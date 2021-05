Queen a le pouvoir dans Middleton Stakes | Actualités des courses

Queen Power a porté à sept le record de Sir Michael Stoute des vainqueurs d’Al Basti Equiworld Dubai Middleton Stakes lors de la compétition du Groupe 2 à York.

La jument de cinq ans, propriété de King Power Racing, s’est éloignée de ses quatre rivales dans les phases finales pour gagner pour la première fois en deux ans, après une série d’efforts constants dans une entreprise intelligente.

Chamade a réalisé un galop raisonnable, avec Queen Power bien réglé à la troisième place pour Silvestre de Sousa.

La faisant bouger tôt dans la ligne droite, la favorite 6-4 a dépassé le passeur et s’est éloignée pour marquer de huit longueurs. Chamade a manqué sa tâche pour s’accrocher à la deuxième place.

L’entraîneur adjoint James Savage a déclaré: «Nous pensions qu’elle allait être une très belle pouliche il y a deux ans.

«Aujourd’hui, tout s’est bien passé pour elle, elle s’est détendue et est entrée dans un rythme charmant dès les premières portes, ce qui signifie que tout s’est très bien passé.

«Elle a toujours menacé de faire quelque chose comme ça et c’est formidable de la voir le faire.

« Elle est une gagnante du Groupe Deux maintenant, alors nous essaierons de nous améliorer. Elle va faire une poulinière fantastique, donc c’est dans notre esprit, mais nous essaierons de l’améliorer. »

De Sousa a déclaré: « Une combinaison du terrain et du rythme de la course a contribué. Elle a bien voyagé et je ne me suis jamais sentie en danger, elle s’est vraiment bien installée. Quand je lui ai demandé, elle a mis la course au lit très rapidement.

« Je pense que 10 stades, c’est son voyage, mais c’est à Sir Michael de décider où elle court. »

Ralph Beckett, qui a entraîné Queen Power pour gagner une jeune fille de Newmarket à l’âge de deux ans, a déclaré à propos de la finaliste: «Elle a couru une course vraiment solide.

«Comme toujours, bien que ce soit un beau terrain, c’est une ombre sur le côté rapide pour elle – elle est mieux avec la boue qui vole.

« Je suis très satisfait d’elle et le terrain dictera nos plans pour l’avenir. »

Roger Varian était satisfait de la performance de Cabaletta, troisième.

Il a dit: «Elle a fait une belle course et on dirait qu’elle a envie de remonter en voyage.

«Je pensais que pour ses débuts saisonniers, c’était une belle course. Elle était un peu pétillante et un peu gazeuse dans les préliminaires et elle sera meilleure pour la course.

«Elle a galopé jusqu’à la ligne, c’était juste que quand ils ont accéléré, elle n’avait pas la vitesse tactique pour aller avec eux.

«Elle est restée et, avec un peu de chance, quand elle remontera en voyage, elle retrouvera l’enceinte du vainqueur.

« Elle aura différentes options, y compris les Pinnacle Stakes à Haydock. »