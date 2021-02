La bonne nouvelle est venue si rapidement et de manière inattendue que c’était comme un mouvement de échec et mat classique de la star fictive de la série Netflix The Queen’s Gambit.

Le programme, qui suit l’ascension de Beth Harmon vers la célébrité des échecs, a converti une nouvelle vague de passionnés du sport.

Cela s’est également avéré être un énorme coup de pouce pour la société catalane Rechapados Ferrer, dont les échiquiers figuraient dans le drame populaire.

«Pendant le lock-out, les commandes ont commencé à augmenter et nous pensions que c’était parce que les gens passaient trop de temps à la maison avec des jeux de société», David Ferrer, le propriétaire de l’entreprise fondée par son grand-père près de Barcelone dans les années 1950. «Jusqu’à ce que l’un de nos employés reconnaisse nos échiquiers sur mesure sur le [Netflix] séries.

« À ce moment-là, nous pensions qu’une série d’échecs ne serait pas très réussie de toute façon, mais ensuite elle s’est avérée être la série de l’année! »

‘Nous sommes submergés’

Rechapados Ferrer est une entreprise familiale de 14 travailleurs, qui a failli tenter de répondre à l’énorme demande de ces derniers mois.

Les commandes sont passées de 20 000 unités par an à 40 000 en seulement trois mois.

«Nous ne pouvons pas suivre, nous sommes débordés», admet Ferrer. «Nous avons même dû limiter les commandes clients et nous réorganisons le travail pour pouvoir livrer toutes les commandes à temps.

«Certains clients s’énervent de ne pas recevoir leurs planches plus rapidement, mais il s’agit d’une production artisanale et sur mesure.

« Il y a maintenant un boom des ventes mais qui sait dans quelques années? »

Ferrer se consolera dans le fait que l’entreprise est déjà bien implantée dans le monde des échecs. Il fournissait déjà les planches officielles pour les championnats du monde d’échecs, avant même que le Queen’s Gambit ne renforce son profil.

Le verrouillage a été une bénédiction pour Rechapados Ferrer

Lors de la crise financière de 2008, l’entreprise était sur le point de fermer son usine. Mais plus d’une décennie plus tard, la dernière crise est très différente. Les échiquiers sont en plein essor au milieu de la pandémie COVID-19 et des verrouillages ultérieurs.

Ferrer a déclaré que le fait que les gens soient coincés à la maison à regarder Netflix et à jouer à des jeux de société a aidé le carnet de commandes de l’entreprise.

«De plus, avec l’emprisonnement, les gens ont commencé à réparer leurs maisons», a-t-il ajouté, faisant référence à l’autre partie de l’activité de l’entreprise, les panneaux de placage, qui ont également connu une hausse.

Normalement, leur activité est répartie à 55% pour les panneaux plaqués, 45% pour les échiquiers. Cette année, cela va basculer sur le dos du boom des échecs.

« Netflix ne nous a pas contactés »

De retour à l’atelier, les artisans cousent et découpent à la main de fines bandes de contreplaqué pour former des carrés noirs et blancs. D’autres collent et encadrent les planches. Vient ensuite le contrôle qualité, avant que les planches ne soient emballées à la main.

« Former quelqu’un pour réaliser un échiquier du début à la fin de la production nous prendrait environ deux ans », a déclaré Ferrer, soulignant la qualité du processus.

En effet, c’est ce souci du détail qui fait que l’entreprise a une clientèle établie de longue date et n’a pas besoin de vendre directement à des particuliers. Cela n’a cependant pas empêché les gens de venir à l’usine depuis la série Netflix et d’essayer de mettre la main sur un modèle, même défectueux.

Ferrer montre ensuite à Euronews un modèle de l’échiquier utilisé dans la grande finale du Queen’s Gambit à Moscou. Mais, ajoute-t-il, Netflix n’a pas contacté la firme pour l’utiliser. « Cette planche a été vendue à un client allemand », confirme-t-il.