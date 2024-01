Que veut l’Iran ?

Le premier signe que l’Iran a ressenti le besoin de montrer plus directement ses muscles après des mois de tensions et d’hostilité à travers le Moyen-Orient est venu lorsque ses forces navales ont été larguées la semaine dernière d’un hélicoptère pour saisir un pétrolier au large des côtes d’Oman.

Quelques jours plus tard, ce fut au tour des Gardiens de la révolution d’élite de donner un aperçu de leurs capacités militaires. Les gardes ont illuminé le ciel nocturne d’Erbil, dans le nord de l’Irak, après avoir lancé un barrage de missiles balistiques sur ce que l’Iran a décrit comme un « centre d’espionnage » israélien.

L’administration Biden a condamné l’attaque – qui aurait ébranlé le consulat américain voisin – comme étant « imprudente ».

Cependant, à Téhéran, ces actions ont été interprétées comme faisant partie d’une réponse calculée de la république islamique à l’offensive israélienne de plus de 100 jours à Gaza. La démonstration de force visait à envoyer un message d’avertissement aux États-Unis, à Israël et aux autres puissances régionales, mais elle a été menée de manière ciblée, loin des lignes de front de la guerre entre Israël et le Hamas.

« La série d’attaques est clairement liée à la guerre contre Gaza et constitue une démonstration de puissance de l’Iran en tant que seule et principale puissance militaire face à Israël », a déclaré Saeed Laylaz, un analyste iranien.

C’est la première fois que l’Iran libère directement son armée depuis que l’attaque du Hamas du 7 octobre a déclenché la guerre avec Israël, envoyant une onde de choc à travers le Moyen-Orient.

Dès le début, Israël, ses alliés occidentaux et les États arabes se sont inquiétés de la réaction possible de l’Iran et de la myriade de groupes militants qu’il soutient. Quelques jours après l’attaque du Hamas, le président américain Joe Biden a averti l’Iran de « faire attention », avant d’envoyer deux groupes aéronavals dans la région à titre de dissuasion.

Dans les mois qui ont suivi, les dirigeants iraniens ont réprimandé Israël et exprimé leur soutien au Hamas, mais ont publiquement déclaré leur désir d’éviter un conflit régional et ont maintenu leurs forces à l’écart de la mêlée. Le régime s’est contenté que son soi-disant Axe de la Résistance, qui comprend des groupes militants au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, mène la réponse militaire, lançant des attaques de missiles, de drones et de roquettes contre Israël, les forces américaines dans la région et le transport maritime mondial. .

Pourtant, une série d’actes hostiles au cours des trois dernières semaines, dirigés contre les Iraniens ainsi que contre les hauts dirigeants des mandataires de la république, semblent avoir contraint l’Iran à monter la barre.

La première a été une frappe aérienne israélienne en Syrie qui a tué un haut commandant des Gardiens de la révolution fin décembre. La semaine suivante, une autre frappe israélienne a tué Saleh al-Arouri, chef politique adjoint du Hamas, dans le sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, le mouvement militant chiite libanais qui est le mandataire le plus puissant de l’Iran.

Une chaîne de télévision diffuse des images d’Erbil lors de l’attaque des Gardiens de la révolution. La démonstration de force visait à envoyer un message d’avertissement aux États-Unis, à Israël et à d’autres puissances régionales. © via REUTERS

Le lendemain, le 3 janvier, deux kamikazes ont tué près de 100 Iraniens qui s’étaient rassemblés dans la ville méridionale de Kerman pour marquer l’anniversaire de l’assassinat par les États-Unis de Qassem Soleimani, le commandant le plus puissant de la république. Le groupe djihadiste sunnite Isis a revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais seulement après que les commandants des Gardiens de la révolution ont suggéré qu’Israël était à blâmer.

Ensuite, une frappe américaine à Bagdad a tué un haut commandant d’une milice irakienne soutenue par l’Iran, portant un nouveau coup dur à l’Axe de la Résistance.

