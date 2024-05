Queen pourrait vendre son catalogue à Sony pour 1 milliard de dollars

Source des images, Getty Images Légende, Freddie Mercury, décédé en 1991, était le leader dynamique et charismatique de Queen.

Auteur, Marc Sauvage

Rôle, Correspondant musical

il y a 2 heures

Sony Music serait en pourparlers pour acheter le catalogue musical du groupe de rock Queen, comprenant des succès comme Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga et Another One Bites The Dust.

Selon BloombergSony travaille avec un autre investisseur sur la transaction, qui « pourrait potentiellement totaliser 1 milliard de dollars » (790 millions de livres sterling).

La BBC comprend que les négociations sont toujours en cours et pourraient ne pas aboutir à une vente.

S’il est conclu, l’accord couvrirait les chansons de Queen et toute la propriété intellectuelle associée, y compris les droits sur les logos, les vidéoclips, les marchandises, l’édition et d’autres opportunités commerciales.

Des discussions sur la vente ont lieu depuis l’année dernière.

Universal Music aurait également été impliqué, en raison de la relation de longue date de la société avec le groupe, qui a signé avec le label britannique EMI en 1972 et est resté dans la société après son rachat par Universal en 2011.

Si le groupe atteint le prix d’un milliard de dollars, ce sera la plus grosse transaction du genre, dépassant les 500 millions de dollars (393 millions de livres sterling) payés par Sony pour acquérir le catalogue de Bruce Springsteen fin 2021.

Plus tôt cette année, Sony a également acquis une participation de 50 % dans la musique de Michael Jackson auprès de la succession du défunt chanteur – pour un coût d’au moins 600 millions de dollars (472 millions de livres sterling).

Légende, Queen a enregistré six singles numéro un et 10 albums numéro un au Royaume-Uni.

Queen est plus populaire que ces deux artistes, avec 52 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, contre 41 millions pour Jackson et 20 millions pour Springsteen.

C’est en partie grâce au succès du biopic Bohemian Rhapsody et aux tournées en cours du groupe avec le chanteur Adam Lambert, mais surtout parce que des chansons comme Crazy Little Thing Called Love et We Will Rock You restent mondialement populaires et extrêmement lucratives.

Au Royaume-Uni, le premier volume de Queen’s Greatest Hits est l’album le plus populaire de tous les temps, avec des ventes dépassant les 7 millions d’exemplaires.

C’était même le 20e plus gros vendeur de 2023, battant les nouveautés d’Ed Sheeran et des Rolling Stones.

Selon ses états financiers les plus récents, Queen Productions Ltd a gagné 52 millions de dollars (42 millions de livres sterling) au cours de l’exercice se terminant en septembre 2022.

Les bénéfices sont partagés à parts égales entre le guitariste Brian May, le batteur Roger Taylor, le bassiste John Deacon et la succession du regretté chanteur Freddie Mercury.

Des transactions de plusieurs millions de dollars

La vente de catalogues musicaux est devenue un gros business au cours des huit dernières années, avec des maisons de disques et des sociétés de capital-investissement s’emparant des droits sur la musique de David Bowie, Bob Dylan, Justin Bieber, Shakira, Neil Young, Blondie et Fleetwood Mac pour plusieurs titres. -des sommes d’un million de dollars.

Les accords offrent une sécurité financière immédiate aux artistes et à leurs successions, tandis que les titulaires de droits espèrent tirer profit de la création de nouvelles sources de revenus pour la musique via des licences cinématographiques et télévisuelles, des produits dérivés, des reprises et des redevances sur les performances.

Les droits musicaux sont considérés comme un investissement intéressant car les chansons continuent de générer de l’argent pendant des décennies.

Cependant, le secteur a connu quelques perturbations, la hausse des taux d’intérêt ayant réduit la valorisation à long terme des chansons à succès.

Le fonds d’investissement Hipgnosis, qui détient les droits sur la musique d’artistes allant de Beyoncé à Barry Manilow, a récemment accepté un rachat pour 1,6 milliard de dollars par la société de capital-investissement Blackstone, après des mois de troubles sur la structure de gouvernance et de gestion de l’entreprise.

Source des images, Getty Images Légende, Shakira fait partie des artistes qui bénéficient de la vente de leur catalogue de chansons

Malgré cela, le catalogue de Queen est très recherché, simplement en raison de la longévité de leur musique.

Le fait que Disney Music Group possède le catalogue de musique enregistrée de Queen’s en Amérique du Nord complique l’accord potentiel du groupe.

Le groupe détient les droits pour le reste du monde et conserve également les droits d’édition mondiaux – les droits d’auteur pour la musique et les paroles.