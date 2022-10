Queen sort la chanson redécouverte “Face It Alone” avec la voix de feu Freddie Mercury

Jeudi, Queen a sorti une nouvelle chanson mettant en vedette le défunt et légendaire leader du groupe, Freddie Mercury.

La nouvelle du single “Face It Alone” a été confirmée l’été dernier, alors que le guitariste de Queen’s Brian May et le batteur Roger Taylor l’ont annoncé lors d’une interview en juin.

“Face It Alone” est un “petit bijou de Freddie”, a fait remarquer Taylor.

La chanson a été enregistrée pour la première fois à partir de la session du groupe pour leur 13e album studio, “The Miracle”, sorti en 1989. Cependant, la piste n’a jamais fait ses débuts.

Le single a été “un peu oublié”, a admis Taylor dans l’interview, mais l’a qualifié de “merveilleuse” et de “véritable découverte”.

Mercury est décédé en 1991 à l’âge de 45 ans des suites de complications liées au sida.

La piste dramatique et émotionnelle de quatre minutes commence par la voix de Mercury.

“Quand quelque chose de si proche et cher à la vie explose à l’intérieur… Vous sentez que votre âme est en feu”, chante Mercury sur le jeu de guitare de May.

“Quand quelque chose d’aussi profond et d’aussi loin et de large tombe à côté de vos cris, on peut l’entendre… Si fort et clair.”

Le refrain comprend les paroles “En fin de compte, vous devez y faire face tout seul.”

“C’est une pièce très passionnée”, a déclaré Taylor dans un communiqué.

“C’était en quelque sorte caché à la vue de tous. Nous l’avons regardé plusieurs fois et nous nous sommes dit : ‘Oh non, nous ne pouvons pas vraiment le sauver.’ Mais en fait, nous y sommes retournés et notre merveilleuse équipe d’ingénieurs s’est dit : « OK, nous pouvons faire ceci et cela. C’est comme une sorte d’assemblage de morceaux… Mais c’est beau. C’est touchant”, a noté May.

Dans 1989, Pierre roulante a revu l’album “The Miracle” comme trop “embourbé par les synthétiseurs et les boîtes à rythmes cinglantes”.

“Fondamentalement, ‘The Miracle’ est une vitrine pour Freddie Mercury et son amour des voix rapides et quasi opératiques. Et en effet, Mercury – en particulier sur la chanson titre – n’a jamais sonné mieux”, a poursuivi la critique.

L’album de 2014 du groupe, “Queen Forever”, comprenait trois chansons inédites mettant en vedette Mercury.

“Je suis heureux que notre équipe [was] capable de trouver ce morceau (“Face It Alone”)”, a conclu May.