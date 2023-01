“Queen” est le mot de l’année pour les enfants au Royaume-Uni en 2022, battant des mots comme “chaos” et “heureux”

“Queen” est le premier mot pour les enfants au Royaume-Uni en 2022. (Samir Hussein/Getty Images)

Une enquête auprès de 5 100 enfants au Royaume-Uni a révélé que “Queen” est leur premier mot pour 2022.

Plus de filles que de garçons ont choisi “Queen” pour leur premier choix, selon l’enquête.

Les mots “heureux” et “chaos” ont pris la deuxième et la troisième place.

Les enfants ont parlé, et “Queen” est leur mot de l’année 2022.

Près de la moitié des 5 100 enfants âgés de 6 à 14 ans interrogés au Royaume-Uni ont choisi le mot, selon le Presse universitaire d’Oxford.

Arrivant en deuxième et troisième position dans l’enquête annuelle de l’organisation, les mots “heureux” et “chaos”.

On a demandé aux enfants interrogés pourquoi ils avaient choisi les mots qu’ils avaient choisis. Certains enfants qui ont choisi “Queen” ont déclaré que cela leur avait fait penser à la mort de la reine Elizabeth II. Les enfants ont également fait référence à la “nouvelle ère” de l’histoire britannique qui a commencé avec elle passant en septembre, a déclaré l’Oxford University Press.

“La reine est décédée cette année et ce serait bien d’avoir un mot pour se souvenir d’elle”, a déclaré un enfant anonyme interrogé par l’organisation.

Le choix du mot “Queen” est significatif car il montre que les enfants sont conscients de l’actualité et de son impact sur le langage, indique le rapport. Helen Freeman, directrice d’Oxford Children’s Books, a déclaré dans le rapport que le choix du premier mot n’était pas surprenant, compte tenu des “70 ans de services incroyables” de la reine.

Le mot « reine » est un changement marqué par rapport au mot principal de 2021 : « anxiété ». Et ces dernières années ont été déprimantes, en termes de mots : le mot le plus utilisé pour les enfants était « coronavirus » en 2020, « Brexit » en 2019, « plastique » en 2018 et « Trump » en 2017.

En décembre, le “mode gobelin” a été nommé le Le mot de l’année de l’Oxford English Dictionary. Le terme fait référence à “un type de comportement qui est indulgent, paresseux, négligent ou cupide, généralement d’une manière qui rejette les normes ou les attentes sociales”, selon Oxford Languages. Oxford Languages ​​a déclaré dans un communiqué de presse que plus de 300 000 personnes ont voté pour le “mode gobelin”, ce qui battre “métaverse” à la première place.