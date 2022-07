Quel âge a Anita Manning de Bargain Hunt ?

ANITA Manning est connue pour être l’une des présentatrices régulières de Bargain Hunt.

Mais qu’y a-t-il d’autre à savoir sur la star de la télévision ? découvrez ici.

Quel âge a Anita Manning et pourquoi est-elle connue ?

Anita Manning est une spécialiste des antiquités écossaises et une personnalité de la télévision de Glasgow.

Née le 1er décembre 1947, elle est âgée de 74 ans.

Elle est bien connue pour ses apparitions depuis 2010 en tant qu’experte et présentatrice sur Bargain Hunt de la BBC.

Pendant qu’elle grandissait, son père l’emmenait aux ventes aux enchères, ce qui a suscité son intérêt pour le monde des antiquités.

En 1970, elle se lance dans le commerce d’antiquités après avoir acheté un lit à un marchand irlandais. Il lui a proposé un poste d’acheteur.

Manning est considérée comme la première femme commissaire-priseur en Écosse.

En 2016, elle a établi un nouveau record pour le plus gros profit sur un seul article lors de l’Antiques Road Trip.

Elle a acheté une statue de Bouddha pour 50 £ et l’a vendue pour 3 800 £, soit un bénéfice de 7 500 %.

En plus de Bargain Hunt, Manning est apparu sur Flot It! et le voyage sur la route des antiquités.

Anita est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

Anita serait mariée, mais on ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle car elle a tendance à la garder privée.

Sur le profil Flog It BBC d’Anita, il est mentionné qu’elle est mariée, cependant, elle n’a pas parlé de son mariage.

La star de Bargain Hunt a deux enfants, un fils Luke et une fille Lala.





Lala partage la passion de sa mère pour les antiquités, et le duo mère-fille a même créé sa propre maison de vente aux enchères.

Le couple a créé The Great Western Auctions Ltd en 1989, qui a depuis été présenté dans Flog It, Bargain Hunt et Cash in the Attic.

De quelle maladie Anita souffrait-elle ?

Étant donné que la star de la télévision n’a participé à aucune émission ces derniers temps, ses fans inquiets pensent qu’elle pourrait être malade.

Cependant, Anita n’a rien dit sur l’état de sa santé.

Elle et sa fille Lala dirigent toujours leur magasin d’antiquités, The Great Western Auctions Limited.

Il est donc prudent de supposer que Manning est en bonne santé.