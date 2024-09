Quel âge a Allison Lanier de Young & Restless ? Son wiki est erroné

Tous les produits et services présentés sont choisis de manière indépendante par les éditeurs. Cependant, Soaps.com peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Nous vivons à l’ère de l’information, où il semble que tout ce que nous pourrions vouloir savoir soit à portée de main. Les jeunes et les agités? Quelques clics et nous les avons. L’histoire complète de Summer, Chance, Nick et Phyllis ? Nous avons tout prévu. Et si nous voulons tout savoir sur Allison Lanier ? C’est aussi simple que d’aller sur Wikipédia et — En fait, ce n’est peut-être pas si facile.

Lanier elle-même s’est rendue sur X/Twitter pour fournir ce que nous aimerions considérer comme un message d’intérêt public sur le fait de faire confiance à tout ce que nous voyons en ligne ! L’actrice, semble-t-il, gardait un œil sur ses propres informations lorsqu’elle a remarqué que quelque chose n’allait pas avec son Wiki.

À « celui qui met à jour mon wiki », a-t-elle tweeté. « Je t’aime ! Mais tu as une date de naissance erronée et tu es plus vieux que moi. L’article que tu cites n’est pas une source crédible. »

Salut les gars, qui que ce soit qui met à jour mon wiki… Je vous adore ! Mais vous avez une date de naissance erronée et vous êtes plus vieux que moi. Mdr 🥹… L’article que vous citez n’est pas une source crédible 🥲 — Allison Lanier (@AllisonVLanier) 18 septembre 2024

Oups ! OK, c’est noté. Ne faites pas confiance au Wiki ! Nous savons déjà qu’il est important de s’assurer qu’il existe des sources, mais il est tout aussi important de s’assurer que ces sources sont réellement dignes de confiance ! Cela dit, Lanier n’a pas donné sa date de naissance exacte, et nous ne serons pas ceux qui lui demanderont ! C’est entièrement à elle de décider si elle le partage ou non.

Mais ce que nous avons vraiment aimé, c’est sa réponse lorsqu’une fan a remarqué à quel point c’était mignon que l’actrice ait consulté sa propre page Wikipédia. « Bien sûr », a répondu Lanier en riant. « Je me suis googlé une ou deux fois. Je dois voir ce que les sites de soaps disent de Summer ! »

Oh hé, c’est nous. Nous sommes des sites de soap-opéra !

Bien sûr, je me suis googlé une ou deux fois mdr 😂 je dois voir ce que les sites de soap disent à propos de Summer — Allison Lanier (@AllisonVLanier) 18 septembre 2024

Mais c’est aussi très mignon. Et honnêtement, si nous étions assez célèbres pour faire une recherche sur Google, nous chercherions probablement nos noms jour et nuit ! Pour l’instant, du moins, il semble que Lanier ait réussi à effacer de sa page les fausses informations, car la dernière fois que nous avons vérifiécette mauvaise date de naissance a disparu.

Et c’est une victoire, disons-le ! Faites attention à ce que vous lisez. Tout le monde ne sera pas aussi diligent qu’Allison Lanier dans la vérification de ses informations !

