Queen Sugar Aperçu de la première de la saison 7

“Queen Sugar” est de retour et nous sommes tellement excités !

Nous avons un aperçu exclusif du premier extrait de la saison 7 ce soir, qui présente Nova (Rutina Wesley) et son amour Dominic (McKinley Freeman) lors d’une promenade romantique alors qu’ils discutent de la meilleure façon de profiter du reste de leur journée ensemble et Nova parle de son énergie nerveuse autour de la publication de son dernier roman.

Découvrez le clip ci-dessous:

Voici un petit synopsis de ce à quoi s’attendre de l’épisode 1 de la saison 7, intitulé “And When Great Souls Die”:

La famille assiste au baptême du bébé de Ralph Angel et Darla, Tru. De plus, Billie ignore les appels de Vince, Prosper demande à Sandy un rendez-vous et Micah voit Keke. Enfin, quand Sam Landry livre une nouvelle choquante qui pourrait menacer à nouveau la terre Bordelonaise.

Nous adorons que la famille de Ralph Angel et Darla s’agrandisse, mais nous DÉTESTONS absolument de voir Sam Landry venir… Et la seule chose qui est aussi mauvaise ou peut-être pire, c’est quand nous voyons Parker Campbell. Nous étions si heureux quand les Bordelon ont proposé leur plan pour sauver la ferme. Il semble définitivement que tout soit en danger maintenant, mais nous supposons que nous devrons nous connecter pour voir!

La première de la saison 7 de “Queen Sugar” est diffusée CE SOIR le mardi 6 septembre de 20 h à 21 h HE / PT sur OWN.

Allez-vous regarder?