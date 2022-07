Un “bon samaritain” reçoit des éloges et des réactions négatives aujourd’hui après la situation de tireur actif du 17 juillet 2022 au Greenwood Park Mall, dans laquelle il a tiré avec son arme et a tué le tireur.

Le tireur, Johnathan Sapirman, 20 ans, avait déjà tué trois personnes et blessé deux autres lorsqu’un Bon Samaritain est intervenu.

Le terme Bon Samaritain remonte aux temps bibliques Crédit : Getty

Que veut dire Bon Samaritain ?

Le terme Bon Samaritain a ses racines dans une parabole chrétienne de la Bible.

Dans l’Évangile de Luc, Jésus-Christ partage une parabole sur un homme qui est volé et laissé pour mort sur le bord de la route.

Un homme d’une religion différente vient à son aide.

Le terme est devenu synonyme de compassion envers les personnes en détresse, quelles que soient leurs différences.

Il existe de nombreux exemples de bons samaritains à travers l’histoire, mais récemment, le terme est entré dans le contexte de certaines lois.

Qu’est-ce qu’une loi du bon samaritain ?

Dans un article sur les lois du bon samaritain dans la Bibliothèque nationale de médecine, les lois du bon samaritain s’adressent principalement aux médecins qui prodiguent des soins en dehors d’un cadre médical traditionnel.

Les lois les protègent s’ils prêtent assistance à quelqu’un qui en a besoin sans rien attendre en retour.

Un autre exemple de loi sur le bon samaritain est celui que plus de 40 États et le district de Columbia ont adopté dans l’espoir de freiner la crise des opioïdes.

Cet exemple rend toute personne témoin ou victime d’une surdose moins susceptible d’avoir des ennuis si elle appelle le 911, qu’elle ait ou non de la drogue sur elle.

L’article de la NLM déclare que “nous sommes améliorés en tant que société si les sauveteurs potentiels (c’est-à-dire les bons samaritains) se préoccupent uniquement d’aider une personne dans le besoin plutôt que de s’inquiéter de la responsabilité éventuelle associée à l’assistance d’un autre homme ou femme. .”

Un bon samaritain armé a sauvé d’innombrables vies lors d’une fusillade active à Greenwood, dans l’Indiana Crédit : Getty

Comment les lois du bon samaritain affectent-elles les situations de tireur actif ?

En théorie, si une ou plusieurs personnes dans une situation de tireur actif ont dissimulé des armes à feu et ont été formées pour les utiliser, la situation est moins susceptible de se transformer en un scénario de pertes massives.

Dans le cas de la fusillade du centre commercial Greenwood Park, il s’agit d’un exemple d’une personne qui avait un permis d’armes dissimulées (bien que les armes à feu ne soient techniquement pas autorisées dans le centre commercial) et qui a empêché le tireur de tuer plus de personnes en agissant héroïquement.

Cette affaire jouera probablement un rôle important dans l’avenir du contrôle des armes à feu.

D’un côté, vous avez des gens qui s’opposent à l’armement de plus de citoyens parce que plus d’armes à feu ont historiquement fait plus de morts.

De l’autre côté, vous avez des gens qui soutiennent que plus les citoyens sont armés, plus ils sont susceptibles d’être en mesure d’arrêter les attaques avant l’arrivée de la police.