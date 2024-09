Que voir ce week-end 6 septembre 2024 : les films en lice pour les récompenses

Notre premier choix de la semaine a déjà remporté un Oscar : «Le garçon et le héron”, le lauréat 2024 pour Meilleur film d’animationest désormais disponible sur Max, où il rejoint le reste du streamer Studio Ghibli collection, aux côtés de classiques comme « Le Voyage de Chihiro » et « Princesse Mononoke ».

« Le garçon et le héron » vient d’une légende de l’anime Hayao Miyazakiet pourrait être le dernier film du cinéaste de 83 ans. C’est un film allégoriquement autobiographique sur un garçon nommé Mahito Maki (exprimé par Luca Padovan dans le doublage en anglais). Il pleure la mort de sa mère lorsqu’un héron farceur (Robert Pattinsonfaisant une voix méconnaissable, qu’il faut entendre pour y croire) lui dit qu’il peut la retrouver, déclenchant un voyage imprévisible dans un royaume spirituel. C’est un film riche en thèmes et magnifiquement animé qui évolue avec la logique onirique inimitable de Miyazaki. Le casting vocal comprend également Christian Bale, Florence Pugh, Mark Hamillet Willem Dafoeparmi tant d’autres.

Voici quelques autres films à diffuser ce week-end :

« J’étais drôle » : Rachel Sennott est aujourd’hui une It Girl célèbre à New York et sur Internet, mais elle pourrait bien être une lauréate de prix demain. L’actrice et scénariste de « Bottoms » joue dans cette comédie dramatique une humoriste dépressive aux prises avec des sentiments complexes après la disparition de l’adolescente dont elle s’occupait auparavant. C’est le premier long métrage de la scénariste et réalisatrice Allié Pankiw (« Black Mirror : Joan Is Awful ») et fait de Pankiw et Sennott des talents de haut niveau à surveiller. Le film, qui a été un succès au SXSW en 2023, est disponible en streaming sur Netflix.

« Rebel Ridge » : ce thriller d’action en préparation depuis longtemps par le scénariste-réalisateur Jérémy Saulnier (« Green Room ») est enfin sur Netflix. Il met en vedette Aaron Pierre (« The Underground Railroad ») dans le rôle d’un vétéran de la Marine noire qui se fait voler par des policiers blancs corrompus d’une petite ville alors qu’il se rend pour faire sortir son cousin de prison. La loi l’ayant trahi, il prend la justice en main et part en guerre contre le département, dirigé par un chef de police joué par Don Johnson en mode « Watchmen ». Saulnier est l’un des cinéastes de thrillers les plus passionnants d’aujourd’hui, et cela fait trop longtemps qu’il n’a pas sorti de film (celui-ci avait une production en difficulté qui l’a gardé attaché pendant des années).

« Snack Shack » : la prochaine fois que vous entendrez quelqu’un se plaindre du fait qu’il ne fait plus de comédies classées R, montrez-lui cette comédie torride sur Prime Video, dans laquelle deux adolescents de 14 ans, entrepreneurs et tireurs de fléchettes, brassent de la bière pour la vendre lors de fêtes. Lorsqu’ils ont des ennuis pour cela, ils prennent le contrôle du snack-bar de la piscine locale, où ils commettent toutes sortes de bêtises au cours de l’été 1991. L’un des garçons est joué par la star de « The Fabelmans » Gabriel LaBellealias le jeune Sammy Fabelman, montrant un côté beaucoup moins sain.