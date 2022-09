“Queen Sugar” est revenue à OWN mardi dernier et nous étions ravis de rencontrer le tout nouveau membre de la famille Bordelon !

La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, s’est entretenue avec Rutina Wesley et Bianca Lawson de la septième et dernière saison de “Queen Sugar” et de la façon dont leurs personnages, Darla et Nova, ont dû regagner la confiance de leur famille.

Rutina Wesley a parlé des difficultés qu’elle a rencontrées en jouant Nova au moment où elle a écrit son livre et comment l’ensemble du casting lui a donné le traitement silencieux !

Rutina Wesley dit que les coéquipiers de “Queen Sugar” lui ont donné le traitement silencieux sur le livre de Nova

“C’était difficile”, a déclaré Rutina Wesley à BOSSIP à propos du moment où Nova était séparée de sa famille. “Personne ne m’aimait. Ce n’était pas un moment amusant d’être sur le plateau. Je n’ai pas passé un bon moment à le faire et je ne veux plus jamais le refaire. “Je suis tellement amoureux que j’étais juste comme, (halètements) ça me frappait fort parce que comme, ‘Tu ne me parles pas'”, a poursuivi Wesley. « J’étais comme, ça va être comme ça pour toute la saison. C’était vraiment difficile à faire parce que je les aime tellement tous donc c’était juste un peu difficile mais c’était beau pour Nova de voir en tant que journaliste que vous pouvez défendre votre vérité, mais quand vous essayez de dire la vérité de quelqu’un d’autre sans permission les choses tournent un peu mal et les gens n’apprécient pas ça.

“Je pense qu’elle a dû apprendre à la dure, mais ce que j’ai aimé chez elle et ce qu’elle a appris au cours de son parcours, c’est qu’elle ne l’a pas laissée la briser et qu’elle ne l’a pas arrêtée. Elle a continué jusqu’à ce qu’elle regagne leur confiance et leur pardon et finalement leur guérison. Ce que vous voyez avec certains membres de sa famille, c’est qu’ils disent: “Hé, je n’ai peut-être pas aimé ça, mais c’était génial parce que maintenant je me sens vraiment comme une meilleure personne.” C’était difficile de traverser ça, mais de voir sa croissance de l’autre côté – j’ai adoré la voir grandir dans son parcours, mais la chose la plus difficile pour moi en tant qu’actrice était de jouer parce que quand vous n’avez pas d’amour venant de nulle part. C’était dur pour moi mais c’était quelque chose de beau de voir que ça ne l’arrêtait pas. Je ne connais personne d’autre qu’un Nova qui irait s’asseoir dans un restaurant et attendrait que votre tante vienne vous servir. Elle va simplement rester assise là jusqu’à ce qu’elle vienne. Elle allait venir tous les jours jusqu’à ce qu’elle décide de te parler. C’est de la persévérance et je pense que sa famille aimait ça chez elle, mais je pense qu’ils devaient aussi lui apprendre un amour dur. Une dure leçon d’amour.

Lors d’une visite au plateau de “Queen Sugar” à la Nouvelle-Orléans cet été, la créatrice de “Queen Sugar” Ava DuVernay a parlé à BOSSIP de la façon dont l’opinion publique sur le personnage de Bianca Lawson, Darla, a changé depuis la première de la série.

Ava Duvernay dit que les gens “détestaient” Darla pendant la première saison de “Queen Sugar”

“Vous savez qui les gens ont détesté la première saison?” DuVernay nous a demandé. «Abhorrée – je pensais qu’elle était la pire personne de tous les temps – était Darla. Les gens détestaient Darla la première saison et maintenant elle est l’un des personnages les plus aimés. En tant qu’écrivain, vous devez savoir que vous êtes sur la bonne voie pour l’histoire.

Ironiquement, Bianca Lawson a déclaré à BOSSIP qu’elle ne ressentait pas la haine dont DuVernay parlait.

“C’est intéressant, au moins les gens de mon flux ont été vraiment gentils avec moi. Je n’avais pas envie de ce vitriol intense, mais je ne le prends pas non plus personnellement parce que pour moi, c’est le personnage », a déclaré Lawson. «Je dépeins un humain réel qui est sombre et clair et qui fait des choix humains. Je n’ai donc jamais l’intention d’être volontairement sympathique et de convaincre les gens. Vous créez l’art que vous créez et il atterrit là où il atterrit. Mon travail n’est pas de les convaincre ou de les amener à m’aimer, c’est ‘Est-ce que ça te semble honnête ? Cela vous semble-t-il véridique?

Parfois, vous pensez, “mon personnage ne ferait jamais une telle chose”, mais je ne le fais pas, parce que, dans la vie, vous ne savez pas. Dans les bonnes circonstances, vous pourriez faire quelque chose que vous ne feriez JAMAIS ou réagir comme vous pensiez ne jamais réagir. Quelque chose pourrait arriver où une personne pourrait devenir enragée alors qu’une autre personne se fermerait complètement. J’essaie simplement de me donner la possibilité de suivre quelle que soit l’impulsion. Parfois, quelque chose est écrit sur une page, Rutina et moi en avons beaucoup parlé aussi, en termes de scènes d’acteurs. Ce qui m’amuse, c’est l’expérimentation. Vous pouvez obtenir quelque chose sur une page, mais lorsque vous obtenez avec chaque acteur, vous avez une chimie différente, où vous pouvez obtenir avec une autre personne et c’est tellement unique que cela devient autre chose. Ou tout à coup en regardant Rutina et j’ai pensé que j’allais être en colère mais maintenant j’ai envie de pleurer. Donc, pour me laisser la place de faire ça et de faire des trucs bizarres, et de faire des choses qui pourraient échouer. J’adore le fait que tu doives avoir toutes les couleurs parce que je pense que ce serait ennuyeux si elle était juste tu sais – et pour arriver à le faire avec des acteurs que tu peux le faire avec ce genre de profondeur et cette intensité et cette intrépidité où ‘je Je vais peut-être me ridiculiser, mais je vais y aller. Je le fait. Cela peut ou non fonctionner. Et puis ils font rebondir la balle. J’aime que les gens aient l’impression de la comprendre pour mieux connaître et comprendre pourquoi son voyage est devenu le voyage qu’il est devenu, et quelle en était la racine, mais pour moi, surtout pour les femmes qui ont eu des voyages similaires, je voulais rendre justice à cela pour leur.

