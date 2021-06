Quel âge a Andrew Neil et quelle est sa valeur nette ? – Le soleil

ANDREW Neil est l’un des intervieweurs les plus respectés du pays.

Le vétéran du journalisme est le président de la chaîne d’information télévisée GB News, dont le lancement est prévu le 13 juin 2021.

Andrew Neil a quitté son poste de longue date à la BBC pour lancer GB News, une chaîne de télévision 24h/24 Crédit : Fonctionnalités Rex

Quel âge a Andrew Neil ?

Andrew Neil, 71 ans, est né le 21 mai 1949 et est un journaliste et animateur écossais.

Neil a été nommé rédacteur en chef du Sunday Times par Rupert Murdoch, et a occupé ce poste de 1983 à 1994.

Il a ensuite travaillé pour la BBC pendant 25 ans jusqu’en 2020, à la tête de divers programmes, dont Sunday Politics et This Week sur BBC One et Daily Politics, Politics Live et The Andrew Neil Show sur BBC Two.

Neil est un diffuseur très respecté Crédit : BBC

Quelle est la valeur nette d’Andrew Neil ?

Selon les archives de la BBC, Neil a gagné plus de 550 000 £ en 2016. Sa société, Glenburn Enterprises, s’élevait à 7,27 millions de livres (9,45 millions de dollars) en 2015.

À l’époque, Neil a déclaré sur Twitter que le travail non-BBC représentait 75% de son portefeuille professionnel.

En 1988, il devient président fondateur de Sky TV.

Neil a été nommé rédacteur en chef du Sunday Times par Rupert Murdoch, et a occupé ce poste de 1983 à 1994, après quoi il a écrit pour le Daily Mail.

Il a présenté des programmes politiques en direct This Week sur BBC One et Politics Live sur BBC Two.

Il est l’actuel président de Press Holdings Media Group, dont les titres incluent The Spectator et ITP Media Group.

Neil ( est connu pour ses interviews percutantes Crédit : PA : Association de la presse

Pourquoi Andrew Neil a-t-il quitté la BBC ?

Le diffuseur a quitté la BBC où il a été l’un des intervieweurs politiques les plus respectés, pour être le visage et le président de la chaîne de télévision de 24 heures, GB News.

Annonçant la nouvelle, il a écrit sur Twitter : « Le cœur lourd, j’annonce que je quitterai la BBC.

« Malgré les efforts considérables du nouveau DG (directeur général) pour trouver d’autres opportunités de programmation, il n’a pas pu tout à fait réparer les dommages causés lorsque Andrew Neil Show a annulé au début de l’été + Politics Live a été retiré de l’antenne. »

Il a ajouté : « Mais je pars sans animosité ni envie de régler des comptes.

« Je repense à mes 25 années à faire des programmes politiques en direct pour la BBC avec affection. »

Neil a déclaré que sa nouvelle entreprise GB News serait « la chaîne d’information britannique », destinée à ceux qui se sentent « mal desservis et inaudibles par leurs médias », et qu’elle sera lancée au début de l’année prochaine.

Neil a décrit GB News comme étant différent d’une chaîne d’information continue comme celles proposées par Sky et la BBC, mais plutôt comme les réseaux américains MSNBC et Fox News.

Andrew Neil a interviewé Boris Johnson avant de devenir Premier ministre Crédit : PA : Association de la presse

Quelles ont été les meilleures interviews d’Andrew Neil ?

Jérémy Corbyn

Jeremy Corbyn a été grillé par Neil en novembre 2019.

Le jour le plus chaotique de sa direction, le patron travailliste a été déchiré par le rottweiler de la BBC pour son triste record d’expulsion des haineux juifs de son parti.

Il a refusé au moins quatre fois de s’excuser au cours de l’atroce interview de 30 minutes et a tenté à plusieurs reprises d’esquiver les questions pour savoir s’il en avait fait assez pour lutter contre la haine anti-juive.

M. Neil a exigé qu’il s’excuse, mais un tatillon M. Corbyn a essayé de l’esquiver et de parler d’autres formes de racisme à la place.

« N’aimeriez-vous pas profiter de cette opportunité ce soir pour vous excuser auprès de la communauté juive britannique pour ce qui s’est passé ? a demandé l’intervieweur de la BBC.

Nicola Esturgeon

Brillo a également ratissé Nicola Sturgeon sur les charbons à l’approche des élections, ravageant le premier ministre de son dossier sur le NHS au nord de la frontière.

Prenant son compatriote écossais à partie, le meilleur inquisiteur de la BBC a rôti le chef du SNP en lui demandant: « Vous n’avez pas atteint les objectifs A&E depuis 2017.

« Des enfants meurent dans un nouvel hôpital de Glasgow parce que l’eau est contaminée.

« C’est par des fientes de pigeons. Un nouvel hôpital d’Édimbourg de plusieurs millions de livres, qui aurait dû ouvrir en 2012, n’est toujours pas en état d’ouvrir ; vous ne pouvez même pas faire fonctionner le système de ventilation.

« Vous avez le pire problème de toxicomanie en Europe, mais vous avez réduit le budget du traitement de la toxicomanie de 15 millions de livres sterling.

« Vous avez demandé une législation pour protéger le NHS de Donald Trump. Peut-être que le NHS a besoin d’une législation pour le protéger de Nicola Sturgeon… »

Sturgeon a répondu en disant qu’elle n’était pas d’accord, mais Neil avait soulevé des « problèmes légitimes ».

Alistair Campbell

En octobre 2019, Neil a interviewé Alistair Campbell dans l’émission This Week de la BBC.

Campbell a affirmé que le gouvernement ne pouvait pas ignorer les milliers de personnes qui avaient manifesté pour un deuxième référendum sur le Brexit, mais Neil n’a pas tardé à souligner que son gouvernement ignorait les milliers de personnes qui ont manifesté contre la guerre en Irak.

Ben Shapiro

Lorsque Debbie Abrahams était sous les projecteurs de Neil sur Daily Politics en janvier 2018, elle ne s’en sortait pas bien non plus.

Lorsqu’on lui a demandé « pourquoi le lynchage pour Toby Young, mais pas pour Jared O’Mara? » (deux hommes qui avaient fait l’objet d’une enquête pour leur langage utilisé envers les femmes en ligne), elle a hésité.

En mai 2019, Ben Shapiro, un expert américain, s’est excusé auprès de Neil après avoir été « détruit » dans une interview à la BBC.