Que voir à Paris pendant le Mois de la Photographie ? — Magazine aveugle

Lorsque les premiers froids hivernaux s’abattent sur la France, un bourdonnement d’anticipation s’installe. Durant le Mois de la Photographie, le huitième art est à l’honneur. Durant un mois entier, la scène photographique internationale converge vers la ville, de la rive gauche à la droite. Plusieurs événements exceptionnels se démarquent pour passionner les passionnés de photographie : Paris Photo, Photo Days, Photo Saint-Germain. Le salon Paris Photo accueille à lui seul plus de 200 exposants. De la photographie vintage à la photographie contemporaine, en passant par des lieux atypiques, des événements, des visites guidées, des ateliers et des conférences, les amateurs de photographie argentique ne seront pas déçus.

(Re)découverte des incontournables de la chambre noire

Près de la place de la Concorde, Photo Days rend hommage au talent artistique de Julia Margaret Cameron. Ce trésor photographique se trouve entre les murs de Jeu de Paume. Prenez le temps de découvrir l’exposition Une beauté saisissante. Le travail de Cameron se déploie à travers une centaine de photographies, mêlant poésie et portrait. Cette rétrospective unique immortalise la décennie 1864 à 1875 et célèbre la grâce de l’imperfection. Préparez-vous à être entraîné dans une danse entre passé et présent.

Le Galerie Catherine Putman présente les illusions d’optique de Georges Rousse à l’aquarelle. Artiste visionnaire célébré dans le monde entier, Rousse réinvente les espaces avec des formes anamorphiques infusées d’un éclat de couleur. L’exposition rue Quincampoix met en lumière ses projets récents, qui capturent magistralement la magie de la transparence et la profondeur de l’espace.

Photographie de la collection de la Royal Photographic Society Photographie de la collection de la Royal Photographic Society

Proche et intime

Poursuivez votre exploration en plongeant dans le regard introspectif de Carolyn Drake, lauréate du prix HCB 2021, au Fondation Henri Cartier-Bresson. Sa série, MEN UNTITLED, dévoile un voyage documentaire personnel sur la masculinité américaine. Mélange de symboles de virilité, d’autoportraits introspectifs et de masculin brut portraitsl’exposition sonde les constructions de l’identité masculine, remettant subtilement en question les normes de la masculinité.

Votre voyage progresse par une plongée dans les mondes d’Irving Penn. Une collection rare datant de 1967 est mise en lumière à la galerie Thaddaeus Ropac. Dans ses images captivantes, Anna Halprin capture à son tour l’essence d’une chorégraphie improvisée, célébrant le mouvement et la forme humaine.

Le Centre Pompidou nous invite également à une célébration de l’humanité avec l’exposition Corps à corps. Une sélection méticuleusement organisée de photographies historiques et contemporaines de la propre collection du Centre, associée à la collection privée de Marin Karmitz, remet en question notre perception de l’individu dans la société moderne et met en évidence le rôle crucial du photographe dans la formation des identités.

Pas de titrede la série Anamanda Sîn, Désidération 2021 Tirage photographique couleur sur aluminium 80 × 60 cm Centre Pompidou – Musée national d’art moderne, Paris Achat, 2023 © SMITH, 2021 Reproduction photographique : Courtesy Gallery Christophe Gaillard, Paris Ingrid aveugle (yeux blancs) 2002 Tirage gélatino-argentique découpé 22 x 17,5 cm Collection Marin Karmitz © Douglas Gordon , Atelier perdus mais trouvés/Adagp, Paris 2023 Reproduction photographique : Collection Marin Karmitz

Le point de vue des femmes dans la photographie

Le Grand Palais Éphémère accueillera Paris : photos du 9 au 12 novembre 2023. Chaque année, l’événement met à l’honneur l’art des femmes à travers le programme Elles × Paris Photo, mettant en valeur les contributions significatives des artistes féminines à l’histoire de la photographie. Organisée par Fiona Rogers, cette édition présente les œuvres de 36 artistes, dont :

Ana Teresa Barboza avec ses paysages brodés ;

Frida Orupabo, l’artiste norvégienne-nigériane ;

Alejandra Laviada, la photographe mexicaine connue pour ses diverses techniques artistiques ;

Martine Gutiérrez ;

et bien d’autres à découvrir.