Après sept saisons de travail en famille, nous avons interrogé les actrices sur leurs moments préférés de travail sur “Queen Sugar”.

“Nous avons eu un dîner avec les acteurs qui a duré plus de quatre heures”, a déclaré Bianca Lawson à BOSSIP. “C’était juste avant de tourner la finale et tout le monde parlait de ce que l’expérience signifiait pour eux et peut-être où se trouvait leur vie avant de commencer la série par rapport à où ils se trouvent maintenant et toutes les choses qui se sont produites à cause de cela. Pour moi, j’adore ça. Parce que parfois tu passes sept ans avec des gens et tout le monde est prêt à s’arracher les cheveux. Le niveau de vulnérabilité dans la pièce, c’était vraiment touchant. Nous avons vraiment traversé toutes ces choses ensemble, à travers les personnages, mais aussi beaucoup d’entre nous avaient beaucoup de choses profondes dans la vraie vie. Donc, arriver à porter ce que nous portions personnellement à l’époque et aussi le canaliser à travers le travail avec des gens avec qui vous vous sentez en sécurité était un vrai cadeau.

Rutina Wesley a parlé de certains de ses souvenirs préférés de travail avec Dawn-Lyen Gardner, qui jouait sa jeune sœur Charley Bordelon West. Gardner vient de publier aux médias sociaux de ne pas rejoindre le casting de la saison 7 avant la première la semaine dernière.

“Quelque chose à propos de cette première saison est juste différent”, a déclaré Wesley à BOSSIP. “J’aime toujours la scène avec moi et Charley, jouée par Dawn-Lyen, la scène de la restauration où je me dis, ‘Fais sortir ces gens de cette cour.’ Et elle est comme, ‘c’est juste quelques draps et quelques tables.’ J’aime toujours cette scène parce que quand nous l’avons fait, vous pouviez entendre une mouche tomber sur scène. Personne ne parlait. Les gens disaient : ‘Est-ce qu’ils se battent ? Est-ce qu’ils vont bien ? Les gens pensaient que nous nous battions vraiment. “Cela couplé à la scène où Ernest décède et Dawn a couru dans mes bras, j’aime ce moment parce que nous ne l’avons pas pratiqué. Elle a couru à toute vitesse et je l’ai rattrapée en l’air. Elle l’a fait parce qu’elle savait que je la rattraperais. Elle savait que je serais là pour elle et parfois il faut d’abord parler de ça. Tu dois être comme, ‘Hey tu m’as eu? Tu vas m’attraper ?’ Mais parce que nous nous connaissions profondément et que nous allions à l’école ensemble, elle savait qu’elle pouvait me faire confiance. Ces deux-là font partie de mes moments préférés parce que ce n’était pas vraiment prévu, c’était juste quelque chose qui s’est produit à cause de l’énergie dans la pièce. Parce que moi et Dawn nous connaissions, nous pouvions jouer si profondément l’un avec l’autre d’une manière que nous ne pouvions pas faire avec d’autres acteurs, cela prenait juste du temps. Avec Dawn, il n’y avait pas de question, nous y sommes juste arrivés. J’adore ça et ce sont des moments pour lesquels je suis reconnaissant parce que je sais que je pourrais aller ailleurs sur un autre plateau et que vous ne récupérez pas la même énergie et que les gens ne font pas confiance et je m’accroche à quelque chose comme ça parce que c’est juste comment c’est. C’est aussi l’un des meilleurs acteurs que j’ai fait dans ma vie. Je suis triste que ce soit fini.”

Bianca Lawson parle du parcours de maternité de Darla dans “Queen Sugar”

Lawson a également parlé de jouer une mère de deux enfants dans la saison 7 et comment travailler avec son bébé à l’écran était sa partie préférée de la dernière saison.

“Je dirai que Daci, qui est le vrai nom du bébé, était probablement ma co-star préférée cette saison”, a déclaré Lawson à BOSSIP.

Nous avons déjà parlé avec Lawson de la deuxième chance de maternité de Darla lors de notre visite du plateau “Queen Sugar” en juillet.

“Moi personnellement, je suis tombée follement amoureuse de Daci, qui est l’actrice qui joue mon fils de six mois, cela m’a personnellement plu.” Lawson a dit à BOSSIP à l’époque. “Parce qu’elle ne pouvait pas être le genre de mère pour Blue, elle veut vraiment se rattraper et c’est une personne différente maintenant. Elle a traversé tellement de choses, que je pense que lorsque vous avez cette expérience de vie et ces épreuves et que vous les traversez et que vous passez de l’autre côté, cela fait de vous une personne plus riche, plus profonde et plus forte, donc je pense que oui, c’est très différent expérience pour elle, mais je pense aussi à toute une unité familiale. C’est différent pour chacun d’eux, d’où elle est avec Ralph Angel et Blue. C’est vraiment très beau.”

La saison 7 de “Queen Sugar” est diffusée le mardi soir à 20h HNE sur OWN