‘Que voulez-vous que je fasse? Dire à Luka Modric où se tenir? Le héros de Tottenham, Peter Crouch, se souvient de la réponse hilarante de Harry Redknapp à la question tactique

L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur, Peter Crouch, s’est souvenu d’une histoire amusante sur la façon dont le manager de l’époque, Harry Redknapp, a répondu lorsqu’il a été interrogé sur le manque de travail tactique effectué à l’époque.

Redknapp avait guidé Tottenham vers la Ligue des champions pour la saison 2010/11 avec une équipe qui comprenait la nouvelle recrue Crouch, ainsi que Gareth Bale, Luka Modric et, bien sûr, Niko Kranjcar.

Redknapp a ensuite ajouté la star néerlandaise Rafael van der Vaart à son équipe pour leur première campagne dans la compétition d’élite européenne, et s’adressant à QuatreQuatreDeuxCrouch a rappelé comment Redknapp a réagi lorsqu’il a été poussé à faire plus de travail tactique avec les joueurs.

Peter Crouch était l’un des héros de Harry aux Spurs (Crédit image : Getty)

« Harry regardait, ‘Regarde ça, nous vivons le rêve avec ces joueurs' », se souvient Crouch. « Je faisais partie de l’équipe, et même moi j’allais, ‘F ** king hell, yeah, we are!’ Vous regardiez le football se jouer correctement.

« Je me souviens qu’Harry s’est souvent reculé et a simplement dit: » Sortez et jouez « . Il n’avait pas vraiment besoin de dire autre chose. Je me souviens que Robbie Keane lui a dit : « Nous devons faire plus tactiquement ».

VIDÉO : L’équipe Secret Tricks utilise pour gagner des tirs au but cette saison

« Il m’a répondu : ‘Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? Dire à Luka Modric où se tenir ? Van der Vaart comment jouer les passes vers l’avant ? Allez-y et profitez-en! ‘”

Ce serait également une campagne réussie en Ligue des champions, en tête d’un groupe au-dessus de l’Inter Milan, puis le seul but de Crouch a éliminé son rival de l’AC Milan au deuxième tour, avant que l’équipe ne s’écrase contre le puissant Real Madrid en quart de finale.

Le mandat de Harry Redknapp aux Spurs en était un avec de nombreuses stars (Crédit image : Getty Images)

Malgré l’héroïsme de la nouvelle signature Van der Vaart, qui est devenu le meilleur buteur du club en Premier League cette saison avec 13, ils n’ont pas pu répéter l’exploit de terminer dans les quatre premiers.

Ironiquement, c’était le but de Crouch lors d’une défaite 1-0 contre Manchester City qui s’est avérée terminale, un an après avoir marqué le vainqueur dans le même match à droite pour assurer la place de Tottenham en Ligue des champions pour la première fois.

