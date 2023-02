Québec recommande le rappel uniquement aux personnes vulnérables jamais infectées par la COVID-19

Le Québec modifie sa stratégie vaccinale : les responsables de la santé publique recommandent désormais les rappels uniquement aux personnes vulnérables n’ayant jamais eu la COVID-19.

Le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

“Il n’est pas nécessaire de se faire vacciner si nous avons eu l’expérience de l’infection au COVID-19 et que nous avons été vaccinés jusqu’à présent, au moins deux doses”, a-t-il déclaré.

La santé publique recommande que seules les personnes vulnérables qui n’ont jamais eu le COVID-19 reçoivent une injection de rappel, six mois après leur dernière dose. Les personnes en bonne santé n’ont pas besoin d’une autre dose cet hiver ou ce printemps, a-t-il déclaré.

Les patients immunodéprimés ou dialysés, qu’ils aient ou non contracté la COVID-19, devraient recevoir un rappel.

Les personnes vulnérables qui devraient recevoir un rappel comprennent celles qui sont :

vivant dans des foyers de soins de longue durée ou de groupe

60 ans et plus

immunodéprimé ou vivant avec une maladie chronique

Les travailleurs du domaine de la santé

Enceinte

vivant dans des régions éloignées ou isolées

Quiconque souhaite un rappel dans les mois à venir peut toujours prendre rendez-vous, ont déclaré les responsables de la santé publique.

L’IMMUNITÉ HYBRIDE OFFRE UNE MEILLEURE PROTECTION

La nouvelle recommandation porte sur l’immunité hybride, a expliqué la Dre Caroline Quach-Thanh, pédiatre et microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine. Elle est également présidente du Comité québécois d’immunisation (CIQ), qui a pour mandat de conseiller le ministère de la Santé sur les stratégies de vaccination au Québec.

“Ce que cela fait, c’est que cela vous donne une protection plus solide dans le temps”, a-t-elle expliqué.

Les données suggèrent qu’environ les trois quarts des Québécois de moins de 60 ans et la moitié des Québécois de plus de 60 ans ont été infectés par le COVID-19 à ce stade.

“Ce que nous voyons dans les données de surveillance et les données d’efficacité, c’est que les personnes qui ont été infectées même si elles l’ont été avant la vague Omicron, donc il y a plus d’un an, nous avons toujours une bonne protection contre l’hospitalisation et la mortalité”, a-t-elle déclaré. m’a dit.

Quach-Thanh a déclaré que l’immunité hybride offre une bien meilleure protection contre l’infection par rapport à la vaccination seule pour l’infection seule, ajoutant que personne ne devrait volontairement s’infecter.

SI VOUS ÊTES MALADE, RESTEZ CHEZ VOUS

Toute personne atteinte de COVID-19 ou de toute maladie respiratoire doit continuer à suivre les directives de santé publique et éviter d’exposer les autres, a déclaré Boileau.

“Si vous avez une infection, considérez simplement que vous êtes contagieux. Si vous êtes suffisamment malade pour rester à la maison, restez à la maison. Si vous souhaitez sortir pour des choses essentielles, alors vous pouvez y aller, mais portez un masque. Soyez prudent ne pas être en contact avec [people] qui risquent d’être plus malades que vous”, a-t-il déclaré, ajoutant que cette directive “ne changera pas”.

Selon la mise à jour quotidienne du ministère de la Santé publiée jeudi, il y a eu cinq décès supplémentaires liés au COVID-19, mais tous sont survenus il y a plus d’une semaine. Dans les hôpitaux, 1 439 patients sont atteints du coronavirus, dont 452 qui ont été hospitalisés spécifiquement à cause de la maladie. Parmi eux, 25 personnes sont traitées dans une unité de soins intensifs.

De plus, 2 230 travailleurs de la santé sont en arrêt de travail en raison de retraits préventifs, d’isolement ou de résultats de tests en attente.