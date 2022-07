Quel a été le premier match de football auquel vous avez assisté ?

Tout le monde a un souvenir de sa première participation à un match de football. En réalité, ce n’est peut-être même pas le jeu lui-même dont vous vous souvenez.

Un certain aliment ou une collation juste assis juste après l’avoir mangé. Une chanson chantée par les supporters résonnait parfaitement dans vos oreilles. Regarder tout le monde lancer les bras en l’air à cause d’un but. Ou, cela pourrait être un appel manqué, les fans de football sont drôles de cette façon.

Quoi qu’il en soit, assister à votre premier match de soccer est un souvenir précieux. Souvent, vous partagez cela avec vos proches pour le rendre un peu plus spécial.

Le premier match de football auquel vous avez assisté

Ici, à World Soccer Talk, nous avons des lecteurs qui viennent du monde entier avec une variété d’âges. Dans le passé, certains lecteurs mentionnent comment ils ont regardé Pelé ou Maradona participer à la Coupe du monde en 1970 ou 1986. D’autres lecteurs sont relativement nouveaux. Dans ce cas, ils peuvent raconter avoir vu Landon Donovan ou Christian Pulisic marquer un tour du chapeau. Cela s’applique à moi, au moins, avec ces matchs à Tampa et à Orlando, non loin de chez moi.

Quelle que soit la tranche dans laquelle vous vous situez, nous voulons connaître vos premiers souvenirs de regarder le beau jeu en direct et en personne.

Pour certains, cela pourrait être quand vous étiez un petit enfant. Tes parents t’ont emmené au stade de ton club local pour regarder un match. Franchement, les détails peuvent sembler vagues. Cependant, cela reste un souvenir.

Pour les autres lecteurs, votre premier jeu en personne pourrait être plus récent. Vous venez de vous lancer dans le sport, et c’est quelque chose dont vous ne vous souciez pas quand vous étiez jeune. Dans ce cas, vous avez probablement pu déguster des boissons et profiter de l’atmosphère pour tout ce qu’elle vaut.

Quoi qu’il en soit, assister à un match pour la première fois est une expérience spirituelle pour beaucoup d’entre nous. En utilisant la section des commentaires ci-dessous, veuillez raconter vos histoires sur ce que c’était que d’assister au premier match de football de votre vie.

PHOTO : Brad Smith/ISI Photos/Getty Images