CHICAGO — Le Convention nationale démocrate débute lundi à Chicago, quatre semaines seulement après le président Joe Biden a fermé sa campagne et a laissé la place au vice-président Kamala Harris pour arriver en tête du ticket démocrate.

La transformation politique à quelques mois de l’élection générale avec le candidat républicain, l’ancien président Donald Trumpa signifié une succession rapide de changements pour le calcul général des démocrates pour 2024 — rendant la convention d’autant plus remarquable.

Voici ce qu’il faut regarder le premier jour :

Il y a un mois, Biden était censé prendre la parole à la convention jeudi soir, comme le veut la tradition pour le candidat du parti. Désormais, Biden prononcera un discours lors de la soirée d’ouverture de la convention lundi, tout comme sa femme, la première dame Jill Biden.

Biden devrait utiliser son discours d’ouverture comme une passation symbolique de son parti à Harris, couronnant cinq décennies dans la politique démocrate et faisant valoir ce qu’il considère comme la menace pour le pays si Trump revient à la Maison Blanche.

Harris sera présente pour assister au discours du président. Des pancartes dans l’arène porteront le slogan habituel de Biden : « Répandez la foi ». Bien que Harris devrait rester sur place pendant toute la semaine des événements, avant son propre discours, les responsables affirment que Biden n’a pas l’intention de rester à Chicago après sa propre apparition.

Selon les organisateurs de la convention, le thème des événements de lundi est « Pour le peuple », un rappel du thème de la campagne présidentielle de Harris en 2020, et une phrase qu’elle a incorporée dans sa nouvelle campagne, en commençant par un e-mail de collecte de fonds la nuit même où Biden a quitté la course.

La phraséologie fait référence à son lancement en 2019au cours de laquelle Harris — procureure de longue date et première femme à occuper le poste de procureure générale de Californie — s’est rappelée s’être présentée au tribunal comme « Kamala Harris, pour le peuple », ajoutant : « De toute ma vie, je n’ai eu qu’un seul client, le peuple. » Tout au long de cette campagne, Harris est revenue à cette phrase à maintes reprises, dans des discours mais aussi sur des pancartes et des t-shirts, et dans le cadre du comité de sa principale campagne. nomenclature officielle.

Lors de la soirée d’ouverture de la convention, les organisateurs notent que les intervenants s’efforceront de faire valoir que « tandis que Donald Trump se met en avant, les démocrates se battent pour le peuple américain », un argument qui, selon eux, se reflète chez Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota. Tim Walz.

En plus des élus et des dirigeants du parti, les démocrates prévoient également de mettre en avant des « Américains ordinaires » et quelques artistes chaque soir.

Des milliers de militants devraient se rassembler à Chicago, dans l’espoir d’attirer l’attention sur le droit à l’avortement, l’injustice économique et la guerre à GazaDes manifestations sont attendues tous les jours de la convention et, bien que leurs ordres du jour varient, de nombreux militants conviennent d’un cessez-le-feu immédiat dans la Guerre entre Israël et le Hamas est la priorité.

Des mois de préparation ont été nécessaires pour accueillir des dizaines de milliers de militants attendus en ville. La police de Chicago a suivi une formation En ce qui concerne la police constitutionnelle, les tribunaux de comté déclarent qu’ils ouvrent davantage d’espace en prévision d’arrestations massives et les hôpitaux proches de la zone de sécurité renforcent leur préparation aux situations d’urgence.

Maire de Chicago Brandon Johnsonqui fait partie des intervenants attendus sur scène lors de la soirée d’ouverture de la convention, a déclaré dimanche sur ABC dans l’émission « This Week » que la ville était préparée à accueillir les milliers de militants attendus aux manifestations autour du DNC.

« Notre service de police local a travaillé avec les services secrets ainsi qu’avec d’autres agences locales pour garantir une convention sûre, pacifique mais dynamique et passionnante », a-t-il déclaré.

Alors que les démocrates félicitent leurs candidats les plus en vue, Trump et son colistier, le sénateur de l’Ohio, J.D. Vanceont une semaine entière de leurs propres événements dans les États clés. Comme les démocrates — et comme à leur propre convention le mois dernier — les Républicains ajoutent un thème aux événements de chaque jour, celui de lundi étant consacré à l’économie.

Lundi, Trump et Vance se trouvent tous deux en Pennsylvanie, le champ de bataille de la Rust Belt où les deux hommes ont perplexe ces derniers joursChaque jour du DNC, les alliés de Trump tiendront également une conférence de presse à Chicago, préambule à ce qui est attendu sur la scène du United Center.

