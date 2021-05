Queen Power veut occuper le devant de la scène dans Dahlia Stakes | Actualités des courses

Queen Power souhaite faire mieux que la saison dernière lorsqu’elle s’alignera pour les Betfair Dahlia Stakes à Newmarket dimanche.

La jument, entraînée par Sir Michael Stoute, a fait de bons progrès tardifs pour se rapprocher d’une longueur et quart de Terebellum.

Queen Power a soutenu cette réapparition prometteuse en se classant troisième à Nazeef dans les Duke of Cambridge Stakes à Royal Ascot, puis elle a terminé quatrième à Fancy Blue dans les Nassau Stakes à Goodwood.

Sa saison a été écourtée en raison de problèmes d’entraînement après avoir déçu quand elle était troisième à Salisbury en tant que favorite dans un concours de Listed. Cependant, elle serait prête à revenir à l’action.

« Elle va très bien. Sir Michael est très satisfait d’elle. Elle a très bien couru dans cette course l’année dernière et nous espérons qu’elle pourra faire mieux », a déclaré Alastair Donald, directeur de course pour les propriétaires King Power Racing.

« Elle a connu une saison un peu interrompue l’année dernière. Nous croyons toujours que nous n’avons pas encore vu le meilleur d’elle.

« Ce n’était rien de grave. Elle a eu quelques problèmes qui l’ont empêchée. Elle a fait un bon départ maintenant. Nous espérons avoir une bonne course. Elle mérite de gagner une course de groupe à un moment donné. »

Lady Bowthorpe a ouvert son compte de course de groupe dans les Valiant Fillies ‘Stakes à Ascot en juillet. Son entraîneur William Jarvis est heureux avec la fille de Nathaniel, qui a terminé sa campagne 2020 en terminant sixième derrière Nazeef dans les Sun Chariot Stakes à Newmarket.

«Elle travaille très bien et a l’air en très bon état pour son premier départ de la saison», a déclaré le manieur de Newmarket.

«Probablement dans un monde idéal, nous pourrions le faire avec une goutte de pluie, mais je suis sûr que ce sera un bon terrain sûr.

« Je ne pourrais pas être plus heureux avec elle et j’ai très hâte qu’elle court. Je pense qu’elle est dans une bonne position en ce moment. »

Richard Hannon est satisfait de Posté après avoir montré son bien-être à l’exercice plus tôt cette semaine.

« Posté a fait un peu de travail mardi, et elle ne tire pas la moitié autant qu’elle l’a fait l’année dernière. Elle semble avoir grandi un peu, alors je pense qu’elle aurait de très bonnes chances », a-t-il déclaré.

« Tout dépend de la façon dont elle court, mais nous espérons qu’elle sera assez bonne pour certaines grandes courses cette année. »

Lavender’s Blue et Fooraat, qui étaient premier et deuxième des Listed Snowdrop Stakes à Kempton il y a quatre semaines, renouent leur rivalité tandis que Freyja, Indie Angel et Norma complètent le peloton de huit coureurs.