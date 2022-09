Queen “l’un des plus grands leaders que le monde ait jamais connus”, déclare Liz Truss

La reine Elizabeth II était “l’un des plus grands dirigeants que le monde ait même connus”, a déclaré Liz Truss alors que le nouveau Premier ministre rendait hommage au défunt souverain aux Communes.

Mme Truss a salué la plus longue vie de service du monarque régnant et l’a décrite comme “une championne de la liberté et de la démocratie dans le monde”.

Le Premier ministre a déclaré: “Dans les heures qui ont suivi la nouvelle choquante d’hier soir, nous avons été témoins de l’effusion de chagrin la plus sincère à la suite de la perte de feu Sa Majesté la Reine.”

Elle a déclaré que la reine avait partagé sa “profonde expérience du gouvernement” lorsque les deux se sont rencontrés à Balmoral cette semaine. “Elle est restée déterminée à s’acquitter de ses fonctions même à l’âge de 96 ans … même dans ces derniers jours.”

