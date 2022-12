Queen Vic ferme alors que EastEnders est plongé dans le chaos après la sortie explosive de Mick Carter

Le jour de NOËL sera le dernier jour de Mick Carter à Albert Square alors que Danny Dyer se prépare à dire au revoir à ses fans.

Les habitants de Walford se réveillent avec l’étrange nouvelle que le Vic est fermé dans les prochaines scènes d’EastEnders.

Bbc

Le Vic restera fermé dans les prochaines scènes EastEnders[/caption]

Bbc

Noël sera le dernier jour de Mick Carter à Albert Square[/caption]

Bbc

Mais que lui réserve-t-il ?[/caption]

La confusion règne sur la place lorsque les résidents découvrent que l’emblématique pub local n’ouvrira pas.

Plus tard dans le feuilleton de la BBC, des nouvelles de ce qui s’est passé le jour de Noël laissent tout le monde stupéfait au-delà des mots.

Les événements deviennent un sujet de conversation massif à Walford, mais la pauvre Scarlett Moon (jouée par Tabitha Byron) est malmenée lorsqu’elle est la cible de la colère de quelqu’un.

Alors que les téléspectateurs devront attendre Noël avant de savoir de quoi il s’agit de laisser les habitants bouche bée, ils auront deviné qu’il s’agit de Mick Carter.

Avant le choc unanime, Shirley Carter (Linda Henry) est déterminée à exposer Janine Butcher (Charlie Brooks) pour qui elle est vraiment – ​​même le matin de Noël.

Malheureusement pour elle, la femme dure ne parvient toujours pas à reconstituer le puzzle complet.

Plus tard, elle décide de se diriger vers The Vic avec Linda Carter ( Kellie Bright ) pour tenter de faire la paix avec Mick après s’être ingérée dans son mariage avec Janine.

Mais cette dernière est secouée lorsqu’elle aperçoit Jada Lennox (Kelsey Calladine-Smith) faire son retour au Square.

Déterminée à l’éloigner de Linda, elle décide d’inviter Shirley et Linda au déjeuner de Noël, à leur grande surprise.

Le repas ne convainc pas Shirley d’abandonner les choses et, à table, elle essaie toujours de découvrir les mensonges de Janine.

Une dispute vicieuse s’ensuit bien que le méchant continue d’ignorer toutes les accusations de Shirley.

Mais aucune vérité ne reste cachée trop longtemps à Walford – les secrets et les mensonges sont enfin révélés dans un épisode de Noël explosif et l’enfer se déchaîne dans The Vic.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Mick est bouleversé en voyant tout son monde s’effondrer devant lui et il est obligé de faire face à une dure réalité.

Va-t-il faire face à la vraie nature de Janine ?

Qu’est-ce que tout cela signifie pour lui et Linda ?

Une chose est certaine, tout le monde à Albert Square et à la maison sera forcément laissé sur le bord de son siège au début du chant du cygne de Danny Dyer.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi.

Bbc

Shirley en a pour Janine Butcher[/caption]

Bbc

Mais les mensonges du méchant seront-ils révélés ?[/caption]