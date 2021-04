MANIFEST est revenu début avril pour la troisième saison de drame bourré d’action.

L’émission présente une liste d’acteurs et d’actrices talentueux qui ont eu des crédits dans des films à succès.

3 Joash Dallas joue Ben Stone sur Manifest Crédits: Getty

Qu’est-ce que Manifest?

Manifeste est un mystère série dramatique sur le retour du vol de Montego 828 après un an.

Il explore la vie de la famille Stone et de ceux qui pleurent la perte de passagers.

Un mystère plus profond se déroule dans la série, et certains des passagers de retour se rendent compte qu’ils peuvent être destinés à quelque chose de plus grand que ce qui est imaginable.

La série a gagné en popularité depuis sa première en 2018.

L’actrice Luna Blaise qui joue Olive asservie à Popsugar à propos de la saison trois, en disant: «C’est difficile à expliquer [this season] sans en dire beaucoup, mais chaque détail de cette saison amène tout le monde à comprendre ce qui s’est passé [on flight 828].

« Les appels sont de plus en plus forts. C’est très bourré d’action. C’est tellement difficile à expliquer parce qu’il se passe tellement de choses que j’ai l’impression que si je dis quelque chose, ça va le révéler. »

Quel acteur joue Ben Stone dans Manifest?

Josh Dallas joue Ben Stone dans Manifest.

Dallas est surtout connu pour son rôle de Prince Charming / David Nolan sur ABC’s Once Upon a Time, sur lequel il a joué pendant six saisons selon sa biographie NBC.

Il s’est produit dans des compagnies de théâtre renommées dans le monde, notamment le Royal National Theatre, le English National Opera, la New Shakespeare Company et le Young Vic.

3 Manifest présenté en première sur les écrans en 2018 Crédits: Getty

Les crédits de films supplémentaires de Dallas incluent Thor, Red Tails, Doctor Who, The Last Days of Lehman Brothers, Hawaii Five-0, Money et The Descent.

Qu’est-ce qui a été révélé à propos de cette saison?

Luna Blaise qui joue Olive Stone a décrit cette saison comme, « dramatique au-delà de toute croyance. »

Cette saison, Olive se fait un nouvel ami alors que la série accueille Holly Taylor dans le rôle d’Angelina Meyer.

Angelina se remet après avoir été institutionnalisée par ses parents qui croient que sa réapparition et ses mystérieuses hallucinations auditives et visuelles sont la preuve qu’elle est mauvaise.

3 Garrett Wareing comme TJ Morrison, Josh Dallas comme Ben Stone, Jack Messina comme Cal Stone, Athena Karkanis comme Grace Stone Crédits: Getty

Discutant de la nouvelle saison, Holly a averti que «cette saison, les téléspectateurs peuvent s’attendre à une route rocailleuse», alors que nous «voyons des événements plus fous se dérouler».

Comment puis-je regarder Manifest et sur quelle chaîne est-il diffusé?

Saison trois de Manifest créé sur NBC le 1er avril et se poursuivra les jeudis à 20 h HE.

La série est disponible en streaming sur Peacock ou Hulu avec un abonnement premium.

Les saisons un et deux sont également disponibles sur Hulu avec un abonnement premium.