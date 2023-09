Que veut Matt Gaetz de sa querelle avec Kevin McCarthy ?

Certains membres du Parti républicain attribuent cela au fait que Gaetz cherche à s’implanter en tant qu’expert conservateur de la télévision, d’autres au désir de reconnaissance de son nom avant sa candidature au poste de gouverneur, très attendue en 2026. D’autres encore disent qu’il est sincère dans ses demandes de réductions supplémentaires des dépenses avant de voter. pour financer le gouvernement.

L’orateur n’a pas publiquement pris position. Mais en privé, McCarthy s’est demandé ce qu’il aurait pu faire pour déclencher ce niveau d’hostilité de la part de Gaetz, selon un allié de longue date de l’orateur. D’autres alliés de McCarthy ont émis l’hypothèse que la fureur de Gaetz remonte à une enquête désormais close du ministère de la Justice sur des allégations de trafic sexuel, lorsque certains membres du Parti républicain de la Chambre ont failli célébrer ouvertement sa potentielle disparition politique.

Gaetz a nié avoir reproché à McCarthy tout ce qui concernait cette enquête : « Non, je pense que tout s’est bien passé », a-t-il déclaré à POLITICO dans une brève interview.

Pourtant, qualifier Gaetz d’épine dans le pied de McCarthy serait un euphémisme. Le Floridian a menacé à plusieurs reprises d’appeler à un vote pour retirer le marteau du président s’il travaillait avec les démocrates pour éviter une fermeture du gouvernement. Il est le plus virulent parmi les conservateurs qui ont juré de s’opposer à tout plan provisoire visant à maintenir le gouvernement allumé, et bien qu’il ne fasse pas partie du House Freedom Caucus, il compte parmi ses alliés fréquents bon nombre de ses membres les plus turbulents.

McCarthy sait qu’un arrêt prolongé met en péril sa faible majorité d’ici 2025 – et la menace d’une contestation de sa présidence avant la fin de la crise se profile. Ce que Gaetz réclame ouvertement et à plusieurs reprises.

Le Californien a clairement refusé de critiquer Gaetz lors de l’enquête fédérale sur le trafic sexuel qui l’a pris au piège. Mais ces dernières semaines, alors que leur relation se détériorait, McCarthy a parfois lancé ses propres accusations contre Gaetz – tout en ignorant les menaces avec « Matt is Matt ».

L’orateur a affirmé aux journalistes plus tôt ce mois-ci que le conservateur travaillait contre lui aux côtés du représentant. Éric Swalwell (Démocrate de Californie), faisant référence à la frustration suscitée par une plainte éthique non précisée.

Leurs relations tendues ont commencé à affecter l’ensemble du Parti républicain de la Chambre des représentants il y a plus d’un an, lorsque le Floridien s’est engagé à nommer l’ancien président Donald Trump comme président. Ce message clair de défiance à l’égard de McCarthy s’est traduit peu après par une résistance ouverte sur le terrain tout au long de l’élection à la présidence de janvier.

Gaetz n’a jamais voté pour McCarthy, restant l’un des six conservateurs qui – seulement après 14 tours manqués – ont accepté de voter « présent » afin de permettre au Californien de revendiquer le marteau suprême. Maintenant, il insiste sur le fait que sa contrariété répétée envers le président a tout à voir avec le fait de contraindre McCarthy à respecter les promesses qu’il a faites lors de cette impasse, notamment en soumettant les 12 projets de loi de dépenses individuels à la Chambre.

«C’est basé sur les termes de l’accord de janvier. Si Kevin respecte l’accord de janvier, il n’aura aucun problème. S’il continue de ne pas respecter l’accord de janvier, il aura des problèmes », a déclaré Gaetz, bien qu’il soit reconnu publiquement que certaines des priorités qu’il a exigées de McCarthy échoueraient probablement lors des votes en salle.

Immédiatement après la réunion tendue de jeudi, Gaetz a écarté les questions des journalistes quant à savoir s’il était prêt à forcer un vote pour expulser McCarthy de la présidence. Il a maintenu que son « objectif principal » était d’adopter les projets de loi de dépenses individuels que le Parti républicain de la Chambre des représentants a eu du mal à approuver cette semaine.

Certains membres pensent cependant que Gaetz a autre chose en tête. Le conservateur de Floride a déjà acquis une notoriété significative en tant que fleuret de McCarthy, et les républicains voient Gaetz comme quelqu’un qui aime frapper pour un gain politique – la rumeur dit qu’il envisage le poste de gouverneur de Floride en 2026, lorsque le gouverneur Ron DeSantis sera démis de ses fonctions.

Cela signifie s’allier avec d’autres taons, plus qu’un simple partenariat avec les partisans de la ligne dure du Freedom Caucus. Certains républicains ont noté la défense par Gaetz de l’ancienne représentante Katie Hill (Démocrate de Californie) et de la représentante. Pramila Jayapal (D-Wash.), tous deux progressistes qui se sont heurtés à leurs propres dirigeants, signe supplémentaire qu’il s’aligne sur les soi-disant outsiders.

« Je pense vraiment qu’une personne veut beaucoup d’attention. Ce n’est peut-être pas si personnel que ça. C’est peut-être inventé pour être personnel », a déclaré le représentant du GOP. Carlos Gimenez » a dit de son compatriote floridien, précisant plus tard que le chercheur d’attention auquel il faisait référence n’était pas McCarthy.

« Je pense [Gaetz] « Il utilise cela comme un moyen pour se présenter au poste de gouverneur, et il pense que la seule façon d’améliorer son profil est de devenir ce rebelle », a ajouté Giménez, qualifiant ses motivations de « ignobles » dans les deux cas.

Gaetz, ou « Baby Gaetz », comme on l’appelle en Floride, est passé de la législature de l’État à Washington DC en 2017, où il a rapidement troqué un record bipartisan contre une réputation de défenseur populiste de Donald Trump. C’était une réinvention dont il se vantait presque ouvertement dans un Entretien 2019 avec le New York Times – affirmant que dans le paysage politique actuel, « il faut avoir la capacité de se réinventer dans ce jeu à plusieurs reprises ».

C’est une stratégie qui a bien fonctionné jusqu’à présent. En plus de l’attention médiatique qu’il reçoit pour sa dispute avec McCarthy, Gaetz reçoit également des commentaires positifs à ce sujet de la part de sa base conservatrice anti-establishment en Floride – un groupe démographique clé s’il veut accéder au poste de gouverneur dans quelques années.

Interrogé sur le combat Gaetz-McCarthy, Don Gaetz, le père du membre du Congrès de Floride et ancien sénateur de l’État jouissant d’une influence considérable, a déclaré « qu’il n’y a aucune animosité personnelle entre lui et le président McCarthy. Ce que vous voyez de Matt est ce que vous obtenez.

Gary Fineout a contribué à ce rapport.