un danger pour le public.

Kath a ajouté: « Il ne devrait même pas respirer et devrait, au moins, être enfermé pour toujours. »

Le père de Lynda, Jonathan est atteint de la maladie de Parkinson et « heureusement trop malade » pour comprendre la situation.

En 2018, on lui a refusé la libération conditionnelle et on lui a dit qu’il serait admissible à un nouvel examen dans les deux ans.

Une audience a eu lieu en mars pour déterminer s’il était apte à être libéré et le 7 juin 2021, la décision selon laquelle la Commission des libérations conditionnelles a jugé Pitchfork apte à être libéré a été publiée.

Le tueur aura 35 conditions attachées à sa libération, y compris le marquage électronique, des tests de détecteur de mensonges et il doit fournir des détails sur tout véhicule qu’il possède.

Il ne doit pas non plus visiter la zone où ses crimes ont été commis.

Un document détaillant la décision de la Commission des libérations conditionnelles a déclaré: « Après avoir examiné les circonstances de son infraction, les progrès réalisés pendant sa détention et les preuves présentées à l’audience, le panel a été convaincu que M. Pitchfork était apte à être libéré. »

La décision est provisoire pour 21 jours.

Que s’est-il passé lorsque Colin Pitchfork était à la sortie en 2017 ?

Le 13 novembre 2017, nous avons rapporté comment Pitchfork a été autorisé à parcourir seul le centre-ville de Bristol pendant six heures.

Il a été vu en train de manger un sandwich au porc effiloché et a ri en regardant les livres Great British Bake Off.

Pitchfork, qui a changé son nom en Thorpe, s’est également rendu dans un centre pour l’emploi et a visité trois banques.

Il a été renvoyé par le personnel au HMP Leyhill, une prison ouverte du Gloucestershire.

En novembre 2017, le meurtrier d’enfants Colin Pitchfork a été vu en public pour la première fois depuis son emprisonnement il y a 30 ans. Crédit: News Group Newspapers Ltd

Quel art le tueur a-t-il exposé ?

Le double meurtrier a exposé une sculpture au Royal Festival Hall en avril 2009, suscitant l’indignation du public.

Il avait créé le design, intitulé Bringing Music To Life, depuis l’intérieur du HMP Frankland, dans le comté de Durham.

Il a été décrit comme étant fait « dans des détails miniatures méticuleux en pliant, coupant et déchirant la partition de la Neuvième Symphonie de Beethoven ».

Sick Pitchfork avait écrit à côté de la pièce : « Sans cette opportunité de montrer notre art, beaucoup d’entre nous n’auraient aucune motivation, nous resterions enfermés en nous-mêmes autant que les murs qui nous retiennent. »

La détresse de la famille de ses victimes a conduit à retirer l’œuvre de l’exposition.

Quand Colin Pitchfork pourrait-il sortir de prison ?

Pitchfork avait plaidé coupable du viol et du meurtre des deux adolescents et avait été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 30 ans.

Cela a été réduit en appel à 28 ans en 2009.

Le député local Alberto Costa a déclaré qu’il avait rencontré le directeur général de la Commission des libérations conditionnelles d’Angleterre et du Pays de Galles, Martin Jones, pour discuter de l’affaire.

Après la réunion, M. Costa a annoncé qu’il écrirait au secrétaire d’État à la Justice, le député Robert Buckland, pour s’assurer que lui et la Commission des libérations conditionnelles étaient au courant des préoccupations locales concernant l’affaire.

M. Costa a déclaré: « Les crimes odieux de Colin Pitchfork restent tout naturellement longtemps dans la mémoire de bon nombre de mes électeurs et son cas est toujours une préoccupation considérable pour les habitants du sud du Leicestershire.

«À la lumière de son récent renvoi pour un examen de libération conditionnelle, j’ai été très heureux de rencontrer le directeur général de la Commission des libérations conditionnelles et de mieux comprendre le cas de Pitchfork afin d’informer les prochaines étapes que je prendrai sur cette affaire.

« La sécurité et le bien-être de mes électeurs sont, bien sûr, d’une importance primordiale, je veux donc m’assurer que la Commission des libérations conditionnelles est pleinement consciente des crimes de Pitchfork et de son caractère avant que toute décision ne soit prise. »

