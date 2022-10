Québec : l’immigration peut être source de conflits post-électoraux

QUÉBEC –

Le contrôle de l’immigration et l’interdiction des symboles religieux au Québec pourraient être des sources de conflit entre Ottawa et la province alors que le premier ministre François Legault entame son deuxième mandat.

La Coalition Avenir Québec de Legault a été réélue lundi avec une majorité écrasante, élue ou en tête dans 89 des 125 circonscriptions de la province à 23h30.

Martin Papillon, professeur de sciences politiques à l’Université de Montréal, a déclaré que l’équilibre des pouvoirs entre le premier ministre Justin Trudeau et Legault pourrait avoir basculé en faveur du premier ministre du Québec.

Un mandat plus fort pourrait enhardir Legault, a déclaré Papillon dans une récente entrevue. Il a déclaré que Trudeau devra faire preuve de prudence dans sa gestion du Québec – et du premier ministre qui a prétendu représenter tous les Québécois à Ottawa – les sondages montrant un soutien croissant aux conservateurs de Pierre Poilievre.

La tension avec le gouvernement fédéral “ne sert pas les intérêts du gouvernement fédéral, mais elle sert certainement les intérêts du gouvernement québécois de Legault”, a déclaré Papillon. “Ça renforce un peu sa position et la vision qu’il veut mettre en avant, sa vision autonomiste, nationaliste, qui ne veut pas rouvrir la question de la Constitution.”

Pendant la campagne électorale, Legault a souvent parlé d’immigration, affirmant souvent que trop d’immigrants mettraient en péril la survie de la langue française dans la province. Il a dit qu’il voulait qu’Ottawa donne au Québec – qui choisit déjà ses propres immigrants économiques – le contrôle de la réunification familiale et des travailleurs étrangers temporaires.

“Je pense que cela va être un point de friction majeur avec le gouvernement fédéral dans les mois à venir”, a déclaré Papillon.

Legault a déclaré en mai qu’un mandat plus fort l’aiderait à obtenir des pouvoirs supplémentaires en matière d’immigration, mais André Lecours, professeur à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, a déclaré qu’il est peu probable que le gouvernement fédéral se plie aux exigences du Québec.

À la base, a déclaré Lecours, le conflit entre les gouvernements Legault et Trudeau au sujet de l’immigration découle d’idées différentes sur la diversité. Alors que le gouvernement fédéral fait la promotion du multiculturalisme, Legault prône une intégration centrée sur la langue française et des valeurs communes, dont la laïcité.

“C’est vraiment cette vision différente de l’identité et de la diversité qui provoque le conflit avec le gouvernement fédéral”, a-t-il déclaré.

Ces idées divergentes pourraient également conduire à un conflit sur le projet de loi 21 du Québec, qui interdit aux travailleurs du secteur public en position d’autorité, y compris les enseignants, les policiers et les juges, de porter des symboles religieux au travail.

En mai, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a déclaré que si une contestation judiciaire de la loi parvenait à la Cour suprême, le gouvernement fédéral interviendrait.

Le gouvernement Legault a invoqué la clause nonobstant pour protéger la loi des contestations judiciaires, arguant que l’utilisation de la disposition constitutionnelle était justifiée parce qu’une majorité de Québécois appuient la législation. Le premier ministre a condamné les critiques de la loi du Canada anglais.

Papillon a déclaré que toute implication fédérale devant les tribunaux jouerait en faveur de Legault, car il a souligné la division entre le Canada anglophone et le Québec sur la question.

L’une des grandes questions du nouveau mandat de Legault sera de savoir ce qui se passera si les libéraux fédéraux changent de chef ou si les conservateurs prennent le pouvoir lors des prochaines élections fédérales. Idéologiquement et en termes de style politique, Legault est plus proche des conservateurs fédéraux que tout autre parti.

Et tandis que Papillon dit hésiter à comparer Legault et Poilievre, car ce sont « deux animaux politiques différents », il ajoute que comme Poilievre, Legault a montré durant la campagne qu’il n’a pas peur de susciter la polémique. À un moment donné, il s’est excusé après avoir établi un lien entre l’immigration et la violence et l’extrémisme.

Mais pour l’un des anciens collègues de Legault, ses commentaires controversés et les excuses qui s’ensuivent parfois sont familiers.

Louise Harel a déclaré que le Legault qu’elle voit au bureau du premier ministre est le même homme qu’elle a connu lorsqu’ils étaient tous deux ministres du PQ dans les années 1990 et au début des années 2000. Son habitude de parler impulsivement l’oblige souvent à faire marche arrière, a-t-elle déclaré dans une récente entrevue, mais cela plaît à de nombreux Québécois, qui se considèrent comme des outsiders.

Harel a déclaré que Legault a toujours considéré le temps passé à débattre à l’Assemblée législative comme une sorte de gaspillage et a adopté un style de gouvernement descendant, avec un pouvoir centralisé dans son bureau et ceux de quelques ministres clés.

“C’est vraiment comme une entreprise privée, donc c’est le PDG et il y a un comité exécutif, comme dans les très grandes entreprises”, a-t-elle déclaré.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 octobre 2022.