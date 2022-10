Que voulez-vous pour notre république ? – Section locale de Shaw

Une lettre récente en faveur du socialisme contenait une quantité effrayante de spin. Ne soyez pas dupe. Le socialisme est le petit frère anti-liberté du communisme. Notre propre gouvernement a publié un livre blanc comparant les deux. Considérez cette citation : « Pour les économistes, le socialisme n’est pas une désignation zéro-un. Qu’un pays ou une industrie soit socialiste est une question de degré auquel, premièrement, les moyens de production, de distribution et d’échange sont possédés ou réglementés par l’État ; et deuxièmement, l’État utilise son contrôle pour distribuer la production économique du pays sans tenir compte de la volonté des consommateurs finaux de payer ou d’échanger (c’est-à-dire, donner des ressources « gratuitement »). Comme expliqué ci-dessous, cette définition est conforme à la fois aux déclarations et aux propositions politiques des principaux socialistes, allant de Karl Marx à Vladimir Lénine en passant par Mao Zedong et les socialistes modernes autoproclamés.

Après avoir lu cette citation, demandez-vous : « Est-ce vraiment ce que vous voulez pour notre république ? Sinon, suivez l’exemple de Tulsi Gabbard. Le parti de Franklin Delano Roosevelt, Truman et Kennedy est tellement déraillé qu’il est méconnaissable.

Doug Peterson

McHenry