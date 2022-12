Quel a été le meilleur conseil que vous ayez reçu en 2022 ?

Parfois, un petit conseil peut changer votre vie de manière démesurée. Dans cet esprit, nous vous demandons : quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu (ou donné) cette année ? Qu’est-ce qui vous a soulevé, vous a fait avancer ou a changé votre perspective ? Quelles paroles de sagesse vous êtes-vous retrouvé à prononcer maintes et maintes fois ? Nous aimerions en entendre parler.

Nous sommes également particulièrement intéressés par les conseils non conventionnels et décalés. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a aidé à traverser l’année intacte et pourquoi cela a été utile, et nous pourrions publier votre réponse dans une histoire à venir.