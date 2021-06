Quel âge a Casey Anthony ?

CASEY Anthony était la mère de Caylee Anthony, une jeune fille de Floride qui a été retrouvée morte en 2008, après quoi Casey a été jugé et a finalement été acquitté.

Casey est revenue dans l’œil des médias lorsqu’elle a été impliquée dans une bagarre massive en mai 2021, au cours de laquelle des boissons auraient été jetées au pub irlandais O’Shea à West Palm Beach en Floride.

Le juge qui a supervisé le procès de Casey Anthony a affirmé qu’elle avait peut-être tué sa fille Caylee, âgée de deux ans, par accident des années après avoir été déclarée non coupable du meurtre de son enfant. Crédit : AP : Presse associée

Qui est Casey Anthony ?

Né à Warren dans l’Ohio le 19 mars 1986, Casey était l’un des deux enfants.

Quand elle avait 19 ans, Casey est tombée enceinte et elle l’a caché à ses parents pendant des mois.

L’identité du père du bébé est restée un mystère, Casey déclarant qu’il pourrait s’agir de son fiancé, Jesse Grund ou d’un homme avec qui elle sortait auparavant et qui était décédé dans un accident de voiture.

Le 9 août 2000, sa fille Caylee Anthony est née.

Un ami avait dit que Casey avait discuté de l’adoption du bébé, mais l’idée a été découragée avec sa mère.

Au cours des années suivantes, Casey a vécu avec sa fille dans la maison de ses parents, Grund agissant comme le père du bébé.

Un test ADN révélera plus tard qu’il n’était pas le père biologique de Caylee.

À la mi-juin, la mère de Casey, Cindy, a remis en question l’aptitude de sa fille en tant que mère, ce qui a conduit Casey à se disputer avec elle et à quitter la maison de ses parents avec Caylee.

Quel âge a-t-elle?

Casey Anthony a eu 35 ans en mars 2021.

Casey Anthony essaierait de mener une vie normale, dix ans après son verdict de non-culpabilité dans le sud de la Floride.

En mars 2020, une source a déclaré à In Touch Weekly que « Casey est en train d’écrire un récit détaillé et définitif de sa vie et de la tragédie de la perte de Caylee et de tout ce qui a suivi ».

A l’époque, elle avait déjà écrit trois chapitres.

« Elle sait que le livre sera controversé et que quoi qu’elle fasse, elle fera face à des critiques, mais elle a aussi le sentiment qu’elle a une histoire qui n’a jamais été racontée. Personne d’autre ne l’a vécu, donc personne d’autre ne peut le dire », a expliqué la source.

Qu’est-il arrivé à Caylee Anthony ?

Après le départ de Casey, Cindy a appelé sa fille au cours des semaines suivantes et chaque fois que Casey lui a dit qu’elle était sortie avec une baby-sitter, Zenaida « Zanny » Fernandez-Gonzalez.

Le 13 juillet 2008, Cindy et George Anthony ont reçu une lettre les informant que la voiture de Casey était dans un parc de remorquage.

Lorsque George est allé le chercher, il a découvert le sac à main de Casey ainsi que le siège d’auto et les jouets de Caylee.

Il a également remarqué une forte odeur de ce qu’il pensait être de la matière organique en décomposition provenant du coffre de la voiture.

Cindy a trouvé Casey chez son petit ami, la maison de Tony Lazaro et elle l’a ramenée.

Là, Casey s’est effondrée et a dit à sa famille qu’elle avait quitté Caylee avec la nounou Fernandez-Gonzalez à Orlando le 16 juin et que Fernandez-Gonzalez avait kidnappé le tout-petit.

Casey escortée de la prison du comté d’Orange en Floride par son avocat Jose Baez en août 2008 Crédit : AP : Presse associée

Pourquoi Casey Anthony a-t-il été arrêté ?

Le 15 juillet 2008, deux jours après la disparition de Caylee, Cindy a signalé sa disparition au bureau du shérif du comté d’Orange.

Les détectives ont trouvé des divergences dans la déclaration signée de Casey après l’avoir interrogée.

Ses amis et sa famille n’avaient jamais entendu parler de Fernandez-Gonzalez, la police découvrant plus tard qu’il n’y avait jamais eu de nounou.

Casey a également menti sur le fait qu’elle travaillait à Universal Studios et elle a admis plus tard qu’elle n’était jamais retournée travailler au parc à thème.

Elle a été arrêtée le 16 juillet.

