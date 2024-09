Québec annonce un comité de sages sur l’identité de genre sans personne trans ou non binaire parmi ses membres

Le comité des sages du gouvernement Legault sur l’identité de genre ne compte ni expert de la question ni personne trans ou non binaire parmi ses membres. Cette représentativité était pourtant essentielle pour le Conseil québécois LGBT, qui dénonce au passage le budget de 800 000 $ accordé à un comité qu’il « n’a pas demandé ».

La ministre de la Famille, Suzanne Roy, a annoncé mardi matin que l’ex-présidente du Conseil du statut de la femme Diane Lavallée, le constitutionnaliste Patrick Taillon et le médecin de famille Jean-Bernard Trudeau étaient les trois « sages » retenus par le gouvernement pour se pencher sur les questions d’identité de genre.

Mmoi Roy s’est maintes fois référée au Conseil québécois LGBT dans sa présentation, notamment pour assurer que le comité allait travailler « en étroite collaboration avec celui-ci ». Le regroupement de 70 organismes travaillant avec les personnes trans et non binaires a bel et bien été consulté avant la formation du comité. « On a été très clairs avec eux : on n’était pas pour ce comité-là, on n’était pas d’accord avec sa composition », a résumé au Devoir fils directeur général, James Galantino.

Quelques heures après l’annonce de Québec, « nos membres sont inquiets et sont fâchés », at-il souligné. Non seulement ils n’ont pas voulu de ce comité, celui-ci accapare des ressources qui pourraient servir à répondre aux « besoins plus urgents », à fait valoir M. Galantino. « Ils vont mettre 800 000 $ pour ce comité-là alors que nous, les groupes, on souffre de sous-financement, on a du mal à améliorer nos services, il ya de l’épuisement. Donc, c’est sûr que c’est une pilule difficile à avaler. »

La directrice générale de la Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue, Julie Fortier, a rappelé au Devoir que les organismes comme le sien (la Coalition est membre du Conseil québécois LGBT) avaient jugé essentiel d’avoir un expert de l’identité de genre — ou, à tout de moins, une personne trans ou non binaire — au sein du comité. « On n’était pas contenu. On n’a pas sauté de joie en sachant qu’on n’aurait pas une voix directe dans ce comité-là », a déclaré M.moi Fortier.

De la « représentation »

Du point de vue du ministre Roy, une personne trans ou non binaire aurait « définitivement » eu un rôle de « représentation » dans le cadre des travaux. « On a décidé de faire autrement », a déclaré l’élue.

À ses côtés, Mmoi Lavallée a reconnu qu’il aurait « probablement » été impensable qu’un comité étudiant la condition féminine ne comporte aucune femme dans ses rangs. La ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a de son côté salue la mise sur pied d’un comité composé de gens accomplis, « capable de s’élever un peu ».

Dire qu’on a un parti pris parce qu’on est concerné : rendu là, ce serait comme exclure les femmes des discussions sur l’avortement parce qu’elles sont concernées

Pour la militante Céleste Trianon, la composition du comité est « décevante ». Celui-ci n’est « pas représentatif des voix des personnes concernées ni des personnes expertes sur le sujet », at-elle déclaré au Devoir. La juriste est également directrice générale de l’organisme communautaire Juritrans, qui a accompagné environ 500 personnes dans les processus de changement de nom ou de mention de sexe l’an dernier.

« Il n’y a aucune personne trans, aucune personne jeune non plus, aucune expertise reconnue par la communauté. Et on est privilégiés ici, on en a plein », a-t-elle souligné.

L’argument de neutralité s’avère par le gouvernement a aussi agacé Mmoi Trianon. « Dire que les personnes trans ne peuvent être neutres, c’est un peu une insulte », at-elle laissé tomber. « Dire qu’on a un parti pris parce qu’on est concerné : rendu là, ce serait comme exclure les femmes des discussions sur l’avortement parce qu’elles sont concernées », a aussi lancé M. Galantino.

On n’était pas contenu. On n’a pas sauté de joie en sachant qu’on n’aurait pas une voix directe dans ce comité-là.

M. Galantino a offert une autre piste d’explication. « Leur analyse [au gouvernement]c’est que, dans l’œil public, on peut être perçu comme des extrêmes », at-il avancé. « Dans leurs têtes à eux », donc, « ça n’aurait pas été neutre de mettre une personne trans ou non binaire dans ce comité-là ».

De la collaboration malgré tout

Entre deux maux, le Conseil québécois LGBT a dit avoir choisi le moindre : il a assuré le gouvernement de sa collaboration. « On était dans une posture où ce comité-là allait avoir lieu avec ou sans nous », a affirmé M. Galantino. Il a dit avoir accepté de travailler avec le gouvernement « pour que les travaux soient le moins dommageables […] et, dans l’idéal, le plus bénéfiques [possible] pour les communautés ».

Mmoi Fortier a aussi dit vouloir « laisser une chance » au comité. « Mais si, à tout moment, on sent que nos droits peuvent être reculés, bafoués, c’est sûr qu’on va réagir, et fortement », at-elle prévenu.

La ministre Roy a été limpide à ce sujet. « Il n’est pas question de reculer sur les droits existants des personnes trans et non binaires. Donc, il y a de grands pas qui ont été faits, et on ne va pas les débattre, et on ne va pas revenir en arrière », at-elle attesté.

Diane Lavallée s’est de son côté engagé à avoir une « écoute attentive ». « L’appellation de « sage » signifie pour nous qu’on parle de personnes ayant suffisamment d’expérience et de vécu pour avoir, aussi, l’humilité d’admettre qu’elles ne sont pas des experts dans le domaine, ce qui nous amènerons à consulter plusieurs personnes qui le sont », at-elle déclaré. La ministre Roy a d’ailleurs assuré qu’elle avait « clairement indiqué au comité que [son] le travail devait être guidé par des valeurs d’ouverture, de respect et d’égalité ».

Le comité aura pour mandat de permettre à Québec de « se doter d’une base d’informations commune, [de] créer un espace de réflexion pour alimenter les futures décisions du gouvernement et [d’]apaiser les tensions sociales », at-elle résumé. Les trois sages retenus devront notamment recenser les politiques publiques, les pratiques et les directives québécoises dans les secteurs de l’éducation, des sports et loisirs, de la famille, de la sécurité publique, de la santé et des services sociaux.

« Loin de nous le fait de tasser l’expertise gouvernementale », a assuré le ministre Roy. Le comité devra déposer un rapport et faire des recommandations à l’hiver 2025.

