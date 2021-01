Alors que Donald Trump est devenu le premier président de l’histoire des États-Unis à être destitué à deux reprises et s’apprête à quitter ses fonctions, certains l’ont assimilé à Richard Nixon, le 37e président américain.

Les critiques sont exhortant Trump à démissionner et comparent sa situation à la chute du président Nixon et au scandale du Watergate de 1972.

Pourquoi Richard Nixon a-t-il démissionné de son poste de président?

Un cambriolage au Comité national démocratique – qui était liée à la campagne de réélection du président de l’époque Richard Nixon – a conduit à la démission de Nixon en 1974.

Le président Nixon a finalement publié des enregistrements accablants qui ont indéniablement confirmé sa complicité dans le Scandale du Watergate le 5 août 1974.

Pour éviter une mise en accusation imminente par le Congrès, il a choisi de démissionner en disgrâce le 8 août et a quitté la Maison Blanche le lendemain.

Six semaines plus tard, le vice-président Gerald Ford a prêté serment en tant que président.

Il a choisi de pardonner à Nixon tous les crimes qu’il avait commis pendant son mandat.

Nixon lui-même n’a jamais admis avoir commis de faute criminelle, bien qu’il ait reconnu avoir utilisé un mauvais jugement.

Richard Nixon est décédé en 1994, à l’âge de 81 ans.

Pourquoi Donald Trump a-t-il été comparé à Richard Nixon?

Les appels au président à démissionner après les partisans de Trump violemment émeute au Capitole américain le 6 janvier.

Après l’émeute, l’ancien secrétaire d’État Colin Powell a déclaré que Trump devrait « démissionner immédiatement comme Richard Nixon ».

Impatient que Trump parte immédiatement, Powell a déclaré à Savannah Guthrie AUJOURD’HUI: « Ceux qui suggèrent la destitution ou le 25e amendement, cela prend du temps.

«J’aurais aimé qu’il fasse ce que Nixon a fait, et c’est démissionner.

Powell, 83 ans, a déclaré à propos de Trump: «Quelqu’un devrait aller là-haut et lui dire que c’est fini.

«L’avion t’attend, tu es parti. De cette façon, non seulement il démissionnerait, mais en plus il couperait en quelque sorte les tripes sous ce groupe de personnes qu’il a travaillé pour lui.

Trump n’a montré aucun signe de démission volontaire, bien qu’il l’ait fait admettre enfin que Joe Biden a remporté les élections américaines et a insisté pour qu’il coopère à une transition pacifique du pouvoir.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a également exhorté Trump à démissionner, avertissant qu’il serait destitué s’il choisissait de ne pas le faire.

Président Trump a été destitué à la Chambre pour la deuxième fois le 13 janvier.

La destitution de Trump se dirigera désormais vers le Sénat, où les membres du Congrès voteront à nouveau pour savoir si le président sortant sera condamné pour l’accusation.

Qu’a dit Donald Trump à propos des comparaisons?

Pendant ce temps, le président Trump aurait dit à ses collaborateurs lors de « conversations séparées » que toute mention de Nixon n’était pas autorisée.

Selon CNN, Trump a exhorté un conseiller dans une « diatribe remplie de jurons » à ne jamais prononcer le nom de Nixon.

Quel était le scandale du Watergate de 1972?

Le scandale du Watergate fait référence à une effraction au siège du Comité national démocrate à Washington et à la chaîne d’événements qui a conduit à la démission spectaculaire du président Richard Nixon.

Le scandale a commencé tôt le matin du 17 juin 1972, lorsque plusieurs cambrioleurs ont été arrêtés dans le bureau du Comité national démocrate, situé dans le complexe de bâtiments du Watergate à Washington, DC.

Les arrestations ont eu lieu vers 2 h 30 après que le groupe ait été surpris en train d’écouter des téléphones et de voler des documents, et il a été révélé plus tard qu’ils étaient tous liés à la campagne de réélection du président Nixon.

L’un des hommes a été identifié comme étant James McCord Jr – le chef de la sécurité du comité de réélection du président et ce n’était pas sa première fois dans les bureaux de l’opposition.

Les suspects ont été retrouvés avec une série d’articles, y compris des crochets de verrouillage, des billets de 100 $ avec les numéros de série dans l’ordre et un récepteur à ondes courtes qui pourrait répondre aux appels de la police.

