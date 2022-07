Que voir, manger et faire à Toronto

Arts et images

Après près de deux ans d’expositions en ligne et d’ouvertures discontinues, les musées de Toronto sont de retour avec des files d’attente puissantes. En juin, le Musée des beaux-arts de l’Ontario a lancé la vaste exposition « La foi et la fortune : l’art à travers l’empire espagnol mondial » (jusqu’au 10 octobre), avec 200 œuvres couvrant quatre siècles et trois continents. Des spectacles plus intimes des artistes canadiens Ken Lum et Ed Pien explorent des histoires personnelles à travers des images et du texte. À quelques pâtés de maisons au nord, le Musée royal de l’Ontario ouvre les « Animaux fantastiques : les merveilles de la nature » ​​liées à Harry Potter, explorant ce que le musée appelle « l’intersection de l’histoire naturelle et de la culture pop » (jusqu’au 2 janvier 2023).

À quelques pâtés de maisons à l’ouest, le Bata Shoe Museum lance « Future Now : Virtual Sneakers to Cutting-Edge Kicks », présentant des designs high-tech comme le MAGS à laçage automatique de Nike et une collaboration Zaha Hadid/Rem Koolhaas (jusqu’en octobre 2023). Le fabuleux musée Gardiner, l’un des seuls musées d’Amérique du Nord dédié à la céramique, présente “Sharif Bey : Ruptures coloniales”, avec des icônes d’inspiration africaine de l’artiste basé à Syracuse (jusqu’au 28 août). Et le Museum of Contemporary Art, vieux de quatre ans, dans une usine automobile reconvertie du West End, propose deux spectacles à couper le souffle : “Land of Dream”, des portraits obsédants de Shirin Neshat, basée à New York, et “Summer”, le premier solo exposition de l’artiste conceptualiste Felix Gonzalez-Torres décédé en 1996 (tous deux jusqu’au 31 juillet).