Quel âge a Christiane Amanpour et quelle est sa valeur nette ?

CHRISTIANE Amanpour a longtemps travaillé pour CNN à Londres depuis 1983 et anime actuellement le programme des affaires internationales du réseau.

La journaliste chevronnée n’est pas apparue à l’antenne au cours des quatre dernières semaines et a déclaré qu’il s’agissait de » montagnes russes » depuis son dernier diagnostic.

La première grande mission de reportage d’Amanpour couvrait la guerre Iran-Irak Crédit : AFP

Quel âge a Christiane Amanpour ?

Le reporter irano-britannique a 63 ans.

Lundi, Amanpour a révélé qu’elle souffrait d’un cancer de l’ovaire – et exhorte les autres femmes à se faire dépister.

Elle a annoncé qu’elle suivait maintenant une chimiothérapie.

« J’ai subi avec succès une opération chirurgicale majeure pour l’enlever, et je suis maintenant en train de subir plusieurs mois de chimiothérapie pour le meilleur pronostic à long terme possible, et je suis confiante », a-t-elle déclaré aux téléspectateurs de CNN.

Quelle est la valeur nette de Christiane Amanpour ?

La journaliste de renom a une valeur nette de 18 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth, qu’elle a tiré de sa solide carrière.

Le journaliste vedette est le principal présentateur international de CNN de l’émission phare primée Amanpour, qui est également diffusée sur PBS aux États-Unis. Crédit : ABC

Le salaire annuel d’Amanpour à CNN est de 5 millions de dollars.

Quelles sont ses réalisations professionnelles ?

Le journaliste vedette est le principal présentateur international de CNN de l’émission phare primée Amanpour, qui est également diffusée sur PBS aux États-Unis.

La première grande mission de reportage d’Amanpour couvrait la guerre Iran-Irak.

Elle a également été chargée de couvrir la chute du communisme européen, selon Celebrity Net Worth.

Amanpour a rapidement gravi les échelons de l’organisation, devenant reporter au bureau de New York, et plus tard, le meilleur correspondant international du réseau.

Son « approche intrépide et sans compromis l’a rendue populaire auprès du public et une force avec laquelle les influenceurs mondiaux doivent compter », lit-on dans sa biographie.

Elle a fait un reportage sur le tremblement de terre de 2010 en Haïti, le tsunami japonais de 2011 et l’ouragan Katrina Crédit : CNN

Entretien d’Amanpour avec l’ancien président iranien Mohammad Khatami en 1998 à Téhéran, Iran Crédit : CNN

Elle a rendu compte des conséquences de nombreuses crises humanitaires, notamment le tremblement de terre dévastateur de 2010 en Haïti, le tsunami japonais de 2011 et l’ouragan Katrina.

Parallèlement à sa carrière de journaliste, Amanpour a fait quelques apparitions au cinéma.

Elle est apparue dans Iron Man 2, Pink Panther 2 et l’épisode final de la série Gilmore Girls intitulé Bon Voyage.