Nixon a pris des mesures agressives pour dissimuler le crime, le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Ron Ziegler, décrivant l’incident comme un « cambriolage de troisième ordre ».

En août 1972, Nixon a prononcé un discours dans lequel il a juré que les membres du personnel de la Maison Blanche n’étaient pas impliqués dans l’effraction, gagnant la confiance du public et lui assurant un autre mandat.

Cependant, quelques mois plus tard, des journalistes et des enquêtes du Congrès ont commencé à rassembler les détails du scandale – des détails qui indiquaient directement l’implication de la Maison Blanche.

Il est rapidement apparu que peu de temps après le cambriolage, Nixon s’était arrangé pour fournir des centaines de milliers de dollars en «argent silencieux» aux cambrioleurs.

Lui et ses collaborateurs ont ensuite élaboré un plan pour ordonner à la CIA d’empêcher l’enquête du FBI sur le crime.

Il s’agissait d’un crime plus grave que l’effraction car il s’agissait d’un abus flagrant du pouvoir présidentiel et d’une obstruction délibérée à la justice.

À peu près à la même époque, sept conspirateurs ont été inculpés d’accusations liées à l’affaire du Watergate.

À la demande des assistants de Nixon, cinq ont plaidé coupable pour éviter un procès; les deux autres ont été condamnés en janvier 1973.

Comment Bob Woodward et Carl Bernstein ont-ils été impliqués?

Les journalistes du Washington Post Bob Woodward et Carl Bernstein ont commencé à soupçonner les intentions du président Nixon, à peu près au moment où une enquête du Sénat a été ouverte.

Le travail de Woodward et Bernstein pendant le scandale a été décrit comme « peut-être le plus grand effort de reportage de tous les temps » par la figure du journalisme de longue date Gene Roberts.

Woodward a continué à travailler pour le Washington Post après son reportage sur Watergate et est maintenant rédacteur en chef adjoint du journal.

Depuis Watergate, il a depuis écrit 18 livres sur la politique américaine, dont 12 en tête des listes des best-sellers.

La carrière de Carl Bernstein depuis Watergate a continué à se concentrer sur le thème de l’utilisation et de l’abus de pouvoir en politique.

Il est également auteur et commentateur politique régulier pour CNN.

Que s’est-il passé ensuite dans le scandale du Watergate?

Au début de 1973, une poignée d’assistants de Nixon, dont l’avocat de la Maison Blanche, John Dean, ont été appelés à témoigner devant un grand jury sur les crimes du président.

Lors de leurs comparutions devant le tribunal, ils ont affirmé que Nixon avait secrètement enregistré toutes les conversations qui avaient lieu dans le bureau ovale.

Les procureurs savaient que la culpabilité du président ne pouvait être prouvée qu’avec ces enregistrements.

Malgré ses efforts, Nixon a eu du mal à protéger les bandes pendant l’été et l’automne 1973.

Ses avocats ont fait valoir que le privilège exécutif du président lui permettait de garder les enregistrements pour lui-même, mais le juge Sirica, le comité sénatorial et un procureur spécial indépendant nommé Archibald Cox étaient tous déterminés à les obtenir.

Lorsque Cox a refusé de reculer avec ses demandes, Nixon a ordonné son licenciement – plusieurs fonctionnaires du ministère de la Justice ont démissionné en signe de protestation.

Les démissions massives ont eu lieu le 20 octobre 1973 et sont devenues connues sous le nom de «massacre du samedi soir».

Cela a forcé Nixon à remettre une partie – mais pas la totalité – des bandes.

En quelques mois, ses histoires ont commencé à s’effriter et le scandale du Watergate avait atteint son apogée.

Sept de ses anciens collaborateurs ont été inculpés de diverses accusations, toutes liées au scandale, mais le jury n’était pas sûr de pouvoir inculper un président en exercice.

Ils ont commencé à le qualifier de «co-conspirateur non accusé».

Nixon a ensuite été ordonné par la Cour suprême de remettre les bandes originales de plus de 64 conversations.

Alors qu’il essayait de prolonger le processus, un vote était en cours à la Chambre des représentants pour le destituer.