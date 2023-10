Quel a été le massacre d’Amritsar – l’événement qui a poussé un homme à tenter de tuer la reine ? | Nouvelles du monde

Jaswant Singh Chail, qui a tenté d’assassiner la défunte reine Elizabeth II avec une arbalète le jour de Noël 2021, a été condamné pour trahison à Old Bailey.

Le tribunal a appris que Chail avait déclaré à un médecin après son arrestation que le « but de sa vie » était d’assassiner la défunte reine « principalement pour venger le massacre d’Amritsar ».

« Il [Chail] a considéré que l’assassinat de la figure de proue de l’Empire britannique constituerait un acte de représailles approprié », a déclaré la procureure Alison Morgan KC.

Le massacre de Jallianwala Bagh a eu lieu le 13 avril 1919, lorsque les troupes de l’armée indienne britannique ont ouvert le feu sur des milliers de personnes rassemblées dans la ville d’Amritsar en Inde, tuant environ 379 personnes et en blessant 1 200.

Cela a été décrit comme l’une des pires atrocités du régime colonial – mais que s’est-il passé exactement et pourquoi ?

Un mouvement pacifique devient violent

En mars 1919, le gouvernement britannique a adopté une loi très controversée, connue sous le nom de Rowlatt Act.

La loi étendait essentiellement les mesures de la Première Guerre mondiale et accordait au gouvernement le pouvoir d’emprisonner les citoyens de l’Inde britannique soupçonnés d’activités « terroristes » pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans sans procès.

Le but de cette législation était « que les Britanniques gardent le contrôle », explique Rav Singh, fondateur de A Little History Of The Sikhs.

« Une stratégie centrale de la loi Rowlatt consistait à contenir ou à éliminer les individus impliqués dans les mouvements anticoloniaux, plutôt que de reconnaître des griefs légitimes ou un quelconque agenda politique », dit-il.

Image:

La loi Rowlatt a été adoptée malgré l’opposition unanime des membres indiens du conseil, qui ont tous démissionné en signe de protestation.





En réponse aux nouvelles politiques, un hartal (suspension du travail) à l’échelle nationale fut convoqué par le nationaliste anticolonial Mahatma Gandhi le 6 avril 1919.

Mais en quelques jours, ce qui devait être un mouvement pacifique est devenu violent lorsque deux éminents dirigeants indiens – le Dr Saifuddin Kitchlew et le Dr Satyapal – ont été arrêtés et bannis à Amritsar pour avoir organisé des manifestations contre la législation.

Les représailles des deux côtés ont déclenché des émeutes au cours desquelles des banques et des citoyens britanniques ont été pris pour cible et des vies britanniques ont été perdues. La colère et le mécontentement généralisés ont commencé à grandir dans toute l’Inde.

La flambée de violence était devenue si intense que le colonel Reginald Edward Harry Dyer, général de brigade britannique, commandant de brigade à Jalandhar (au sud-est d’Amritsar), a déplacé ses troupes à Amritsar pour y rétablir l’ordre.

Le Pendjab a été soumis à la loi martiale, ce qui signifie qu’il est devenu illégal pour plus de quatre personnes de se rassembler dans un même lieu.

Cependant, ce sont les ordres de Dyers qui ont fait du 13 avril 1919 la seule date impossible à ignorer dans l’histoire de l’Inde britannique.

13 avril 1919

Le 13 avril 1919, des milliers de personnes se sont rassemblées à Jallianwala Bagh, un jardin public d’Amritsar, pour célébrer la fête sikh populaire de Vaisakhi et pour protester contre cet acte.

Dyer arrive avec ses troupes, bloque la seule entrée étroite du jardin et donne l’ordre d’ouvrir le feu sur la foule non armée, sans sommation.

Les tirs aveugles ont duré environ 10 minutes jusqu’à ce que 1 650 cartouches soient épuisées.

Le décompte officiel des décès atteint quelques mois plus tard était de 379 – cependant, le nombre réel de morts serait bien plus élevé.

Sir Michael O’Dwyer

Sir Michael Francis O’Dwyer était un officier colonial de la fonction publique indienne (ICS). Le massacre d’Amritsar s’est produit pendant son mandat de lieutenant-gouverneur du Pendjab en Inde britannique.

Quelques mois après l’attaque, une enquête révéla que Sir Michael avait approuvé les actions de Dyer à Jallianwala Bagh en lui envoyant un télégramme un jour après le massacre qui disait : « Votre action est correcte. Le lieutenant-gouverneur approuve.

Plus de 20 ans après le massacre, Sir Michael a été assassiné par Udham Singh – un militant pour l’indépendance de l’Inde – qui a abattu sur le coup l’ancien gouverneur du Pendjab lors d’une réunion à Caxton Hall, à Westminster.

Singh a expliqué au juge lors de son procès : « Je l’ai fait parce que j’avais une rancune contre lui, il le méritait. »

Le 31 juillet 1940, Udham Singh fut pendu à la prison de Pentonville et l’Inde obtint son indépendance sept ans plus tard.

Image:

Une statue d’Udham Singh a été installée à l’entrée principale de Jallianwala Bagh en 2018. Photo : Bernard Gagnon





Y a-t-il encore de la colère ?

La tentative de Chail d’assassiner la défunte reine pour se venger du massacre d’Amritsar soulève la question de savoir s’il existe encore de la colère au sein des communautés touchées.

La reine Elizabeth II s’est rendue à Jallianwala Bagh en 1997 pour rendre hommage aux morts, mais aucune excuse n’a été présentée.

Bien que Dyer ait été contraint de prendre sa retraite après l’enquête, nombreux sont ceux qui estiment que le fait de rejeter la responsabilité de ce qui s’est passé sur un seul homme sape l’idée selon laquelle c’était le système colonial qui était en faute.