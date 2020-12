On s’attend à ce que la reine reçoive le vaccin Covid-19 dans quelques semaines – puis révèle qu’elle l’a reçu pour encourager davantage de personnes à prendre le vaccin vital.

Des sources principales affirment que Monarch, 94 ans, et le prince Philip, 99 ans, ne bénéficieront pas d’un traitement préférentiel, mais « feront la queue » lors de la première vague d’injections réservées aux plus de 80 ans et aux résidents des foyers de soins. On s’attend à ce que les deux acceptent l’offre de l’injection sur les conseils de leur médecin.

Les experts en santé publique estiment que si le couple rend public le vaccin, cela pourrait contribuer grandement à lutter contre la désinformation propagée par les théoriciens du complot qui, craint-on, pourrait conduire une proportion substantielle de la population à refuser le vaccin.

La reine, 94 ans, et le duc d’Édimbourg, 99 ans, sont actuellement à Windsor où ils s’attendent à passer leurs vacances de Noël

Des discussions sont également en cours sur les rôles potentiels que pourraient jouer le prince Charles et le prince William dans la publicité du programme de vaccination. Mais

les courtisans craignent que cela puisse être considéré comme «politisant» la famille, ainsi que comme une atteinte à leur vie privée médicale.

Cependant, la participation de la reine au soutien des coups serait considérée comme un cri de ralliement à la nation. En 1957, elle a fait savoir que Charles et la princesse Anne avaient reçu des vaccins contre la polio pour contrer les craintes concernant le vaccin.

Le rôle possible des Royals est en cours de discussion au palais de Buckingham et à Whitehall, où les responsables se demandent si des célébrités très respectées telles que Sir David Attenborough et Dame Judi Dench pourraient également être déployées en tant que pom-pom girls publiques pour le vaccin.

Pour éviter toute accusation de favoritisme, les membres seniors de la famille royale se verront proposer le vaccin en même temps que d’autres membres de leur tranche d’âge.

Le patron de Pfizer (image de fichier), qui a aidé à développer le premier vaccin Covid-19 au monde, a critiqué les critiques étrangers de l’approbation rapide du vaccin par le Royaume-Uni, craignant qu’une pénurie de matières premières puisse entraver les efforts pour obtenir 10 millions de doses. livré en Grande-Bretagne d’ici la fin de l’année prochaine

La reine – qui réside au château de Windsor – s’est entretenue avec des diplomates via un lien vidéo ce mois-ci

Cela signifie que le duc et la duchesse de Cambridge ne seront probablement pas vaccinés avant l’année prochaine, lorsque les 30 ans seront invités à recevoir des coups.

Des sources ont déclaré hier soir que le couple « tenait à soutenir toutes les personnes impliquées ».

William a suivi de près les progrès du vaccin mis au point par une équipe de l’Université d’Oxford. Il a visité leur laboratoire de recherche en juin et le mois dernier les a publiquement félicités lorsque leur jab s’est avéré efficace à 90%.

L’Opération Courageous, le plus grand programme de vaccination de masse jamais organisé dans le pays, entrera en action mardi avec la plupart des 50 hôpitaux qui ont reçu le vaccin avant de faire des injections. Les « hubs » de généralistes ont été invités à se préparer à recevoir des doses dans la semaine du 14 décembre.

Dans d’autres développements hier:

397 nouveaux décès de coronavirus ont été enregistrés au Royaume-Uni – près d’un cinquième par rapport à samedi dernier – avec 15 539 autres cas signalés.

Les chiffres officiels montrent que les infections quotidiennes au Covid-19 en Angleterre ont chuté de presque la moitié le mois dernier, passant de 47 700 au début du mois à 25 700 à la fin;

Les acheteurs rebelles se sont lancés dans une virée shopping de Noël de 1,5 milliard de livres sterling après la levée des règles nationales de verrouillage;

Le patron de Pfizer, qui a aidé à développer le premier vaccin Covid-19 au monde, a critiqué les critiques étrangers de l’approbation rapide du vaccin par le Royaume-Uni, car des craintes ont été exprimées qu’une pénurie de matières premières pourrait entraver les efforts visant à faire livrer 10 millions de doses à la Grande-Bretagne par la fin de l’année prochaine;

Le dirigeant syndical Sir Keir Starmer s’est isolé après qu’un membre de son personnel ait été testé positif pour le virus;

Les responsables du NHS Test and Trace ont défendu leur travail après qu’une étude a suggéré que 50 pour cent des cas à Liverpool avaient été manqués;

Pendant ce temps, les essais de vaccins pour les femmes enceintes commenceront cet été, a déclaré le responsable du programme de vaccination d’Oxford.

Jusqu’à présent, on avait dit aux futures mères qu’elles ne feraient pas partie du programme de vaccination du Royaume-Uni l’année prochaine – un autre coup dur en plus de l’échec des tests Covid à être déployés dans les maternités, comme nous le rapportons ci-dessus.

Mais le professeur Sarah Gilbert, chef de projet pour le vaccin en cours de développement par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca, a déclaré que les femmes enceintes étaient un «groupe important» à inclure dans les essais cliniques. Les femmes enceintes ne peuvent pas recevoir le jab rival Pfizer qui est lancé à partir de cette semaine.

Hier soir, Downing Street a refusé de dire si la reine recevrait un vaccin.

Et un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: « Les décisions médicales sont personnelles et ce n’est pas quelque chose que nous commenterons.