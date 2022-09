Queen était le “rock de la Grande-Bretagne moderne”, selon Liz Truss

La reine Elizabeth II était le “rocher” sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite, a déclaré Liz Truss, alors qu’elle marquait “le passage du deuxième âge élisabéthain”.

S’exprimant devant le 10 Downing Street jeudi soir, le nouveau Premier ministre conservateur a déclaré que la reine avait été “une inspiration personnelle pour moi et pour de nombreux Britanniques”.

Elle a déclaré: «La reine Elizabeth II était le rocher sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite. Notre pays a grandi et prospéré sous son règne. La Grande-Bretagne est le grand pays qu’elle est aujourd’hui grâce à elle.

Mme Truss a ajouté: “C’est une réalisation extraordinaire d’avoir présidé avec tant de dignité et de grâce pendant 70 ans”, notant que le monarque avait “touché la vie de millions de personnes dans le monde”.

Le Premier ministre a conclu son discours en disant “Dieu sauve le roi” – confirmant que le nouveau monarque sera connu sous le nom de roi Charles III.

“Nous lui offrons notre loyauté et notre dévouement”, a-t-elle déclaré. “Et avec le passage du deuxième âge élisabéthain, nous inaugurons une nouvelle ère dans la magnifique histoire de notre grand pays, exactement comme Sa Majesté l’aurait souhaité, en prononçant les mots” Dieu sauve le roi “.”

Des chefs de parti, d’anciens premiers ministres et chefs d’État se sont joints à Mme Truss pour rendre hommage à la reine. Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que la nation pleurait le décès de notre « plus grand monarque de tous les temps ».

“Au-dessus des affrontements politiques, elle ne défendait pas ce pour quoi la nation s’était battue, mais ce sur quoi elle s’était mise d’accord”, a déclaré Sir Keir. « Pendant 70 ans, la reine Elizabeth II a été à la tête de notre pays. Mais, en esprit, elle se tenait parmi nous.

Le Premier ministre sortant Boris Johnson a déclaré que c’était le “jour le plus triste” du pays et que la reine possédait un “pouvoir unique et simple de nous rendre heureux”. Il a ajouté: “C’est pourquoi nous l’aimions. C’est pourquoi nous pleurons Elizabeth la Grande, la plus ancienne et à bien des égards la plus belle monarque de notre histoire.

Sir John Major, l’ancien Premier ministre conservateur, a déclaré à propos de la reine qu’elle était “désintéressée et sage” et avait une “merveilleuse générosité d’esprit”, ajoutant: “Car nous avons tous perdu quelqu’un de très précieux pour nous et, alors que nous pleurons, nous devrions être reconnaissants d’avoir eu la chance d’avoir un tel exemple de devoir et de leadership pendant tant d’années.

Sir Tony Blair a déclaré que la Grande-Bretagne avait perdu “la matriarche de notre nation, la figure qui plus que toute autre a rassemblé notre pays, nous a gardés en contact avec notre meilleure nature, a personnifié tout ce qui nous rend fiers d’être britanniques”.

Gordon Brown, l’ancien Premier ministre travailliste, a déclaré que la reine avait “servi ce pays jusqu’à la fin” et que le “monde entier” était en deuil. Theresa May, une autre des prédécesseurs de Mme Truss au n ° 10, a déclaré qu’elle avait été “notre constante tout au long de cette ère élisabéthaine”.

David Cameron, ancien Premier ministre conservateur, a déclaré que le défunt monarque avait été “un rocher de force pour notre nation et le Commonwealth … Il ne peut tout simplement pas y avoir de meilleur exemple de devoir public digne et de service sans faille”.

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré que la mort de la reine était un “moment profondément triste”, saluant sa “vie de dévouement et de service extraordinaires”. Le premier ministre du Pays de Galles, Mark Drakeford, a déclaré que la mort de la reine était “une immense perte” et a évoqué sa “longue et exceptionnelle vie”.

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a déclaré que la mort de la reine était une “terrible perte pour nous tous”, ajoutant: “Elle nous manquera au-delà de toute mesure”. Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré que la reine représentait «le devoir et le courage, ainsi que la chaleur et la compassion».

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a exprimé sa plus profonde sympathie au peuple britannique, déclarant : « Notre monde est un endroit plus pauvre pour son décès, mais un endroit beaucoup plus riche et meilleur en raison de sa longue vie et de sa contribution durable.