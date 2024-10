Québec va de l’avant en autorisant les demandes avancées d’aide médicale à mourir

Québec va de l’avant avec son projet d’autoriser les demandes précoces d’aide médicale à mourir, malgré les inquiétudes soulevées par le gouvernement fédéral.

À compter du 30 octobre, la province commencera à accepter les demandes d’aide médicale à mourir, connue sous le nom d’AMM, avant que l’état d’une personne, comme la maladie d’Alzheimer, ne la rende incapable de donner son consentement.

Les responsables de la santé ont organisé jeudi matin une réunion d’information à l’intention des journalistes pour expliquer comment les candidatures seront examinées et ont souligné nouvelles lignes directrices en ligne pour les patients et les médecins .

Le Dr Stéphane Bergeron, sous-ministre adjoint de la Santé, a déclaré lors de la séance d’information que les patients potentiellement éligibles devront rencontrer des médecins à plusieurs reprises pour comprendre comment cela fonctionnerait et quand cela s’appliquerait.

« C’est quelque chose qui prendra un peu de temps avant que cela se concrétise », a déclaré Bergeron.

Ottawa dit d’attendre

Le gouvernement fédéral a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant au fait que le Québec aille de l’avant avec un consentement préalable avant de modifier le Code criminel.

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland dit à La Presse mercredi que Québec devrait « attendre » avant d’aller de l’avant.

Dans une déclaration de suivi à CBC News jeudi, son bureau a déclaré que le gouvernement fédéral « prend le temps nécessaire pour examiner les détails de ce que le gouvernement du Québec a annoncé ».

« Nous sommes déterminés à travailler avec le Québec — et toutes les provinces et territoires — pour réfléchir attentivement aux prochaines étapes », indique le communiqué.

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, affirme que le Québec devrait attendre une discussion plus large sur l’AMM. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Jeudi, Sonia Bélanger, la ministre responsable des aînés, a déclaré que la province avait mené une évaluation « rigoureuse » de la manière dont les nouvelles règles seront appliquées et qu’elle irait de l’avant sans Ottawa.

«Dans le cas de l’AMM, nous n’avons jamais attendu le gouvernement fédéral», a-t-elle déclaré aux journalistes à Québec.

Depuis plus d’un an, le Québec demande au gouvernement fédéral de modifier le Code criminel pour permettre de telles demandes et a clairement indiqué en août qu’il n’attendrait plus.

Le gouvernement provincial a adopté en juin 2023 une loi permettant aux personnes atteintes de maladies graves et incurables, comme la maladie d’Alzheimer, de demander l’aide médicale à mourir alors qu’elles ont la capacité de donner leur consentement, la procédure étant effectuée après que leur état se soit aggravé.

La province a demandé au directeur des poursuites criminelles et pénales de respecter les conditions énoncées dans la loi sur les soins de fin de vie lorsqu’il s’agit de porter des accusations criminelles.

Une question de dignité

Georges L’Espérance, neurochirurgien à la retraite et président de l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, ne croit pas qu’il soit nécessaire d’attendre plus longtemps.

« Nous avons de nombreux rapports à ce sujet et nous disposons d’une grande expertise dans ce domaine », a-t-il déclaré.

L’Espérance a déclaré qu’il appartiendrait aux patients et à leurs familles de déterminer à quel stade ils ne veulent plus vivre, et cela pourrait varier d’une personne à l’autre. Par exemple, une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer peut décider de demander l’aide médicale à mourir lorsqu’elle ne reconnaît plus sa famille ou qu’elle ne peut plus se nourrir, a-t-il expliqué.

« Si vous avez cette loi, vous savez que vous n’entrerez pas dans la dernière année de la maladie, sur le chemin où vous perdrez toute votre dignité », a-t-il déclaré.

Certains professionnels de santé restent opposés aux changements. Dre Catherine Ferrier, professeure adjointe au département de médecine familiale de l’Université McGill et membre du groupe Vivre avec dignitétravaille avec des patients atteints de démence depuis 40 ans.

Elle a ajouté qu’il sera difficile pour un patient de savoir s’il souhaite mourir dans cinq ans ou plus.

« Il y a beaucoup, beaucoup d’inconnues là-bas », a-t-elle déclaré. « Tu ne sais pas si tu vas souffrir. »

Ferrier a déclaré que la province devrait plutôt se concentrer sur la fourniture de meilleurs soins aux patients atteints de démence.

« Vous n’êtes jamais indigne. Vous avez la dignité d’une personne toute votre vie », a-t-elle déclaré.

« Je trouve triste qu’au Québec, nous n’offrions pas tout le soutien dont les gens ont besoin à mesure qu’ils vieillissent et deviennent plus vulnérables et que les gens perdent leurs capacités cognitives, et que nous accélérons ensuite la mort. »