C’est alors que l’Iran a commencé à attaquer directement. Les gardes ont décrit leur attaque contre Erbil comme une réponse aux « récentes atrocités du régime sioniste » ainsi qu’au meurtre des commandants des gardes et de la « résistance ».

L’Iran a simultanément lancé des missiles contre des cibles de l’EI en Syrie, en représailles aux attentats suicides de Kerman. Cette semaine, il a organisé une rare frappe au Pakistan, visant Jaish ul-Adl, un autre groupe militant sunnite. Islamabad a répondu par des attaques de missiles contre les séparatistes pakistanais en Iran.

Un responsable iranien a déclaré que les frappes iraniennes ne représentent pas un changement de stratégie mais un changement de tactique visant à faire prendre conscience aux États-Unis et à Israël de la menace que cela pourrait représenter tant que la guerre à Gaza se poursuivra.

« Impliquer le Pakistan et Erbil envoie un message directement aux Israéliens et aux Américains, et le message est ‘ne plaisantez pas avec l’Iran et terminez la guerre à Gaza’ », a déclaré le responsable. « L’Iran ne veut pas d’une guerre directe avec Israël et les Etats-Unis. Mais nous voulons être vus et ressentis par les Américains – et montrer à quel point nous pouvons être méchants. »

Des gens marchent sous une fresque anti-israélienne à Téhéran. Un responsable iranien déclare que « l’Iran ne veut pas d’une guerre directe avec Israël et les États-Unis. Mais nous voulons être vus et ressentis par les Américains – et montrer à quel point nous pouvons être méchants. » ©AP

Cette stratégie n’est pas sans risque, ajoute le responsable, mais les partisans de la ligne dure en Iran estiment que les dégâts peuvent être contrôlés. « De leur point de vue, un engagement limité et calculé pourrait [also] faites savoir aux mandataires de l’Iran que nous les soutenons dans les moments difficiles.»

Depuis que c’est dévastateur Lors de la guerre contre l’Irak des années 1980, le régime islamique a fait de la guerre par procuration et de la guerre asymétrique une partie intégrante de sa stratégie de sécurité nationale, conscient qu’il ne dispose pas des armes conventionnelles nécessaires pour rivaliser avec les États-Unis ou Israël.

Ce réseau, qui a débuté avec la naissance du Hezbollah dans les années 1980, s’est développé au cours des deux dernières décennies, à mesure que l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003 et le tumulte déclenché par les soulèvements arabes de 2011 ont remodelé la dynamique de la région.

Uni par une idéologie anti-américaine et anti-israélienne, le groupe en est venu à incorporer de puissantes factions chiites en Irak ; les milices en Syrie, où l’Iran est intervenu pour soutenir le régime d’Assad dans le conflit civil de ce pays ; le Hamas ; et les rebelles Houthis au Yémen, qui mènent une guerre de neuf ans contre une coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite, le rival régional de l’Iran.

Chacun a répondu militairement à l’offensive israélienne à Gaza : le Hezbollah a été impliqué dans des affrontements transfrontaliers quotidiens avec Israël ; les Houthis ont lancé plus de 30 attaques contre des navires marchands en mer Rouge, ainsi que des drones et des missiles dans le port israélien d’Eilat ; et les militants irakiens ont tiré plus de 140 missiles et drones contre les forces américaines en Irak et en Syrie.

À Beyrouth, les habitants observent les dégâts causés par une frappe israélienne qui a tué Saleh al-Arouri, le vice-leader politique du Hamas. Le sud du Liban est un bastion du Hezbollah, le plus puissant mandataire de l’Iran. © Basili Sandro/ABACA/Reuters

Téhéran insiste publiquement sur le fait que les militants agissent de manière indépendante, mais en ouvrant plusieurs fronts, leurs actions ont permis aux dirigeants iraniens de projeter leur puissance et leur hostilité à l’égard d’Israël, tout en éloignant la république elle-même du combat direct et en réduisant les risques qu’elle soit entraînée dans un conflit plus large.

