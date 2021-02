ALEXANDRIA Ocasio-Cortez a courageusement révélé qu’elle était une survivante d’agression sexuelle.

Le représentant démocrate aussi a décrit être terrifiée pour sa vie lors de l’assaut du Capitole américain dans une émission émouvante.

Quel âge a l’AOC?

La politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez – largement connue sous le nom d’AOC – a 31 ans. Elle est née en octobre 1989.

Elle se décrit comme « une Bronxite de troisième génération, éducatrice et organisatrice ».

Quel est le parcours d’Alexandria Ocasio-Cortez?

Alexandria Ocasio-Cortez est une politicienne, éducatrice et militante politique américaine qui a marqué l’histoire lors des élections américaines de mi-mandat de 2018 pour devenir la plus jeune femme du Congrès de l’histoire américaine.

Alors âgé de 29 ans, le démocrate et a remporté la course au Congrès pour les 14 de New Yorke District – couvrant le Bronx et le Queens – avec plus de 74,3% des voix.

Cela a été considéré comme le plus grand bouleversement des États-Unis à mi-parcours en 2018.

AOC a été réélu à la Chambre du 14e district du Congrès de New York en novembre 2020.

Ocasio-Cortez est né le 13 octobre 1989 dans le Bronx, à New York, mais a grandi à Yorktown Heights, dans le comté de Westchester.

Elle est la fille de parents de la classe ouvrière d’origine portoricaine.

Après le lycée, AOC a fréquenté l’Université de Boston et a obtenu des diplômes en économie et relations internationales.

Pendant cette période, elle a également travaillé dans le bureau du regretté sénateur Ted Kennedy.

De retour dans le Bronx, elle a travaillé comme barman à Manhattan ainsi que comme serveuse à taqueria (stand de tacos).

Elle a créé une maison d’édition, Brook Avenue Press, spécialisée dans la littérature pour enfants qui dépeint le Bronx sous un jour positif.

Après avoir découvert qu’elle avait été purgée des listes électorales de New York et ne pouvait pas voter à la primaire de 2016, AOC a travaillé en tant qu’organisatrice de la campagne présidentielle 2016 de Bernie Sanders.

Après cette élection générale, elle a voyagé à travers l’Amérique en voiture, visitant des endroits comme Flint, Michigan et Standing Rock, et parlant aux personnes touchées par les violations des droits humains liées à la crise de l’eau de Flint et au Dakota Access Pipeline.

Sa visite à Standing Rock a été un point de basculement, AOC disant qu’avant cela, elle avait estimé que le seul moyen de se présenter aux élections était si vous aviez accès à la richesse, à l’influence sociale et au pouvoir.

Mais sa visite au Dakota du Nord, où elle a vu d’autres «mettre leur vie entière et tout ce qu’ils avaient en jeu pour la protection de leur communauté», l’a incitée à commencer à travailler pour sa propre communauté.

Qu’a dit AOC dans sa diffusion en direct Instagram?

L’éminente législatrice américaine Alexandria Ocasio-Cortez a révélé qu’elle était une survivant d’une agression sexuelle.

Dans un message vidéo émouvant partagé le 1er février 2021, elle a également décrit avoir craint pour sa vie lors de l’assaut meurtrier du Capitole américain le 6 janvier.

La députée de New York a établi des parallèles entre les législateurs cherchant à «sortir» de l’émeute du Capitole et les tactiques de déni utilisées par les agresseurs.

«Je suis une survivante d’agression sexuelle et je ne l’ai pas dit à beaucoup de gens dans ma vie», a-t-elle déclaré à ses abonnés Instagram.

« En tant que survivant, je lutte avec l’idée d’être cru. »

Elle n’a donné aucun autre détail sur l’attaque sexuelle, ni quand elle a eu lieu.

L’homme de 31 ans a expliqué que lorsque les survivants subissent un traumatisme, « le traumatisme s’aggrave les uns sur les autres ».

Ocasio-Cortez a également raconté la terreur qu’elle a ressentie lors de l’assaut contre la législature américaine.

«Je pensais que j’allais mourir», dit-elle.

AOC a décrit comment elle et un membre du personnel ont été forcés de se mettre à l’abri dans une salle de bain de son bureau du Congrès.

Ses remarques en ligne – vues plus de 350 000 fois – ont suscité des éloges pour la bravoure et l’honnêteté.

La députée Katie Porter s’est adressée à MSNBC pour dire qu’elle avait donné à Ocasio-Cortez une paire de baskets pendant l’émeute, au cas où elle aurait besoin de «courir pour sauver sa vie».

«J’espère juste que je deviendrai maman. J’espère que je ne mourrai pas aujourd’hui», a raconté Porter à AOC en lui disant.

AOC a-t-elle un mari?

Alexandria Ocasio-Cortez sort avec elle petit ami Riley Roberts depuis plus de quatre ans.

La membre du Congrès a rencontré Roberts – de Scottsdale, Arizona – pendant ses années de premier cycle à l’Université de Boston.

Il a obtenu un double diplôme en sociologie et en finance tout en fréquentant la Questrom School of Business de l’université.

Selon son profil Linkedin, Roberts travaille dans le développement Web.

Quelle est sa valeur nette?

La valeur nette actuelle d’AOC est estimée à 100 000 $, selon Celebrity Net Worth.

Ce chiffre ne peut cependant pas être vérifié.

De retour en 2018, Vox rapporte: « Alexandria Ocasio-Cortez n’est pas riche.

« Votre compte bancaire ne devrait pas être une condition pour participer à la démocratie. »

Quand a-t-elle obtenu un siège à la Chambre des représentants?

Alexandria Ocasio-Cortez a été réélue à la Chambre du 14e district du Congrès de New York en novembre 2020.

La victoire est intervenue deux ans après qu’elle ait dirigé la course au Congrès pour le 14e district de New York, lors des midterms américains de 2018.