Les Journées Photo offrent également l’occasion d’approfondir les relations mère-enfant à travers l’exposition A partir d’elle à Le Bal (12 octobre 2023 – 25 février 2024). Découvrez le point de vue de 25 artistes sur leurs mères. Des personnalités telles que Sophie Calle, Christian Boltanski et Lebohang Kganye explorent les différents aspects des figures maternelles et des archétypes familiaux.

Que ce soit derrière ou devant l’objectif, la féminité révèle sa diversité lors du Mois de la Photographie à Paris.

© Lebohang Kganye

© Asareh Akasheh, Le manque de l’autre, 2015

Des lieux non conventionnels : une fusion entre image et cadre

Pendant le Mois de la Photographie, la photographie est mise en valeur dans des lieux uniques. Visite Atelier Frank Horvat sortir du temps. Le studio met en scène une conversation photographique entre les œuvres hongkongaises de Frank Horvat et de l’artiste britannique Antony Cairns. Fiammetta Horvat, la fille du défunt photographe, souhaite faire de son studio photo un espace dédié aux rencontres photographiques contemporaines. Notez que l’exposition se visite uniquement sur rendez-vous !

Continuez votre aventure en photographie avec Photo Saint Germain au Musée d’Histoire de la Médecine. L’exposition Phénomènes : les érudits et les mystères de l’esprit (partie 2) », présente une série de photographies inédites (la première partie a été présentée en 2022 dans le même musée). Capturant l’inexpliqué, ces images révèlent l’invisible et évoquent l’impossible.

J’ai besoin de plus grosses bottes rouges, je ne peux pas courir2022 © Aurélia Cassé Saviez-vous? Les Journées Photo font revivre La Rotonde Balzac Depuis sa création en 2020, le Festival des Journées de la Photo a fait de La Rotonde Balzac un lieu de rencontre entre littérature et photographie. Cette année, Elger Esser fait revivre le passé à travers l’objectif photographique, en réfléchissant sur l’évolution de la technologie et de l’art. Située dans les jardins de l’Hôtel de Rothschild dans le 8ème arrondissement de Paris, la Rotonde était fermée depuis des décennies, inconnue des Parisiens et utilisée comme remise de jardinier ! Aujourd’hui, il renaît grâce aux Photo Days.

Homme à quatre pattes (John D), 2022 © Carolyn Drake / Magnum Photos

Expérimenter et récompenser

Matthias Pasquet propose un atelier « Expérimentation à la gélatine argentique ». Vous apprendrez à utiliser des roches ou d’autres matériaux comme toile. Le concept? Combiner les techniques de la peinture avec la photographie. Le laboratoire devient ainsi le lieu de toutes sortes d’audaces. Solarisation, radiographies, chimigrammes et autres techniques photographiques sans appareil photo seront au cœur des explorations artistiques.

Célébrant l’innovation, le Grand Prix Paris je t’aime × Photo Days apparaît comme une vitrine du talent photographique contemporain. Cette initiative se concentre sur les artistes qui capturent la beauté par excellence de Paris. Le thème de l’édition 2023, « Paris, Jeux », fait de la capitale française une toile vierge où ces photographes viennent déployer leurs énergies créatives.

Points clés à retenir:

Des dizaines d’expositions sont organisées tout au long du mois de novembre pendant le Mois parisien de la photographie ;

Des événements comme les Photo Days, Paris Photo et Photo Saint-Germain proposent de multiples visites, expositions et rencontres autour de la photographie ;

Parmi les artistes présentés pendant le Mois de la Photographie figurent Georges Rousse, Julia Margaret Cameron avec ses portraits photographiques, Irving Penn, Carolyn Drake, et plein d’autres.