Que s’est-il passé après l’arrestation de Casey ?

Alors que la recherche de Caylee augmentait, Casey a été examinée pour son comportement dans les jours précédant la disparition de sa fille, notamment faire la fête et se faire tatouer « Bella Vita » ou « belle vie » en italien.

Casey a finalement été autorisé à rentrer chez lui le 21 août 2008 lorsqu’un chasseur de primes et star de la télé-réalité, Leonard Padilla, a versé une caution de 500 000 $.

Padilla a espéré que Casey conduirait la police à trouver Caylee, mais a été déçue de ne pas avoir fourni d’indices supplémentaires.

Il l’a qualifiée de narcissique et de promiscuité, ce qui a alimenté le sentiment public contre elle.

L’affaire a commencé à attirer davantage l’attention des médias, ce qui n’a pas été en faveur de Casey, car beaucoup étaient indignés par son comportement.

Huit jours après sa libération, Casey était de retour en prison, accusé de faux chèques et d’usurpation d’identité.

Le procès de Casey Anthony a commencé en juin 2011 avec Casey peint comme une fêtarde aux mœurs légères qui n’était pas préoccupée par la disparition de sa fille par l’accusation. Crédit : AP : Presse associée

Casey a été accusée du meurtre de sa fille de deux ans, Caylee Anthony Crédit : Bureau du shérif du comté d’Orange

Le corps de Caylee Anthony a-t-il déjà été retrouvé ?

Le 11 décembre 2008, un homme du nom de Roy Kronk a trouvé un sac en plastique rempli de restes humains dans une zone boisée près de la maison d’Anthony.

Le 19 décembre, il a été confirmé qu’il s’agissait des restes de Caylee Anthony.

Pourquoi le procès de Casey Anthony a-t-il été surnommé le procès des médias sociaux du siècle ?

Le procès de Casey Anthony a commencé en juin 2011, trois ans après la disparition de Caylee.

Il a été diffusé en direct et a dominé l’actualité.

Casey a été peint comme une fêtarde aux mœurs légères qui ne se souciait pas de sa fille disparue par l’accusation.

Ils ont affirmé que Casey avait utilisé du chloroforme pour rendre sa fille inconsciente avant de lui mettre du ruban adhésif sur le nez et la bouche pour l’étouffer, puis de laisser le corps dans le coffre de sa voiture.

La défense de Casey a raconté une histoire différente – affirmant que Caylee était décédée dans la piscine de la famille le 16 juin 2008 et que George Anthony avait dissimulé la mort afin de sauver sa fille d’être accusée de négligence envers les enfants.

La salle d’audience a également été choquée lorsque l’équipe de défense de Casey a affirmé dans sa déclaration liminaire que George avait agressé sexuellement Casey, à partir de l’âge de huit ans.

Il a également été affirmé que le frère de Casey, Lee, avait fait des avances sexuelles à sa sœur.

George a nié les allégations.

Casey n’a jamais pris la parole.

Elle a été déclarée non coupable de meurtre au premier degré, d’homicide involontaire aggravé et de maltraitance aggravée d’enfants, citant les preuves principalement circonstancielles présentées.

Elle a été reconnue coupable de quatre chefs d’accusation d’avoir fourni de fausses informations aux autorités chargées de l’application des lois, et condamnée à quatre ans de prison et 4 000 $ d’amende – deux des chefs d’accusation de fausses informations seraient plus tard rejetés par la cour d’appel.

Après avoir reçu des crédits pour bonne conduite et temps passé en détention, Anthony a été libéré le 17 juillet 2011.

Cependant, elle a été accueillie par la colère du public, car beaucoup ont comparé son verdict de non-culpabilité au procès d’OJ Simpson en 1995.

Le magazine Time a décrit l’affaire comme « le procès des médias sociaux du siècle ».

Casey quitte le centre de réservation et de libération de la prison du comté d’Orange le 17 juillet Crédit : Getty Images

Casey quitte le palais de justice fédéral de Tampa en mars 2013 après une audience de faillite lundi Crédit : AP : Presse associée

Que s’est-il passé après?

Le procès a entraîné une série de projets de loi dans plusieurs États pour la « loi de Caylee », ce qui ferait de la non-signalement d’un enfant disparu un crime pour un parent ou un tuteur légal.

Il a été rapporté que Casey vit maintenant une vie d’isolement en raison de la réaction du public à l’affaire.

Ayant déposé son bilan, elle est séparée de ses parents et reste en contact avec son ancienne équipe juridique.