Regarder l’émission à succès de Netflix « The Queen’s Gambit » a suscité un déjà-vu pour la grande hongroise Judit Polgar, considérée comme la meilleure joueuse du jeu.

Comme l’héroïne fictive de la série Beth, un prodige des échecs orphelin, Polgar s’est attaqué non seulement à des adversaires à tous les niveaux, mais aussi aux stéréotypes de genre dans le sport dominé par les hommes.

« J’ai joué toute ma vie avec des concurrents masculins, parfois j’étais la seule joueuse d’un tournoi », a-t-elle déclaré à l’AFP dans une interview.

Aujourd’hui âgé de 44 ans, Polgar est devenu le plus jeune grand maître international à l’âge de 15 ans, battant le record de la légende américaine Bobby Fischer et a battu une série de champions du monde masculins.

« Le premier grand maître que j’ai battu s’est cogné la tête dans l’ascenseur après le match, un autre adversaire vaincu a refusé de serrer la main et s’est enfui du plateau », a déclaré Polgar.

Semblable à la finale de « The Queen’s Gambit » dans laquelle Beth surmonte la puissance russe Vasily Borgov, Polgar a eu sa propre bagarre avec le Russe Garry Kasparov, largement considéré comme le meilleur joueur de l’histoire.

Aux Olympiades d’échecs de 1988, Judit, alors âgée de 12 ans, et ses sœurs aînées Susan et Sofia ont aidé la Hongrie à remporter la médaille d’or féminine, impressionnant Kasparov, qui était alors championne du monde à l’époque.

Mais Kasparov, qui avait précédemment qualifié Polgar de « marionnette de cirque » et a déclaré que les joueuses d’échecs devraient s’en tenir à avoir des enfants, a rejeté l’idée d’une femme battant le numéro un mondial.

« Les femmes ne sont pas capables de gérer ce genre de pression, donc je suis presque sûr que c’est impossible », a-t-il alors déclaré aux journalistes hongrois, selon Polgar.

Quatorze ans plus tard, cependant, la Hongroise a pris sa revanche en battant Kasparov à Moscou dans ce qu’elle a appelé un «moment historique».

« J’avais un sentiment de déjà-vu en regardant Beth assise en face de Borgov, tendue et effrayée, pensant qu’elle ne pouvait peut-être pas le supporter, c’est ce que j’ai ressenti contre Kasparov », a-t-elle déclaré à l’AFP.

Regards méchants

Réconcilié depuis longtemps avec Kasparov – qui était un conseiller technique sur « The Queen’s Gambit » – Polgar a déclaré qu’elle appréciait particulièrement « l’attention portée aux détails » de l’émission, bien qu’elle jugeait certains aspects « irréalistes ».

Les luttes de Beth avec la dépendance aux pilules et à l’alcool « rendraient presque impossible d’atteindre le sommet des échecs modernes », tandis que le sexisme est plus répandu aux échecs que ce qui était représenté à l’écran, a déclaré Polgar.

«Les filles vont certainement traiter beaucoup plus de commentaires sexistes et de regards méchants que Beth n’en a reçu», a-t-elle déclaré.

« Habituellement, je n’avais pas de situations très laides, mais il y avait des moments où ils disaient: ‘OK, elle avait juste de la chance’, alors je devais me prouver plus que si j’étais un garçon », a-t-elle ajouté.

Polgar se souvient de son couronnement en terminant deuxième d’un prestigieux tournoi aux Pays-Bas en 2002, devant le champion du monde de l’époque Vladimir Kramnik, de Russie.

« C’était le tournoi de ma vie, pour prouver à quel point je peux être bon », a-t-elle déclaré.

Au moment où Polgar a pris sa retraite de la compétition en 2014 pour se concentrer sur l’éducation de sa famille, la Hongroise avait régné pendant 25 ans au sommet du classement féminin et avait atteint un sommet de la huitième au classement général.

Mais elle dit que son objectif n’a jamais été de devenir la meilleure joueuse du monde.

« Si j’avais voulu juste cela, je ne serais probablement pas resté numéro un aussi longtemps que je l’ai fait, mon objectif allait plus loin, et être la meilleure joueuse n’était qu’une étape importante », a-t-elle déclaré.

‘Plus de filles apprennent’

Se concentrant désormais sur la promotion et l’éducation des échecs, elle a développé des outils d’apprentissage pour équiper les enfants des outils de réflexion créative, stratégique, logique et de résolution de problèmes.

Selon Polgar, quelque 40 000 enfants hongrois dans quelque 500 écoles sont impliqués chaque année dans son programme Chess Palace – qui, selon elle, ne met pas l’accent sur le genre.

«Je me bats pour les filles en ne faisant pas de différence entre les garçons et les filles», dit-elle.

Et Polgar voit déjà que le buzz autour de « The Queen’s Gambit » crée une plus grande participation féminine dans le jeu.

«Les parents seront certainement influencés, j’entends partout, des librairies aux magasins de jouets en passant par les sites de jeux, qu’il y a beaucoup plus de filles qui apprennent le jeu maintenant».