Les responsables américains accusent quant à eux les Iraniens d’être « profondément impliqués » dans la planification des attaques des Houthis contre les navires, affirmant qu’ils ont fourni des drones et des « renseignements tactiques » au groupe. L’Iran fournit depuis longtemps un soutien financier et militaire aux militants du Hezbollah et aux factions irakiennes regroupées collectivement sous l’égide des Forces de mobilisation populaire, ou Hachd al-Shaabi.

« L’Iran est la tête de la pieuvre et vous voyez ses tentacules partout, des Houthis au Hezbollah en passant par le Hamas », a déclaré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux journalistes à Tel Aviv.

Hamid-Reza Taraghi, un homme politique iranien radical, se vante que les hostilités post-7 octobre ont fourni un « bon exercice militaire » pour l’axe.

“Il y a aujourd’hui plus d’unité et de coordination entre les différents groupes de l’Axe de la Résistance et ils s’entraident, mettant leur vie en danger pour défendre leurs cocombattants dans différents endroits”, dit-il. « La raison est qu’ils suivent tous un seul leader, l’Ayatollah [Ali] Khamenei.

Le président iranien Ebrahim Raisi s’entretient avec une personne blessée lors de l’attaque d’Isis à Kerman. Le groupe djihadiste a revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais seulement après que les commandants des Gardiens de la Révolution ont imputé la responsabilité à Israël. © Présidence iranienne/WANA/Handout/Reuters

Khamenei lui-même, le guide suprême de l’Iran, a déclaré ce mois-ci que « la résistance doit maintenir ses forces et être prête, ne pas se laisser prendre aux pièges de l’ennemi et, si Dieu le veut, porter un coup autant que possible ».

Pourtant, les groupes au sein de l’axe ne sont pas homogènes et chacun a son propre agenda national. Le Hezbollah et les dirigeants des factions chiites irakiennes entretiennent les liens les plus étroits avec Téhéran. Le Hamas est un mouvement islamiste sunnite, tandis que les Houthis, membres de la secte chiite Zaydi, sont moins alignés idéologiquement sur l’Iran que d’autres groupes. Mais leurs relations avec la république se sont approfondies après des années de lutte contre la coalition dirigée par l’Arabie saoudite depuis leur base dans le nord du Yémen.

Ces derniers mois, les Houthis ont été l’un des membres les plus actifs du réseau, démontrant leur valeur stratégique pour l’Iran en perturbant gravement le commerce mondial via la mer Rouge et en entraînant les États-Unis et le Royaume-Uni dans le combat. Mais la véritable étendue de l’influence iranienne sur le groupe est souvent débattue.

En effet, certains dans les capitales occidentales s’interrogent sur l’efficacité avec laquelle l’Iran gère la crise. « L’Iran n’a pas été le brillant cerveau que certains perçoivent, qui opère avec une stratégie claire, des objectifs concrets et des manœuvres intelligentes », déclare Ali Vaez, expert de l’Iran chez Crisis Group. «Beaucoup de ses actions semblent réactives, brouillonnes, à courte vue et impétueuses.»

Une photo militaire américaine montre ce qui semble être des composants de missiles de fabrication iranienne destinés au groupe Houthi du Yémen et que les États-Unis ont saisis sur un navire dans la mer d’Oman. © Commandement central américain (CENTCOM)/AFP/Getty Images

Contrairement à ce que disent les dirigeants iraniens, ajoute-t-il, les frappes contre les commandants des gardes, le Hezbollah et les milices irakiennes ont affaibli les efforts de l’Iran pour projeter une dissuasion régionale à travers l’axe et l’ont mis « en retrait ». Il craint que Téhéran ne se tourne vers une autre voie pour faire monter les enchères avec les États-Unis : son programme nucléaire.

Avant l’Israël-Hamas la guerre a éclaté, il y a eu des signes timides de mouvement à l’ouest…