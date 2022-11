Que veut dire N’oublions pas ? – Le soleil

Dieu de nos pères, connu d’autrefois,

Seigneur de notre ligne de bataille lointaine,

Sous la main de qui nous tenons

Dominion sur les palmiers et les pins –

Seigneur Dieu des Armées, sois encore avec nous,

Ne l’oublions pas, ne l’oublions pas !

Le tumulte et les cris meurent ;

Les Capitaines et les Rois partent :

Se dresse toujours ton ancien sacrifice,

Un cœur humble et contrit.

Seigneur Dieu des Armées, sois encore avec nous,

Ne l’oublions pas, ne l’oublions pas !

Appelées au loin, nos marines fondent ;

Sur dune et promontoire coule le feu :

Lo, toute notre pompe d’hier

Ne fait qu’un avec Ninive et Tyr !

Juge des Nations, épargnez-nous encore,

Ne l’oublions pas, ne l’oublions pas !

Si, ivres du pouvoir, nous perdons

Langues sauvages qui ne t’ont pas en admiration,

De telles vantardises dont usent les Gentils,

Ou des races inférieures sans la loi—

Seigneur Dieu des Armées, sois encore avec nous,

Ne l’oublions pas, ne l’oublions pas !

Pour le cœur païen qui met sa confiance

Dans un tube puant et un éclat de fer,

Toute poussière vaillante qui bâtit sur la poussière,

Et, gardant, ne t’appelle pas à garder;

Pour une vantardise frénétique et un mot insensé –

Ta miséricorde sur ton peuple, Seigneur !