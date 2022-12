Québec dépose un projet de loi pour rendre le serment au roi Charles III facultatif

Le débat est particulièrement aigu dans les Caraïbes, où le mouvement Black Lives Matter et le scandale sur les mauvais traitements infligés par la Grande-Bretagne aux migrants des Antilles britanniques après la Seconde Guerre mondiale ont forcé un jugement sur les péchés de l’empire et alimenté de nouveaux appels à des réparations pour la traite des esclaves. .

Les sondages au Canada montrent une baisse du soutien à la monarchie, mais s’en débarrasser serait compliqué. Il faudrait l’accord des deux chambres du Parlement et des 10 assemblées législatives provinciales, et nécessitera probablement la renégociation des traités de la Couronne avec les peuples des Premières nations.

Le Québec, peut-être plus que toute autre province, a eu une relation difficile avec la monarchie. Certains considèrent l’institution comme la personnification de la conquête britannique de la Nouvelle-France au XVIIIe siècle et de sa domination coloniale sur la province majoritairement francophone.

La visite d’Elizabeth à Québec en 1964 a été marquée par des affrontements entre la police et des manifestants séparatistes dans ce qu’on appelle le samedi de la matraque — “Matraque samedi.” L’apparition de Charles dans un manège militaire de Montréal en 2009 a été retardée par des manifestants anti-monarchistes et indépendantistes armés d’œufs.

Il y a près d’une décennie, un groupe de résidents permanents a contesté l’exigence selon laquelle les nouveaux citoyens jurent ou affirment qu’ils « seront fidèles et porteront une véritable allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II, reine du Canada, ses héritiers et successeurs ».

Ils considéraient cette partie du serment comme une violation de leurs droits constitutionnels à l’égalité, à la liberté de religion et à la liberté de conscience et d’expression. Ils ont fait valoir que “la notion de fidélité personnelle à ce monarque étranger est archaïque, antidémocratique et élitiste”.

“Cette interprétation était incorrecte car elle était incompatible avec l’histoire, le but et l’intention derrière le serment”, a déclaré le panel. «La référence à la reine dans le serment de citoyenneté ne concerne pas la reine en tant qu’individu, mais la reine en tant que symbole de notre forme de gouvernement et du principe constitutionnel non écrit de la démocratie.»