Mardi est le dernier jour au pouvoir de Donald Trump.

Son imprévisibilité et la politique de l’Amérique d’abord ont ébranlé l’ordre mondial de l’après-guerre et tendu les relations entre les alliés occidentaux.

Alors que le 45e président des États-Unis quitte la Maison Blanche, nous examinons les principaux effets de ses quatre années de mandat sur le Vieux Continent.

En Amérique, nous avons confiance?

Au cours de sa présidence, Trump a publiquement snobé ou réprimandé les alliés européens – refusant apparemment de serrer la main d’Angela Merkel à la Maison Blanche – mais s’est tenu à ses ennemis de longue date – il a décrit Vladimir Poutine comme une « personne formidable » et Kim Jong-Un comme un « grand chef ».

Il s’est également retiré ou a menacé de se retirer des traités internationaux ou des institutions promouvant un ordre mondial fondé sur des règles. Washington s’est retiré de l’Accord de Paris sur le changement climatique et de l’accord historique sur le nucléaire avec l’Iran et a lancé le processus de retrait de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au milieu d’une pandémie mondiale. Trump a également fustigé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’OTAN.

Pour Ian Bond, directeur de la politique étrangère au centre de réflexion du Centre for European Reform (CER), «le plus grand impact» de la présidence de Trump pour l’Europe a été «la perte de confiance dans la fiabilité de l’Amérique en tant qu’allié».

« Il y avait eu de graves désaccords transatlantiques dans le passé – notamment sur l’Irak en 2003 – mais aucun président précédent depuis la Seconde Guerre mondiale n’avait contesté le principe même de l’alliance transatlantique comme l’a fait Trump lorsqu’il s’est demandé si les États-Unis se sentiraient obligés de le faire. défendre un allié de l’OTAN qui a été attaqué », a déclaré Bond à Euronews.

Une enquête publiée mardi auprès de 15000 personnes de 11 pays européens a révélé qu’une majorité – 51% – pense que la nouvelle administration Biden ne sera pas en mesure de réparer les divisions internes du pays et n’investira pas dans la résolution de problèmes internationaux tels que le changement climatique, la paix au Moyen-Orient, les relations avec la Chine et la sécurité européenne.

En outre, seulement 10% des personnes interrogées ont décrit Washington comme un partenaire de sécurité «fiable» qui protégera toujours l’Europe. Au moins 60 pour cent des personnes interrogées dans chaque pays sondé estiment également que leur pays ne peut pas dépendre du soutien américain en cas de crise majeure.

UE-nité?

Au cours des quatre dernières années, l’Europe a dû faire face à des crises passées et nouvelles – financières, économiques, migratoires et sanitaires. Celles-ci ont mis en évidence de profondes différences idéologiques en Europe et des relations tendues entre les États membres.

Les dirigeants européens propulsés au pouvoir sur un message populiste ont trouvé un allié en Trump.

«Nous avons vu la présidence Trump enhardir des dirigeants tels que Viktor Orban en Hongrie ou PiS (le parti au pouvoir pour la loi et la justice) en Pologne, car ils ont pu entretenir de bonnes relations avec les États-Unis sans avoir à faire face à un intérêt particulier des États-Unis pour certains les normes démocratiques », a déclaré à Euronews Kristine Berzina, chercheuse senior au German Marshall Fund des États-Unis.

« En même temps, cela a joué dans le conflit européen et donc un domaine dans lequel l’Europe est plus faible est peut-être sa cohésion », a-t-elle ajouté.

Charles Kupchan, senior fellow au Council of Foreign Relations (CFR), est du même avis.

« Trump a renforcé les forces politiques illibérales en Europe », a-t-il déclaré. « Le résultat a été des divisions internes plus profondes au sein de l’UE, comme nous l’avons vu lors des récents efforts de Varsovie et de Budapest pour entraver le passage du budget de l’UE. »

Défense et politique étrangère

L’imprévisibilité de Washington, y compris les décisions brusques de retirer les troupes américaines déployées en Europe ou de soutenir les combattants kurdes alliés en Syrie, ainsi que les critiques répétées de Trump sur les faibles dépenses de défense des alliés européens de l’OTAN ont incité l’UE à se vouer à être « plus affirmée » sur le la scène mondiale.

Ceci est généralement considéré comme une bonne chose, même de l’autre côté de l’étang.

« Plus l’Europe devient géopolitiquement forte, meilleur sera le partenaire des États-Unis. Plus d’Europe renforcerait, et non affaiblirait, les relations transatlantiques », a déclaré Kupchan à Euronews.

Mais il reste à voir si l’Europe peut marcher seule.

« En matière de politique étrangère, il est difficile de voir que l’UE était plus active à l’époque de Trump qu’auparavant », a fait valoir Bond.

«Bien qu’elle ait trouvé des moyens d’éviter les pires effets de sa perturbation, l’UE opérant dans cet environnement à elle seule était beaucoup plus faible que l’UE opérant aux côtés des États-Unis pour soutenir l’ordre fondé sur des règles.

«Le voisinage de l’UE, de la Libye à la Biélorussie, est déchiré par des conflits que, dans la plupart des cas, l’UE n’a même pas essayé de résoudre. L’Europe doit prendre au sérieux la défense et la sécurité Biden est plus atlantiste que Trump mais rien ne garantit que le successeur de Biden le sera, et l’Europe doit pouvoir faire plus pour elle-même », a-t-il poursuivi.

De plus, une Europe plus affirmée pourrait briser l’alliance. Les relations avec la Chine offrent un excellent exemple, a déclaré Berzina.

Les relations sino-américaines « se sont détériorées très rapidement » pendant les années au pouvoir de Trump, entraînant une guerre commerciale, tandis que les relations UE-Chine sont « plus nuancées », Bruxelles décrivant Pékin comme un « rival systémique » puis signant un accord d’investissement, elle signalé.

L’approche du bloc, a-t-elle poursuivi, soulève la question de savoir « si le nouvel accord commercial de l’Europe avec la Chine est un exemple d’autonomie européenne et de force européenne – la capacité de parvenir à un accord – ou est-ce un exemple de la Chine atteignant son objectif de séparation de l’Europe. et les États-Unis en tant que bloc stratégique? «

Changement climatique et droits numériques

Les ambitions mondiales croissantes de l’Europe s’étendent au-delà de la défense et des affaires étrangères, car le recul de Trump sur des questions telles que le changement climatique a donné à l’Europe une ouverture pour prendre le leadership.

Il est peu probable que l’administration Biden trouve à redire à cela.

Mais l’aspiration de l’Europe à être le porte-étendard du monde sur d’autres questions, en particulier la protection et la fiscalité numériques, pourrait ne pas être aussi bien accueillie aux États-Unis, d’autant plus qu’elles visent principalement les grandes entreprises américaines.

«Parce que l’Europe a été très affirmée et ambitieuse sur ces questions à la fin des années Trump, il sera plus difficile de trouver une position commune avec les États-Unis une fois que la nouvelle administration Biden entrera en place et il sera donc possible pour ces domaines de coopération potentielle. pour devenir plutôt des zones de discorde », a souligné Berzina.

Mais malgré les défis auxquels est confrontée la relation transatlantique mise en avant par l’administration Trump, son départ de la Maison Blanche devrait voir les chefs d’État occidentaux pousser un soupir de soulagement, disent les experts.

« Ces quatre années ont été longues et douloureuses. Il est temps de guérir et d’aller de l’avant », a conclu Kupchan.