Un propriétaire de chien demande à Bunnings Warehouse de payer ses factures de vétérinaire après que son chiot de six mois ait été « gravement blessé » sur un voyageur du magasin.

La patte avant gauche et la patte arrière droite de Lisa Sinclair, Chihuahua Chelsea, sont restées coincées dans un travelator à Bunnings Burleigh Waters sur la Gold Coast dans le Queensland à 15 heures samedi.

Mme Sinclair a précipité Chelsea chez un vétérinaire de l’autre côté de la route, où l’orteil moyen du chiot sur sa patte arrière blessée a dû être amputé.

Des photos choquantes montrent que les deux pattes blessées de Chelsea ont été mutilées et ensanglantées avec de la chair exposée après avoir été prises dans le travelator.

Le propriétaire du chien veut que Bunnings paie la facture vétérinaire de samedi et les factures en cours liées aux blessures de Chelsea.

Elle souhaite également que le magasin Bunnings où il se trouve érige des panneaux d’avertissement autour du voyageur.

La patte avant gauche et la patte arrière droite de Lisa Sinclair Chihuahua Chelsea (photo) sont restées coincées dans un voyageur à Bunnings Burleigh Waters sur la Gold Coast dans le Queensland à 15 heures samedi

Mme Sinclair a précipité Chelsea chez un vétérinaire de l’autre côté de la route, où l’orteil du milieu (photo) du chiot sur sa patte arrière blessée a dû être amputé

Mme Sinclair a déclaré que l’épreuve était « horrible » pour elle-même et pour Chelsea.

« Je l’ai tenue (Chelsea) en laisse sur le côté gauche, j’essaie de l’aider à être indépendante alors je la laisse marcher un peu », a déclaré Mme Sinclair au Daily Mail Australia.

« Je l’ai mise sur un travelator avec moi et en descendant, j’ai entendu un cri et c’est à ce moment-là que je me suis retourné et j’ai vu qu’elle souffrait beaucoup, alors je l’ai prise tout de suite.

« Je pouvais voir en la soulevant, elle saignait et il y avait des dommages à la patte avant. »

Une femme qui travaillait à Bunnings et une autre femme qui faisait du shopping ont entendu les cris du chien et sont venues aider Mme Sinclair, lui offrant une serviette pour le sang.

Mme Sinclair a ensuite conduit Chelsea chez un vétérinaire de l’autre côté de la route, où le chien a dû être opéré immédiatement pour ses blessures.

« Son orteil d’équilibre moyen sur son pied arrière a dû être complètement amputé, ils n’ont pas pu le sauver », a déclaré Mme Sinclair.

« Il y avait des blessures similaires à l’avant, une partie de la patte et de l’ongle avait disparu. »

Une partie de la patte et de l’ongle sur la gauche arrière gauche ont été rongés par le voyageur à Bunnings

Mme Sinclair et Chelsea ont célébré Noël le mois dernier. Maintenant, son chiot ne peut pas marcher et doit être transporté partout

Mme Sinclair a payé un total de 472,10 $ pour les frais de vétérinaire et paiera probablement des centaines de plus pour les examens ultérieurs.

«Je ne travaille pas, il est donc très difficile de survivre ou même d’acheter de la nourriture pour le moment», a-t-elle déclaré.

« Chelsea ne peut pas supporter, elle est assez bancale et je dois la porter.

« Je vais l’emmener pour un autre contrôle lundi prochain, mais elle aura peut-être besoin de plus de médicaments contre la douleur et il y a aussi des frais de consultation, donc ça s’additionne vraiment. »

Le propriétaire du chien veut que Bunnings paie la facture du samedi ainsi que les factures en cours liées aux blessures subies à la suite de l’incident du voyageur.

Le directeur régional par intérim de Bunnings, Dean Nantes, a déclaré: « Nous sommes désolés d’apprendre qu’un incident impliquant le chien d’un client s’est produit dans notre magasin Burleigh Waters ce week-end.

«Nous sommes en contact direct avec ce client pour offrir un support et nous travaillons à une résolution.

Mme Sinclair a déclaré avoir reçu mardi un appel de la direction de Bunnings lui proposant de payer la facture de samedi à condition qu’elle signe un contrat et ne parle plus de l’incident.

Chelsea s’est endormie après sa blessure samedi. Mme Sinclair a payé un total de 472,10 $ pour les frais de vétérinaire et paiera probablement des centaines de plus pour les examens ultérieurs

«Je pense qu’il (un homme de la direction de Bunnings) veut me faire taire et le faire disparaître très rapidement», a-t-elle déclaré.

« Il essayait de me faire signer quelque chose et de me convaincre que c’était dans mon intérêt, mais je ne pense pas que c’était dans mon intérêt.

« Si j’accepte cela et signe quelque chose maintenant, il y aura une autre facture vétérinaire la semaine prochaine, qu’en est-il alors?

Elle croit également qu’il devrait y avoir une signalisation autour du voyageur pour avertir les propriétaires du danger potentiel pour leurs chiens.

« Le vétérinaire de l’autre côté de la route m’a dit qu’il avait soigné un autre chien qui avait été blessé sur le même tapis roulant, alors je pense qu’il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas avec cela », a déclaré Mme Sinclair.

« Ce n’est pas moi qui ai fait quelque chose de mal, je pense juste que la conscience doit être là-bas pour que cela n’arrive pas à un autre chien dans ce magasin.

Les directives de Bunnings Warehouse stipulent que les chiens sont les bienvenus dans les magasins tant qu’ils sont amicaux.

Les propriétaires doivent sécuriser leurs chiens soit en laisse, dans un véhicule, dans un chariot ou les porter à la main.