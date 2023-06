Queen’s Club : Carlos Alcaraz atteint son premier quart de finale en carrière sur gazon | Actualités Tennis

Carlos Alcaraz a atteint son premier quart de finale en carrière sur gazon avec une confortable victoire 6-2 6-3 sur Jiri Lehecka au Queen’s Club.

On attend beaucoup de la sensation espagnole de 20 ans, même s’il est clairement encore en train d’accepter son timing et ses mouvements sur l’herbe.

Cependant, il s’agissait d’une grande amélioration par rapport à sa victoire laborieuse au premier tour contre Arthur Rinderknech.

« Je suis vraiment content du niveau auquel j’ai joué aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Je pense que j’ai fait un match solide, j’ai joué mon jeu et j’ai aimé jouer ici.

« Jouer ce genre de match, je suis d’accord avec celui-ci. C’est plus d’entraînement et je suis content d’acquérir de l’expérience sur l’herbe.

« Après ce match, les attentes changent. Je pense que je suis prêt à obtenir un bon résultat sur gazon. »

Alcaraz poursuit plus que son premier titre sur gazon cette semaine. S’il triomphe au Queen’s Club, il récupérera lundi la place de n°1 mondial du classement ATP à Novak Djokovic.

Le conquérant d’Andy Murray Alex De Minaure a balayé Diego Schwartzman 6-2 6-2 et affrontera la France Adrien Mannarinoqui a battu Taylor Fritz 6-4 7-6 (9-7).

Cameron Norrie fait face à un test difficile contre Sebastian Korda vendredi





Pendant ce temps, le n ° 1 britannique Cameron Norrie affronte l’Américain Sebastian Korda, qui a éliminé le Britannique Dan Evans au premier tour, en quart de finale vendredi.

Korda, le numéro 32 mondial, a déclaré: « C’est probablement l’un des plus grands combattants du circuit. Il ne vous donne pas beaucoup de points gratuits.

« Je m’attends à une bonne bataille. Ça va être amusant, c’est sûr, et un autre bon test pour moi. Ouais, un autre match solide à venir. J’en suis très heureux. »

Mannarino a obtenu une autre grosse victoire sur gazon et a diverti en cours de route en évinçant la troisième tête de série Fritz 6-4 7-6 (9-7).

Une semaine après avoir battu Daniil Medvedev sur gazon la semaine dernière à ‘s-Hertogenbosch aux Pays-Bas, Mannarino s’est qualifié pour atteindre les quarts de finale.

A Halle, Jannik Pécheur a résisté à Lorenzo Sonego pour un triomphe 6-7 (4-7) 6-4 6-4 au deuxième tour.

« J’ai joué beaucoup d’heures pour ces deux matches, mais c’est mieux », a déclaré Sinner, qui a atteint son premier quart de finale de niveau tour à ‘s-Hertogenbosch. « Je peux toucher plus de balles sur les terrains en gazon et j’espère que cela me donnera beaucoup de confiance. »