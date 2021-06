Quel âge a Blake Moynes et quelle est sa nationalité ?

BLAKE Moynes est un concurrent chanceux pour la troisième fois sur The Bachelorette.

Il fait partie des plus de 30 hommes qui tentent sa chance pour conquérir de Katie Thurston cœur sur sa saison.

Quel âge a Blake Moynes ?

Né le 9 août 1990, Blake a 30 ans.

Son signe du zodiaque est Lion. Généralement travailleurs et attirés par les bonnes choses de la vie, et bien qu’ils soient connus pour paresser parfois lorsqu’ils se rendent au travail, ils le font avec intensité et détermination.

Blake était un concurrent sur les deux Claire Crawley et Tayshia Adams saisons de La Bachelorette.

Il a été aperçu en train de rôder autour du plateau, puis a rejoint la saison de Katie à mi-chemin en filmant.

Le célibataire canadien est peut-être si déterminé à trouver l’amour parce qu’il est la dernière personne célibataire de son groupe d’amis.

L’amateur de plein air travaille comme gestionnaire de la faune et passe son temps libre à faire du bénévolat auprès d’espèces menacées.

Il sait ce qu’il veut et décrit sa « femme de rêve » comme étant en plein air, maladroite et amusante et doit être capable de gérer sa « bouche de pot ».

Le joueur de 29 ans vient d’une grande famille et a deux amis à fourrure, un chat et un chien.

Il n’a aucun problème à parler de ses sentiments et « veut un partenaire qui appréciera qu’il porte son cœur sur sa manche ».

Quelle est sa nationalité?

Blake est originaire de Hamilton, Ontario, Canada.

Blake, avec ses frères et sœurs Taylor et Cody, a été élevé par sa mère Emily Moynes.

Emily et son père, dont l’identité est inconnue, se sont séparés quand Moynes était jeune.

Selon l’Instagram d’Emily, elle est auteur et « conseille les autres sur des questions liées à des défis personnels et à surmonter la douloureuse réalité qu’est le divorce.

Blake Moynes est originaire du Canada[/caption]

« Elle se spécialise dans l’autonomisation des femmes, en les aidant à s’identifier, à se libérer et à s’épanouir après avoir enduré des relations toxiques », selon elle. site Internet.

Qu’a dit Katie Thurston à propos de Blake Moynes ?

Thurston admis Moynes s’est glissée dans ses DM avant de crasher sa saison.

Elle a dit que Moynes l’avait contactée après son élimination de Matt James‘ saison.

Thurston a dit Nous hebdomadaire: « Je savais définitivement qui il était, qui est aussi l’ex-petit ami de Tayshia ! Alors c’est bizarre.

Blake Moynes serait allé loin dans la saison de Katie Thurston[/caption]

« Nous avions discuté auparavant, mais généralement, ce qui se passe, c’est que les gars vont tendre la main aux femmes une fois qu’elles sont éliminées et leur dire: » Bonne chance, tu as bien fait. « »

Moynes a fait sa première apparition sur la Bachelorette tenant une boombox au-dessus de sa tête comme John Cusak dans le film Say Anything.





Dans un confessionnal, Moynes a décrit ce qu’il ressentait pour Thurston, en disant: «Je suis un peu en retard pour ça, mais Katie est la bonne, alors je devais juste me présenter.

« Je sais que cette merde va devenir folle. »

La rumeur veut qu’il soit parmi les quatre derniers hommes sur la Bachelorette.