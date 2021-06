Queen est un fan de Line Of Duty et a apprécié de discuter des intrigues avec l’aide la plus proche pendant le verrouillage, selon des initiés

THE Queen est une fan dévouée de Line Of Duty et a apprécié de discuter des intrigues du programme avec l’un de ses plus proches assistants pendant le verrouillage, a affirmé un initié.

La monarque, 95 ans, a subi sa juste part de drame au cours de la dernière année – mais c’est une saga de «cuivres courbés» qui l’a tenue en haleine tout au long.

On dit que la reine est une fan dévouée de Line of Duty Crédit : Reuters

Sa Majesté aurait discuté du drame policier avec l’un de ses plus proches collaborateurs pendant le verrouillage Crédit : PA

Sa Majesté aurait écouté le drame policier de la BBC dimanche soir tout en faisant face à la mort de son mari et aux retombées de l’interview explosive d’Oprah Winfrey du duc et de la duchesse de Sussex.

Tout en s’isolant au château de Windsor pendant la pandémie, il est également entendu que Sa Majesté aimait discuter avec l’un de ses plus proches collaborateurs, le vice-amiral Sir Tony Johnstone-Burt, à propos des intrigues.

Le maître de maison, le vice-amiral Sir Tony, 63 ans, a supervisé le «HMS Bubble» – le groupe d’employés qui s’est occupé de la reine et de son défunt mari pendant le verrouillage.

Une source royale a déclaré au Times: « La reine était très intéressée par Line of Duty et aimait discuter des intrigues avec Tony. »

Le drame a eu des millions de téléspectateurs en haleine alors qu’ils se battaient pour déterminer l’identité de « H ».

Et l’émission, qui a été diffusée pour la première fois en 2012, s’est avérée être un succès d’audience pour la BBC, son dernier épisode ayant attiré en moyenne 12,8 millions de téléspectateurs dans la nuit.

Le drame policier de Jed Mercurio rejoint le mélange de programmes préférés de la reine, qui comprendraient Dad’s Army et The X Factor.

Il a également été rapporté que Sa Majesté aime regarder le drame d’époque d’ITV Downton Abbey – et souligner les erreurs.

Buckingham Palace a refusé de commenter.

Adrian Dunbar dans le rôle du surintendant Ted Hastings dans l’exercice de ses fonctions Crédit : PA

On dit aussi que Sa Majesté apprécie The X Factor Crédit : Rex