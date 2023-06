Queen Elizabeth II Jubilee Stakes: Khaadem provoque un choc 80/1 sous Jamie Spencer à Royal Ascot | Nouvelles de la course

Khaadem et Jamie Spencer ont provoqué une surprise de 80/1 dans les Queen Elizabeth II Jubilee Stakes à Royal Ascot.

Vainqueur de la Stewards ‘Cup en 2019, il a terminé quatrième de la course correspondante en 2020 mais avait toujours échoué lors de ses précédents essais dans la société Group One.

Formé par Charlie Hills, il a reçu un tour typiquement patient de Spencer, qui enregistrait son deuxième grand gagnant de la semaine après le succès 50-1 de Witch Hunter.

Highfield Princess, deuxième du King’s Stand mardi, a joué un rôle important tout au long de la tête d’un groupe, tandis que The Astrologist et Kinross ont mené le groupe de l’autre côté.

Sacred, formé par William Haggas, a frappé le front sur un mètre et il semblait qu’elle allait en faire assez pour tenir le coup, mais Spencer avait attendu son heure de manière exquise et avait produit Khaadem à la perfection.

Sacred a terminé deuxième, tandis que la galante Highfield Princess s’est accrochée à la troisième place.

Le résultat était en contraste frappant avec il y a 12 mois, lorsque Khaadem s’est assis dans les étals et que Spencer est resté debout.

Hills a déclaré: « J’ai toujours cru en lui, il a ses caprices mais la plupart des sprinteurs en ont. C’est tout simplement incroyable que nous soyons arrivés là où nous en sommes maintenant à son âge, il était à 104 je pense lors de son dernier départ .

« Je voulais vraiment le faire courir sur six ici, l’année dernière, il a remporté le groupe deux sur cinq [at Goodwood] et j’avais vraiment envie de lui enlever les œillères et de l’entraîner comme un vrai cheval.

« Faites-le de la bonne façon, essayez de lui apprendre à courir correctement et déposez-le – je pensais que Jamie était le jockey parfait. Avec ce cheval, tout peut arriver, l’année dernière, il a couru sans le jockey ! »

Spencer a déclaré: « Il m’est difficile de mettre des mots sur ce que Jim et Fitri [Hay, owners of Khaadem] sont comme des amis pour moi depuis longtemps. Même mes enfants regardent maintenant, et des années auparavant, quand je volais à cette réunion, ils étaient trop jeunes pour comprendre – maintenant c’est bien quand on reçoit des textos [from them] en disant bien fait.

« Gagner les Groupes 1 est difficile, et monter sur les chevaux du Groupe 1 est la partie la plus difficile, mais c’est une journée fantastique et je vais en profiter. »

Haggas a déclaré à propos de Sacred: « C’est un mélange d’émotions. Je suis ravi de la façon dont elle a couru, mais j’ai été dégoûté qu’elle se soit fait prendre. Elle a été laissée un peu devant, c’était le problème, elle voyageait si bien, elle a allé gagner sa course mais elle n’a pas gagné !

« C’est la course, elle a fait une belle course et je suis très fier d’elle. »